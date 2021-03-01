Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула".

В аресенале медицинской бюрократии начали находиться даже новые "молекулы" лекарств против коронавируса. Эффективные и безопасные. Пока мы узнаем об успехах местной науки только из докладов чиновников Президенту России.

А коронавирус в России лечат по стандартам Минздрава лекарственными бомбами, типа плаквенил и фавипиравир.