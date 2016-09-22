От гос.центра прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События в русской фармации  2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем дружно в Национальную Фармацевтическую Палату. Количество мест ограничено. Бери больше, кидай выше. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом от 1.5 млн.

redaktor 23-09-2016, 21:14 Просмотров: 857 автор:23-09-2016, 21:14Просмотров: 857

Русская аптека в сентябре. Русский Интернет, Роскомнадзор не против и за аптеки. Активисты аптечного бизнеса, Чуднов и Шакая. Никак не пойму, почему у отдельных наших сограждан информация не держится в головах, все норовят публично поделиться. Все не в масть, все получается про себя хорошо, про всех остальных плохо. Казалось бы жизнь у таких спикеров удалась, бизнес идет, зарплата капает, зарплата не в пример нашей провизорской. Так нет, свербит плюнуть в профессиональное сообщество, которое по типу колодца, где пригодится воды напиться. Да и назад можно отливом получить. Волной, которая накрыть может от активности возбужденных чиновников. Но сначала несколько слов с фронта борьбы за аптечное Интернет -пространство. Кто просмотрел вводную по теме, может пополнить пробел зайдя по ссылке. По информации от Роскомнадзора, да и на практике, в ведомстве налажена работа с обращениями граждан и юридических лиц. Практика показывает, что после блокировки аптечных Интернет-ресурсов персонал Роскомнадзора реагирует на заявления и исключает фармацевтические Интернет-ресурсы из перечня запрещенных в максимально короткие сроки. Так что осталось разобраться с тем, кто выступает истцом в судах и на каком основании суды выносят противоправные решения, забыв должным образом эти решения оформлять. "давно не попадала мне в руки полезная для аптечного дела книга, очень рекомендую. Полезно знать, при нынешнем засилье бадовых продуктов, что хорошо, а что, так позор один". Купить с бесплатной доставкой



