Восьмой месяц учим уроки Шпигеля.

8 месяцев в камере без приговора суда предприниматель и его супруга.
Нездоровые и немолодые люди. Не сдаются и не умирают. Хорошо известно, что без признания супругов в даче взяток, громкое дело, против одного из генералов побед Путина, губернатора бывшего, может развалиться.
Поэтому срок в камере и продлевают. Суда то, для российских граждан нет, знаем.
А вот по информации следствия, больной предприниматель, если выпустить из тюрьмы, улетит на вертолете, скроется за границей. И его супруга тоже может на вертолете.
Как Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Или Раймонд Фернандес и Марта Бек. Или Дэвид и Кэтрин Берни.
Поэтому пусть еще посидят три месяца за решеткой, пока следствие еще доберет доказательств «тяжких преступлений» семьи известных российских предпринимателей.