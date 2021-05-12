Лидер российского рынка удивил, присматривается к объектам из фармацевтической страны дураков.

Местная пресса почему то решила, что "Катрен" покупает "Эркафарм".

Неожиданно. Ранее компания не была замешана в явных авантюрах.

С чего бы правильному, в корпоративном плане, "Катрену" аптечная пирамида страны номер два.

Не верим глазам, речь еще и о долях, еще и в некой "управляющей компании".

Судя по материалу в осведомленном местном издании "Вадемикум", до сделки не дошло, речь пока лишь о согласовании с ФАС.

Так чем мог быть вызван интерес главного склада России, управляемый профессиональным и консервативным менеджментом, к непрозрачной, непонятной структуре. Первое, что приходит на ум, сменилось руководство. Нет, все капитаны на месте.

Что еще?

Попытка минимизировать риски для деятельности главной катреновкой розницы, для Apteka.RU , по которой давно стонет все российское антимонопольное и фармацевтическое законодательство.

По большому счету "сервис" так и остался, скорее, рыночным извращением, хоть и красивым.

Тоже нет, клиенты сервиса и склада как были незвисимыми юридическими единицами, где склад агрессивно управляет ценообразованием, так ими и останутся, что так, что так.

Еще варианты.

"сервис" так и остался, скорее, рыночным извращением

Владельцы компании нашли для бизнеса потенциального покупателя, далекого от отрасли.

Тут, похоже, теплее.

Ведь крупная офлайновая розничная торговля лекарствами, на первый лоховской взгляд, в связке со складом и лучшей в Европе онлайновой Аптекой ру, действительно хороша для пыли в глаза.

А тут еще солидная сумма кредиторской задолжености "Эркафармовских точек", которая размазана по различным структурам, при невозможности возврата в перспективе.

Движение в общем, интересно, в общем.

Но не хотелось бы конечно, терять, практически, единственного на российском оптовом рынке полноценного поставщика.

Как пишет "VM",

Возможное объединение с «Эркафарм» изменит все. Новый игрок как минимум сможет догнать «Риглу» по объему выручки и в полтора раза обгонит по обороту ближайшего преследователя – «36,6». Одновременно Apteka.ru сможет получить еще одного крупного партнера (у «Эркафарм» на конец 2020 года было 1 135 аптек) для выстраивания сбытовой сети.

P,S Есть еще вариант, ведущую компанию страны "попросили" "купить"

На фоне #БорисШпигель #СвободуБорисуШпигелю уговаривали не долго. На рынке не первый случай, кстати. #УрокШпигелю усвоен.