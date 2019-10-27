Главе Росздравнадзора не терпится "разрешить" торговлю рецептурными лекарствами в Интернет. Очень, очень.

При том, что мы как профессиональные аптекари и провизоры выступали и выступаем за демократизацию торговли лекарствами, не можем смотреть как, под предлогом закономерного и нужного стране процесса увеличения доступности лекарсвенного обеспечения, высокопоставленные российские чиновники открыто и бездарно лобирруют интересы "новейших" аптекарей.

5 июня предводительница Росздравнадзора публично объявила о революции в лекарственном обеспечении граждан.

Приспичило Самойловой дать старт дистанционной продаже рецептурных лекарств. Только это получается не революция а контрреволюция и преступный акт бюрократическго саботажа в лекарственном обеспечении страны.

Кроме того, на лбу чиновницы и в попытке навязать обществу и рынку откровенную махновщину, видим коррупционную составляющую.

В смысле мотив, способствовать лекарственному бизнесу отдельных торговцев лекарствами. Разбираемся.

Кто кому руки моет?

Вопрос с дистанционной торговлей рецептурными лекарствами будет решен

глава РЗН А.Самойлова

Вопросов сразу несколько. Как, в принципе, можно, не нарушая федеральное законодательство об обращении лекарств и о конкуренции, это устроить.

Ответ никак! Однако...Глава Росздравнадзора настаивает.



Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов.

Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну

Почему, интересно, вопрос встал так остро сейчас, а не 10 лет назад? Если убрать информационное коронавирусное прикрытие.

Ответ возможен один. Появился важный, и малоразбирающийся в фармации, заказчик. Кто же это, интересно?

Все просто, чтобы понять, под кого стелет глава надзорного ведомства.

Заинтересантов злодеев торговцев таблетками на российском рынке в 2021 году dctu трое.

Два основных, можно сказать основообразующих рыночных склада, e;t безнаказанно организующие экономическую деятельнсть в паре десятков тысяч юридических лиц.

Учитывая, что эти стурктуры давно ходят по кромке фармацевтического и антимонопольного законодательства, и в общем-то, скорее, являются для бюрократии дойной коровой, а не заказчиками переворотов в лекарственном обеспечении. Отметаем.

Остается один новейший аптекарь, с которого вся возня с дистанционной торговлей лекрками и началась. Напомним, что еще в конце 2020 года Provizor. Ru предположил, что вход в околоаптечную розницу одного важного государственного банкира в связке с важным представителем всех крутых предпринимателей из "Опора России" для отрасли добром не кончится.

Укрепление лидирующих позиций на рынке, трансформация бизнеса и отрасли благодаря новой технологичной платформе

Из релиза о планах "Сбер" в розничной фармации

Либо важные заявления и инвестиции на ветер, либо аптечный сектор придется ставить с ног на голову. Инвестиции и понты оказались важнее.

В марте в нашем паблике @aptekaporn мы предположили, что #СберЕаптека или горит, без возможности доставлять рецептурные лекарства, или покровители в российских государственных органах будут стараться.

"Инициатива была предложена отраслью. Она важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета, как лекарства, быстро и не выходя из дома"

Еще в марте #РГ "Российскя Газета" писала, что в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что вопрос законодательного регулирования дистанционной продажи рецептурных лекарств особенно остро встал во время пандемии коронавируса. В разработке новых правил активно участвовали медики и представители онлайн-торговли.

Рвут, короче, заднее место лоббисты. Это вам нехухрымухры, это #Сбер

Посты на тему идут с тэгом #ДТЛ

Особо весело, что #недоаптекари прут в сектор как бараны и слоны в посудной лавке под видом поддержки IT-отрасли. Минцифры уже направило второй пакет мер поддержки IT-отрасли уже направлен в правительство на согласование и утверждение.

Так, что коллеги, ждем беспрецедентной демократизации торговли лекарствами уже в марте.

Чуть по срокам не угадали, на аптечном дворе июнь 2021 года.

Чиновники и правда стали рвать российское законодательствао под, уважаемых в бюрократических кликах, персон.

"Мы намерены выходить за рамки обычной продажи и доставки лекарств и развиваемся как многофункциональный интернет-сервис заботы о здоровье. Благодаря синергии с другими сервисами экосистемы Сбера мы сможем предложить клиентам онлайн-консультации, индивидуальные программы лояльности, сервисы помощи близким и другие услуги и возможности"

А. Буренков, дир. по эл. коммерции компании "СберЕаптека"