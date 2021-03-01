    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте

Опрос

Ваша Аптека уже готова к вводу маркировки?
 
 
Популярные статьи
  • Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула"
  • Коммерческий подкуп в продаже лекарств как новый российский бюрократический налог. 09.03.2021
  • Мечта руского аптекаря. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрождении производственных аптек. 101 раз
  • 01.03.2021 Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"
    		•
     
     
    Архив новостей
    Март 2021 (4)
    Январь 2021 (3)
    Декабрь 2020 (3)
    Октябрь 2020 (2)
    Сентябрь 2020 (2)
    Август 2020 (1)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    Главная » Наше мнение » Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула"


    Наше мнение : Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула"
    автор: redaktor 1-03-2021, 15:59 Просмотров: 571
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

      Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула".

    В  аресенале медицинской бюрократии начали находиться даже новые "молекулы" лекарств против коронавируса. Эффективные и безопасные. Пока мы узнаем об успехах местной науки только из докладов чиновников Президенту России.

    А коронавирус в России лечат по стандартам Минздрава лекарственными бомбами, типа плаквенил и фавипиравир.  

    "Новая запатентованная молекула", говорит. На 13-15 лет иммунитета, говорит. 
    В докладе Президенту Скворцова доложила о новом "оружии" против коронавируса. Также сказала, что "новый" препарат безопасный и эффективный, и что в тысячи раз снижает активность коронавируса.
    Название нового лекарства "Мир-19" .
    «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей»
    Можем ошибаться, но в России последние 15 лет, "новые молекулы" ассоциируются у нас, исключительно, мягко говоря, с освоением государственного бюджета.
    Средствами НИОКР, которые как услуги, оказываются цепочкой различных ООО.
    Да и потом, не помним. чтобы у Скворцовской конторы ФМБА были компетенции на разработку новых лекарств, в принципе.
    Из архива достать достижения фармации СССР, это да. Прилепить к коронавирусной ситуации, тоже да.
    "Потому что микроРНК, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тыс. раз снижается вирусоносительство), но, кроме того, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции"
    В. Скворцова
    Все на борьбу с Virus carriership.
    Сегодня, кстати, на путь борьбы с вирусом встали Крымские товарищи. И это не мадера. Тоже что-то вдруг, изобрели.
    "Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования",
    В. Скворцова
    Кстати, в сегодняшнем материале ТАСС об успехах Скворцовского ведомста, есть странности. Там говорится, что первая и вторая фазы будут объединены, потому что это разрешается протоколом испытания вакцин.
    Загадка, так речь о чем, о вакцине, или о "молекуле" нового лекарства? 
    Еще Скворцова легкомысленно обещала обществу и Президенту скорый иммунитет на 15-17 лет. Хорошо, - дал оценку президент. - Если всё пойдёт нормально, вторая половина года, да?


     
     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Новая российская вакцина от коронавируса. На что и куда ушли 26 млн. долларов бюджетных денег.
  • Помощь онлайн и приостановка диспансеризации: что изменилось в здравоохранении на время борьбы с коронавирусом
  • Новая рубрика на форуме "Провизора". "Черный" ассортиментный перечень "Отстойные препараты"
  • Русское аптечное дело 28.01.21 Нас впервые заблокировали в Фейсбук. За что?
  • Новая рубрика Провизора. Недоаптекари в России
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 1998-2020 Редакция "Provizor.Ru"
    		  
       
    		 