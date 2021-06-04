У нас новый тренд, в России ищут врага в "Большой фарме". С чего бы это.

Не знаем кто тянул и за какое место модных нынче "фармацевтов", но неожиданно для фармацевтического рынка, практически, врагом названы мировые фармацевтические производители.

Прямо публично, прямо на важном экономическом форуме. С чего бы это?

Для нас ответ очивиден, плохому танцору что-то мешает.

За нападками на вакцину от коронавируса "Спутник V" стоят антироссийские политические круги, а также представители "большой фармы": Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

глава РФПИ К. Дмитриев

Хотя, да, даже Президента чиновники смогли убедить в состоятельности избранной, так сказать, фармацевтической промышленности. Близкой сердцам высокопоставленных чиновников.

"БФ" это враг. Неужели?

"БФ" виновата в том, что в России низкие темпы вакцинации. Да? При том, что деятели не смогли найти в России производственные мощности, способные произвести полноценные вакцины для массовой вакцинаци граждан.

Как мы уже указывали в нашем паблике,

Неделю в СМИ слышим, о героически произведенных в России доз вакцины. 17 млн. Что, конечно, позор и провал, которые пока удается прятать отсталым российским народом, который не хочет вакцинироваться.

@aptekaporn

Публичные заявления руководителя Минпроторга на тему объема произвдства вакцина в России уже не кажутся смешными. Кого чиновник Мантуров хочет обмануть?

"Российские производители могут выпускать до 30 млн. доз вакцины в месяц"

Д. Мантуров, 06.21