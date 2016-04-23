От гос.центра прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События в русской фармации  2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем дружно в Национальную Фармацевтическую Палату. Количество мест ограничено. Бери больше, кидай выше. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом от 1.5 млн.

redaktor 27-12-2016, 22:46 Просмотров: 428 автор:27-12-2016, 22:46Просмотров: 428

На российском фармацевтическом рынке опять неспокойно. Опять пытаются подмять под свои интересы чиновники, то тут, то там.

Делят, распределяют, доят. Чтобы участники рынка не задумывались над распределением бюджетных средств на фармацевтическом рынке, нужно что? Правильно, жестко администрировать и контролировать. Есть в России такая контора, на все руки. Росздравнадзор. Как там у В.Путина, с не налоговыми платежами.

Рапортуем!Фармация "сдает" по нашим подсчетами от 4 до 6 млн. рублей. Это в день.

У нас поговаривают даже, что существует разнарядка с российского фармацевтического рынка “на крым”.

Не верим, конечно. Думаем это перегибы на местах. На очень, как выглядит, судя по мрамору главного офиса Росздравнадзора, дорогих местах.

Плюс, конечно, недоработки фармацевтической общественности.

Как следствие, имеем пробои в корпоративных бюджетах от огромных штрафов, моральные травмы от чиновничьих упражнений со специальностью и малому бизнесу по голове. Что конечно же, выглядит, по нашему мнению, как дискредитация государственной политики. Так что, неспокойно.