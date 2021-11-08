Очередной "эффективный" препарат от короновируса пошел в массы.

Не лыком шиты эти идеологические противники. Обходят местный Роспотребнадзор на глазах.

Обещанный бывшим министром Скворцовой "мир-19", проигрывает бой против вируса.

Гранды мирового фармацевтического производства уже аннонсировали "паксловид", сегодня в моде "молнупиравир".

Не знаем, с какого перепуга англичане разрешили применения "новинки" аж для применения амбулаторно, как кажется, поступли опрометчиво. Чего не сделаешь в панике.

Еще с гордостью отмечаем, что в России один из надзоров- регуляторов принимает участие в фармацевтической гонке лучших мировых производителей.