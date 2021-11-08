Очередной "эффективный" препарат от короновируса пошел в массы.
Не лыком шиты эти идеологические противники. Обходят местный Роспотребнадзор на глазах.
Обещанный бывшим министром Скворцовой "мир-19", проигрывает бой против вируса.
Гранды мирового фармацевтического производства уже аннонсировали "паксловид", сегодня в моде "молнупиравир".
Не знаем, с какого перепуга англичане разрешили применения "новинки" аж для применения амбулаторно, как кажется, поступли опрометчиво. Чего не сделаешь в панике.
Еще с гордостью отмечаем, что в России один из надзоров- регуляторов принимает участие в фармацевтической гонке лучших мировых производителей.
Конторы Росздравнадзора все изобретают и изобретают. Удивительно, откуда такой потенциал!
Саджид Джавид, глава британского министерства здравоохранения:
«Я рад сообщить, что сегодня мы — первая страна, которая разрешила при лечении коронавируса использовать молнупиравир. Его люди могут использовать при домашнем лечении».
Экспериментальный противовирусный препарат на основе синтетического нуклеозидного производного N4-гидроксицитидина проявляет своё противовирусное действие за счёт внесения ошибок копирования во время репликации вирусной РНК.
Правительство США заказало молнупиравир на 1,7 млн курсов лечения за $1,2 млрд, то есть один пятидневный курс обошелся в $700.
По прогнозу в 2022 году продажи молнупиравира составят $5 млрд
Всеобщее помешательство развивается. Пока не заметили, что препарат обьявляется альтернативой вакцинации. Но котировки акций Pfizer, BioNTech и Moderna, чьи вакцины применяются в США, и разработчика моноклональных антител Regeneron снизились.
Данных клинических исследований по модным пероральным штучкам пока нет.
«Молнупиравир» разработан компанией Drug Innovation Ventures at Emory при Университете Эмори как противовирусный препарат, предназначенный для лечения гриппа. Препарат встраивается в РНК вируса и вызывает мутации в вирусной РНК до состояния, когда вирус уже не может реплицироваться.
Был выкуплен другой американской фармкомпанией, Ridgeback Biotherapeutics, которая впоследствии подключила к разработке препарата компанию "Мерк"