210 млн. налогов граждан на "цифровизацию услуг в здравоохранении" и на контроль маркировки лекарств

Свыше 210,5 млн рублей будет направлено на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал в апреле 2021 года Председатель Правительства Михаил Мишустин. К 2024 году по всей России заработает под система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

Позвольте, мы то думали, что маркировка лекарств это и есть система управления и контроля лекарственного обеспечения за бюджетный счет.

При этом, среди участников рынка были такие, которые надеялись, на прозрачность процесса закупок и расходования.

Пока одни насилуют государственный бюджет, российское лекарственное обеспечение и российских предпринимателей, другие продолжают строить параллельную систему этого самого обеспечения.

Про надежды это шутка, сразу было понятно, что маркировка лекарств в России с вопросами сохранности бюджета и контроля за распределением лекарств ничего общего.

Теперь новая система, новые государственные контракты на информационно-коммуникационные технологии.

Понеслось, чтобы у каждого бюрократическго клана была своя система.

На неделе, например, Минздрав подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок мониторинга движения и учета в регионах лекарств для людей с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и другими заболеваниями.

У некоторых ладошки вспотели от возможностей.

Необходимо внедрять новые информационные сервисы, которые позволят более эффективно организовывать лекарственное обеспечение граждан

министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ

Оно же также разработало проект приказа об утверждении порядка мониторинга движения и учета лекарств и медизделий, предназначенных для подопечных фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра».

Пока одни насилуют государственный бюджет, российское лекарственное обеспечение и российских предпринимателей, другие продолжают строить параллельную систему этого самого обеспечения.

В начале недели Минпромторг порадовал, планирует закупить незарегистрированный в России немецкий препарат аспарагиназа через ООО «Тируфарм».

Почему незарегистрированный?

Все просто, европейский производитель замучился отслеживать новости о местных криминальных системах учета и движения лекарств, отозвав российскую регистрацию еще в 2016 году.





