Восьмой месяц учим уроки Шпигеля.

Как минимум потому, что предприниматели, больные в камере. И судебной системы в России нет, как вчера, в очередной раз, ясно показал материал БизнесФМ о Басманноом Суде от 17.11.21

Если так бюрократия со своими, чего же ожидать простому гражданину России.

Кроме цугундера и зиндана. Без суда и следствия.

Вот Борис и Евгения Шпигель 8 месяцев в камере. Не признаются и не умирают.

Нам же сочувствовать и на носу зарубить "Уроки Шпигеля".

Больше ничего и не можем.