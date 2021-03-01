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автор: redaktor
1-03-2021, 15:59
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Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула".
В аресенале медицинской бюрократии начали находиться даже новые "молекулы" лекарств против коронавируса. Эффективные и безопасные. Пока мы узнаем об успехах местной науки только из докладов чиновников Президенту России.
А коронавирус в России лечат по стандартам Минздрава лекарственными бомбами, типа плаквенил и фавипиравир.
"Новая запатентованная молекула", говорит. На 13-15 лет иммунитета, говорит.
В докладе Президенту Скворцова доложила о новом "оружии" против коронавируса. Также сказала, что "новый" препарат безопасный и эффективный, и что в тысячи раз снижает активность коронавируса.
Название нового лекарства "Мир-19" .
«Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей»
Можем ошибаться, но в России последние 15 лет, "новые молекулы" ассоциируются у нас, исключительно, мягко говоря, с освоением государственного бюджета.
Средствами НИОКР, которые как услуги, оказываются цепочкой различных ООО.
Да и потом, не помним. чтобы у Скворцовской конторы ФМБА были компетенции на разработку новых лекарств, в принципе.
Из архива достать достижения фармации СССР, это да. Прилепить к коронавирусной ситуации, тоже да.
"Потому что микроРНК, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тыс. раз снижается вирусоносительство), но, кроме того, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции"
Все на борьбу с Virus carriership.
Сегодня, кстати, на путь борьбы с вирусом встали Крымские товарищи. И это не мадера. Тоже что-то вдруг, изобрели.
"Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования",
В. Скворцова
Кстати, в сегодняшнем материале ТАСС об успехах Скворцовского ведомста, есть странности. Там говорится, что первая и вторая фазы будут объединены, потому что это разрешается протоколом испытания вакцин.
Загадка, так речь о чем, о вакцине, или о "молекуле" нового лекарства?
Еще Скворцова легкомысленно обещала обществу и Президенту скорый иммунитет на 15-17 лет. Хорошо, - дал оценку президент. - Если всё пойдёт нормально, вторая половина года, да?
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