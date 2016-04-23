От гос.центра прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События в русской фармации  2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем дружно в Национальную Фармацевтическую Палату. Количество мест ограничено. Бери больше, кидай выше. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом от 1.5 млн.

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| Наше мнение / Личный Опыт : Есть такая штучка на российском фармацевтическом рынке. Росзравнадзор. Главный эксклюзивный трахулятор.
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автор: redaktor
27-12-2016, 22:46
Просмотров: 428
На российском фармацевтическом рынке опять неспокойно. Опять пытаются подмять под свои интересы чиновники, то тут, то там.
Делят, распределяют, доят. Чтобы участники рынка не задумывались над распределением бюджетных средств на фармацевтическом рынке, нужно что? Правильно, жестко администрировать и контролировать. Есть в России такая контора, на все руки. Росздравнадзор. Как там у В.Путина, с не налоговыми платежами.
Рапортуем!Фармация "сдает" по нашим подсчетами от 4 до 6 млн. рублей. Это в день.
У нас поговаривают даже, что существует разнарядка с российского фармацевтического рынка “на крым”.
Не верим, конечно. Думаем это перегибы на местах. На очень, как выглядит, судя по мрамору главного офиса Росздравнадзора, дорогих местах.
Плюс, конечно, недоработки фармацевтической общественности.
Как следствие, имеем пробои в корпоративных бюджетах от огромных штрафов, моральные травмы от чиновничьих упражнений со специальностью и малому бизнесу по голове. Что конечно же, выглядит, по нашему мнению, как дискредитация государственной политики. Так что, неспокойно.
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| Наше мнение : Русская аптека в ноябре. От прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем в Палату. Мест мало. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом
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автор: redaktor
27-11-2016, 00:10
Просмотров: 1 641
От гос.центра прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События в русской фармации 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем дружно в Национальную Фармацевтическую Палату. Количество мест ограничено. Бери больше, кидай выше. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом от 1.5 млн.
Коллеги, слышали про производителя, название продуктов которого звучит как-то странно, не по-русски, даже не по-латыни. Реноваль, ринувал. Это фармацевтический заводик, расположенный на территории страны, проводит рекламную кампанию для потребителей России. Правда думают, что актуально, ново и эффективно. По мне, это вызов потребителям и деньги на ветер. Какой должен быть испорченный вкус , чтобы в ноябре 2016 года применять импортные обозначения фирм, продуктов и услуг, задвигая российские. Прямо возврат в годы становления рынка в стране.
Провал с точки зрения потребителя, провал с точки зрения аптекаря. Вот вам и импортозамещение, вот такая дешевая российская фармацевтическая промышленность, вот такое неуважение, как воспринимается, к российскому аптекарю и потребителю.
С другой стороны, понимаю предпринимателей, не у всех хватает сил заниматься фармацевтическим бизнесом в России. Очень хочется показать всему предпринимательскому миру готовность “влиться” в структуры гигантов. Доброй ночи, коллеги.
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| От редакции / Наше мнение : Русская аптека в ноябре. Немцы в России выявили хеликобактер у всех детей. Об Инструментах уничтожения аптечного дела. Катрен -агрессор. Асна -соблазнительница
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автор: redaktor
12-11-2016, 01:19
Просмотров: 1 930
Русская аптека в ноябре. Немцы в России выявили хеликобактер у всех детей. Об Инструментах уничтожения аптечного дела. Катрен -агрессор. Асна -соблазнительница
Что русскому хорошо, немцу смерть. Но вот почему местный производитель, который раньше назывался русским именем Нижфарм и его рекламщики решили, что у каждого школьника в России присутствует хеликобактер.
Откуда такая информация? Даже затрудняюсь. Что это, некомпетентность? Шутка?
А что если у производителя, вдоль и поперек сертифицированного по западным стандартам какЧества, такие же компетентности на всех участках. Господи, страшно мне. Всем доброй ночи.
Дикими кажутся действия уважаемых и крупнейших участников рынка. На этом самом рыночном пространстве. Одна из ведущих, можно сказать, образующих рынок структур, создала, так называемый инструмент розничной торговли. Да, да эту самую нашумевшую Apteka.Ru
Рынок у нас свободный, это конечно. Здорово, что появляются такие маркетинговые упражнения, но зачем нам, аптекарям, не имеющим никакого отношения к фирме "Катрен”, принимать участие в таких, прямо скажу, спорных, с точки зрения фармацевтического бизнеса, маркетинга и экономики проектах. Да и вредят такие "проекты” аптечному делу.
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| Наше мнение / Личный Опыт : Русская аптека в октябре. Кому искать витамишки. Враги прекрасен наш союз. Японцы позарились на "национальное" достояние. На столичные аптеки не нашлось.
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автор: redaktor
28-10-2016, 23:46
Просмотров: 1 146
Русская аптека в октябре. Кому искать витамишки. Враги прекрасен наш союз. Японцы позарились на "национальное" достояние. На столичные аптеки не нашлось.
Давно удивляют методы работы наших производителей по продвижению продуктов в аптеки. В этой, хитро сделанной цепочке продвижения, прибыль имеют все и сразу, кроме аптеки.
Склад, скидку, натуральную скидку. Рекламщик, чистые деньги. Сеть, чистые деньги за места на полках и витринах.
Только аптека ничего не имеет. Наценку? Какие умные. При нынешнем то засилье сеток и дискаунтеров, наценка это часто понятие условное. Да и получить ее, нужно попотеть. Интересно, правда. Все заработали.
Аптека имеет от этих "продвижений”, часто бесконечных продуктовых линеек, только лишь геморрой. При этом все проблемы реализации ложатся именно на нее, а тут еще, обнаглевшие без конкуренции склады, со своими жесткими нынче правилами оплаты. А еще "товар” не продается. Никак. Даже несмотря на заверения производителя о "рекламных мероприятиях”, так как безграмотные, эти мероприятия.
Остается надеяться на самих себя и вместо фармацевтической помощи, усиливать "реализацию”. Нам это надо? Проще не иметь, всех этих "новинок”.
Вот только что получили очередную рассылку. Уважаемые коллеги, реклама ВитаМишек на ТВ будет идти до декабря! У Катрена нужно искать ВИТАМИШКИ по слову «ПРОМО», у Протека - по словам «ПОДАРОК МАМЕ». Вызывающие капслоки в оригинале. Замечательно. Нам не нужно. На таких условиях. Доброго вам вечера коллеги.
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| Наше мнение : Русская аптека в октябре. Правая рука ВВП - мистер Р-фарм. Трудности импортного лекарственного ширпотреба. На лекарства санкций не будет. Ударим по кондомам.
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автор: redaktor
20-10-2016, 02:14
Просмотров: 765
Русская аптека в октябре. Правая рука ВВП - мистер Р-фарм. Трудности импортного лекарственного ширпотреба. На лекарства санкций не будет. Ударим по кондомам.
Кто же, кто же сидел по правую руку нашего Президента на одном из форумов съезда "Деловой России” 18 октября 2016 года? Завидуйте аптекари. Новый фармацевт А. Репик сидел справа от В.В Путина.
Успешный предприниматель, общественный деятель, владелец частной фармацевтической компании, которая уже не первый год является основным поставщиком лекарств для государственных нужд, он же владелец различного американского бизнеса. Завидуете? Мы да, еще как.
А сколько можно было бы вопросов решить, касающихся российского фармацевтического рынка. Можно, но сначала дела важные, государственные. Доброй ночи коллеги.
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| Наше мнение / Личный Опыт : Русская аптека в октябре. Шувалов, Артемьев, сказочники, или незнайки? Конец эры аптечных сетей. Неэтичный Амбробене, опять дети и пропаганда самолечения.
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автор: redaktor
2-10-2016, 01:42
Просмотров: 554
Русская аптека в октябре. Шувалов, Артемьев, сказочники, или незнайки? Конец эры аптечных сетей. Неэтичный Амбробене, опять дети и пропаганда самолечения.
На прошедшем на неделе мероприятии ФАС, расширенном заседания коллегии, Игорь Шувалов публично посетовал, что цены на лекарства в разных регионах России разные, а лекарства, закупаемые за счет бюджета, одинаковые. Обещал разобраться и поправить положение.
Есть мнение, что вице-премьер И. Шувалов в компании руководителя ФАС И.Артемьева не в курсе принципов лекарственного обеспечения в стране.
Принципы эти простые, все лекарственное обеспечение, то, что за государственный счет, четко и давно поделено между группами, кланами, пулами.
Есть мнение, что это отдельный, очень темный и загадочный сектор российской фармацевтической около бюрократической экономики. Где все, понятно, регулируется, управляется и контролируется чиновниками.
Только И. Шувалов и И. Артемьев не могут этого не знать, так что делать вид, что вопрос актуален и неожиданно поднялся, как-то некрасиво.
Хорошо что, министр В. Скворцова, рядом с государственными деятелями крыльями не махала, сетуя на "сложную" проблему и уверяя общественность, что меры будут приняты. Позорище.
Не будут. Никогда. Уж очень деньги выделяются огромные, уж очень система распределения лекарств и расходования средств на их закупку сложная и запутанная.
"да, да, да любимой российской фармакогнозии, нет проходимцам- маркетологам, выдающим хлам за натуральные, биологически активные добавки к пище. Всем аптекарям читать до дыр.."
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| От редакции / Наше мнение : Русская аптека в сентябре. Русский Интернет, Роскомнадзор не против и за аптеки. Активисты аптечного бизнеса, Чуднов и Шакая
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автор: redaktor
23-09-2016, 21:14
Просмотров: 756
Русская аптека в сентябре. Русский Интернет, Роскомнадзор не против и за аптеки. Активисты аптечного бизнеса, Чуднов и Шакая.
Никак не пойму, почему у отдельных наших сограждан информация не держится в головах, все норовят публично поделиться. Все не в масть, все получается про себя хорошо, про всех остальных плохо. Казалось бы жизнь у таких спикеров удалась, бизнес идет, зарплата капает, зарплата не в пример нашей провизорской. Так нет, свербит плюнуть в профессиональное сообщество, которое по типу колодца, где пригодится воды напиться. Да и назад можно отливом получить. Волной, которая накрыть может от активности возбужденных чиновников.
Но сначала несколько слов с фронта борьбы за аптечное Интернет -пространство. Кто просмотрел вводную по теме, может пополнить пробел зайдя по ссылке.
По информации от Роскомнадзора, да и на практике, в ведомстве налажена работа с обращениями граждан и юридических лиц. Практика показывает, что после блокировки аптечных Интернет-ресурсов персонал Роскомнадзора реагирует на заявления и исключает фармацевтические Интернет-ресурсы из перечня запрещенных в максимально короткие сроки.
Так что осталось разобраться с тем, кто выступает истцом в судах и на каком основании суды выносят противоправные решения, забыв должным образом эти решения оформлять.
"давно не попадала мне в руки полезная для аптечного дела книга, очень рекомендую. Полезно знать, при нынешнем засилье бадовых продуктов, что хорошо, а что, так позор один".
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| Наше мнение / Личный Опыт : Русская аптека в сентябре. Русский Интернет, Аптекарям не входить. Нурофен пропагандирует самолечение. Красногорсклексредства, не звучит.
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автор: redaktor
22-09-2016, 01:27
Просмотров: 789
Русская аптека в сентябре. Российский "свободный Интернет" не для аптекарей. Нурофен пропагандирует самолечение с помощью рекламы и детей. "Красногорсклексредства", не звучит и не нравится инвесторам. Зато "Фармацвет"...
Товарищи аптекари и сочувствующие, добрый всем вечер. В России отменили, судя по атаке "Роскомназдора” на аптечный Интернет, право и закон. Лихие 90-е возвращаются.
С начала года, на основании спорных и таинственных судебных актов, в России запрещено и заблокировано более 200 Интернет- ресурсов аптечных предприятий и фармацевтических компаний. 80% из них созданы и принадлежат микро, малому и среднему бизнесу. Который не только потратил на разработку, поддержку и рекламу ресурсов многие миллионы рублей, но и получил беспрецедентный удар по имиджу. Шутка ли "сайт заблокирован по решению суда за размещение запрещенной информации”. Не аптекари, а преступники.
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| Наше мнение : Русская аптека в сентябре. Протек, Сиа, Катрен, Пульс, Арбидол и борец с мафией И. Артемьев
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автор: redaktor
12-09-2016, 15:00
Просмотров: 1 146
Русская аптека в сентябре. Протек, Сиа, Катрен, Пульс, Арбидол и борец с мафией И. Артемьев
Скоро год, как я обратился в компанию "Протек”, желая заключить договор о поставках. Год назад мне сообщили в "Протеке”, что менеджер вашего района болен и когда поправится и выйдет на работу, то обязательно свяжется. Прошел год, представителя "Протека” я так и не увидел. Еще пять лет назад такое невозможно было представить, просто такого быть не могло, даже на самых окраинах России.
Думаю еще много лет историки-аналитики российского фармацевтического рынка будут думать, как ведущая российская компания, обладающая, практически, всем рынком, превратилась в региональный склад фармацевтический товаров. Как? Президент жив, владелец жив, совет директоров существует, лидеры, управленцы все те же, материальные активы тоже. А на месте национальной компании, склад. Потеря для отрасли, однако.
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| Наше мнение : Цены не лекарства в России не слушаются лидера страны. Почему? Есть три древние причины
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автор: redaktor
23-04-2016, 00:31
Просмотров: 422
Нельзя не восхищаться российскими чиновниками, которые уничтожили не только фармацевтическую индустрию, но и провизора как класс. Им в угаре "реформ” и личного обогащения было все-равно, какой профиль был у русского провизора. Первым, специально и целенаправленно, уничтожили провизора- ученого. Вторым этапом кончили провизора -аптекаря. Последний гвоздь был вбит в гроб российской фармацевтической специальности распятием провизора -производственника. Во имя чего. Во имя своих бюрократических шкур и наживы. Понятно. Это такое вступление. Самое плохое, что все те, кто уничтожал российскую фармацию, остаются на своих высоких постах, теперь, "спасая”, российскую фармацевтическую промышленность и лекарственное обеспечение граждан.
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