Коммерческий подкуп в продаже лекарств как новый российский бюрократический налог. 09.03.2021

Коммерческий подкуп в лекарственном обороте как новый российский бюрократический налог. 09.03.202

Почему "бюрократический налог", станет ясно ниже.

Вот и, практически, случилось это в России, торговцы лекарствами скоро смогут, по российским Законам, получать денежные откаты от производителей лекарств, БАД и прочей продукции для здоровья. Будет даже умное название - маркетинговый контракт.

Чтобы щедро и подкотрольно делиться с чиновниками. Не просто же так последние вносят законодательную норму. Не просто. Чтобы все под котролем было.

Мы то думаем, откуда, как грибы растут эти самые УК при различных кооперация и объединениях. Огромная получается коррупционная составляющая. Следует из ответа Минпромторга нам.

То есть, аптечная сеть, маркетплейс и прочий оборотистый фармацевтический бизнес, кроме дохода от предпринимательской деятельности по основному виду деятельности, сможет получать дополнительную прибыль в деньгах за выполнение плана продаж. На глазах всего честного народа и потребителей продукции. А еще под контролем бюрократии.

Как бюрократия станет контролировать размеры откатов торговцам лекарствами от фармацевтичесиких производителей, пока не говорят, чтобы лохов не пугать.

Раньше в России и в развитых странах это называлось криминальным коммерческим подкупом.

Раньше в России и развитых странах производитель выделял бюджет для продвижения продукта врачебной среде. Это было куда честнее. Да и польза была явная продуктам и самим врачам.

Такое положение дел мировые фармацевтические производители сочли неэтичнм, составили комполаенсы, запрещающие подобную практику. Какой итог?

Теперь бабки будут иметь продажные чиновники, от которых, получается эти самые, так называемые, "аптечные сети", ой как зависят.

Вот и получилось, что 10 февраля Госдума приняла в первом чтении проект якобы "об ограничении аптечных сетей". На смом же деле депутаты впихнули в ФЗ криминальную норму, по которой сумма выплат по маркетинговым контрактам может доходить до 5%.

прошло с маркировкой лекарств, где всего-то 50 копеек с каждой пачки, то почему не запустить новый проект. Всего 5% c продажи каждого лекарства в России. Всего то, каких то 5.5 млрд. Из воздуха, пракически.

Как бюрократия станет контролировать размеры откатов торговцам лекарствами от фармацевтичесиких производителей, пока не говорят, чтобы лохов не пугать.

Некоторое время назад мы обратились к Мишустину с заявлением о попытке депутатов "Единой России" законодательно закрепить возможность подкупа произвдителями должностных лиц и функционеров крупных аптечных сетей, закупочных кооперативов и прочих, интересных ушлым, беспринципным проходимцам- производителям.

Это же вопиющий факт, когда розничная торговля получает доходы от объмов проданных лекарств и медицинской продукции.

Да, только глава Правительства Мишустин, Правительство России так не считает. Объяснение может быть одно, финансовая заинтересованность высокопоставленных чиновников Правительства.

Вот аппарат Правительства и скинул проблему на Минпромторг, а Минпромторг, где рыло в пуху давно, решил вопрос замять. Исх.ПГ-19-2317 от 09.03.2021

Правда, если прошло с маркировкой лекарств, где всего-то 50 копеек с каждой пачки, то почему не запустить новый проект. Всего 5% c продажи каждого лекарства в России. Всего то, каких то 5.5 млрд. Из воздуха, практически.

Продолжение следует.

В паблике тема коммерсческого подкупа и криминальной конкуренции идет под тэгами.

#НетОткатамЗаЛекарства #маркетинговыйбонусаптеке