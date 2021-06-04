    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте

Опрос

Кто несет ответственность за уничтожение фармацевтического рынка в России
 
 
Популярные статьи
  • Лидер российского рынка удивил, присматривается к объектам из фармацевтической страны дураков.
  • 210 млн. налогов граждан на "цифровизацию услуг в здравоохранении" и на контроль маркировки лекарств
  • У нас новый тренд, в России ищут врага в "Большой фарме". С чего бы это.
    		•
     
     
    Архив новостей
    Июнь 2021 (3)
    Май 2021 (1)
    Апрель 2021 (5)
    Март 2021 (4)
    Январь 2021 (3)
    Декабрь 2020 (3)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    Главная » Наше мнение » У нас новый тренд, в России ищут врага в "Большой фарме". С чего бы это.


    Наше мнение : У нас новый тренд, в России ищут врага в "Большой фарме". С чего бы это.
    автор: redaktor 4-06-2021, 18:15 Просмотров: 89
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     У нас новый тренд, в России ищут врага в "Большой фарме". С чего бы это.

    Не знаем кто тянул и за какое место модных нынче "фармацевтов", но неожиданно для фармацевтического рынка, практически, врагом названы мировые фармацевтические производители. 

    Прямо публично, прямо на важном экономическом форуме. С чего бы это?

    Для нас ответ очивиден, плохому танцору что-то мешает.

    За нападками на вакцину от коронавируса "Спутник V" стоят антироссийские политические круги, а также представители "большой фармы": Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

    глава РФПИ К. Дмитриев

    Хотя, да, даже Президента чиновники смогли убедить в состоятельности избранной, так сказать, фармацевтической промышленности. Близкой сердцам высокопоставленных чиновников. 

    "БФ" это враг. Неужели? 

    "БФ" виновата в том, что в России низкие темпы вакцинации. Да? При том, что деятели не смогли найти в России производственные мощности, способные произвести полноценные вакцины для массовой вакцинаци граждан. 

    Как мы уже указывали в нашем паблике, 

    Неделю в СМИ слышим, о героически произведенных в России доз вакцины. 17 млн. Что, конечно, позор и провал, которые пока удается прятать отсталым российским народом, который не хочет вакцинироваться.

    @aptekaporn

    Публичные заявления руководителя Минпроторга на тему объема произвдства вакцина в России уже не кажутся смешными. Кого чиновник Мантуров хочет обмануть? 

    "Российские производители могут выпускать до 30 млн. доз вакцины в месяц"
    Д. Мантуров, 06.21
    Напомним, что пока за полтора года, все имеющиеся в России мощности, смогли произвести 17 млн., вроде как, полноценной вакцины.

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Новая российская вакцина от коронавируса. На что и куда ушли 26 млн. долларов бюджетных денег.
  • Русское аптечное дело 28.01.21 Нас впервые заблокировали в Фейсбук. За что?
  • Фармацевтика в апреле. 2002 год.
  • Стоимость акции фармацевтических компаний на 10 сентября.
  • Очередной бюрократический провал. Чиновники не могут сосчитать дозы. Даже с помощью своей маркировки лекарств.
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 1998-2020 Редакция "Provizor.Ru"
    		  
       
    		 