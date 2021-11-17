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    Главная » Русское Аптечное Дело » Восьмой месяц учим уроки Шпигеля.


    Русское Аптечное Дело / Наше мнение : Восьмой месяц учим уроки Шпигеля.
    автор: redaktor 19-11-2021, 13:58 Просмотров: 675
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    Как минимум потому, что предприниматели, больные в камере. И судебной системы в России нет, как вчера, в очередной раз, ясно показал материал БизнесФМ о Басманноом Суде от 17.11.21
    Если так бюрократия со своими, чего же ожидать простому гражданину России.
    Кроме цугундера и зиндана. Без суда и следствия.
    Вот Борис и Евгения Шпигель 8 месяцев в камере. Не признаются и не умирают.
    Нам же сочувствовать и на носу зарубить "Уроки Шпигеля". 
    Больше ничего и не можем.
    8 месяцев в камере без приговора суда предприниматель и его супруга.
    Нездоровые и немолодые люди. Не сдаются и не умирают. Хорошо известно, что без признания супругов в даче взяток, громкое дело, против одного из генералов побед Путина, губернатора бывшего, может развалиться.
    Поэтому срок в камере и продлевают. Суда то, для российских граждан нет, знаем.
    А вот по информации следствия, больной предприниматель, если выпустить из тюрьмы, улетит на вертолете, скроется за границей. И его супруга тоже может на вертолете.
    Как Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Или Раймонд Фернандес и Марта Бек. Или Дэвид и Кэтрин Берни.
    Поэтому пусть еще посидят три месяца за решеткой, пока следствие еще доберет доказательств «тяжких преступлений» семьи известных российских предпринимателей.
     
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