redaktor 15-06-2019, 15:15 Просмотров: 232 0 автор:15-06-2019, 15:15Просмотров: 232

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Об аптечном деле и месте провизора в российском обществе и фармацевтическом свете. За последнюю неделю я сделал то, что не делал за 25 лет российского рынка и 23 года, как Provizor.RU вышел в Сеть первый раз. Обратился к уважаемым представителям местного фармацевтического света за поддержкой и разместил хэштэг #бунтпровизора для распространения темы в Сети. Не дошло. До света. Думаю потому, что есть различие в понимании сути российского фармацевтического рынка. У нас фармация. У них фармацевтика. Бог с ними, дикими. Моя очередная попытка достучаться до гражданского общества. Понимаю, наш SOS все глуше, глуше. Потому, что наша специальность и аптечное дело всегда незаметны, это нормально. А вот сил противостоять бюрократической и агрессивной рыночной агрессии нет. Специальность другая. Мы умеем только быть аптекарями, изготавливать свечи, микстуры, мази и еще много чего. У такой специальности, защитных функций быть не может. Смею заверить все российское общество, без нас, традиционных аптекарей, будет плохо. Минимум потому, что мы единственные в России могли делать, например, лекарства для детей до 3 лет. Те лекарства, которые никакая, даже самая развитая, фармацевтическая промышленность не производит и производить не будет никогда. Следовательно, мы всегда надеялись, что государство, если не хочет нам помогать и поддерживать нас, точно не будет мешать. К сожалению, надежды не оправдались. Обломались. есть различие в понимании сути российского фармацевтического рынка. У нас фармация. У них фармацевтика.

Традиционные рыночные механизмы, типа конкуренции нам тоже не помощники. Не оказалось механизмов в России, способных защитить аптеку, в хорошем смысле этого термина, от административного бандитизма и махновской конкуренции. Громкие слова, скажете? К сожалению, нет. Есть этому практические подтверждения. Сегодня мы точно знаем как, знаем чем, знаем зачем российские производственные аптечные предприятия заставляли превращаться из аптек в примитивные “точки” по продаже лекарств. Еще 10 лет назад каждая десятая аптека была производственной. Плюс существовал целый сектор высококлассных больничных аптек, которые тоже были уничтожены “реформаторами” Минздрава. Мне кажется, что прекрасным образом, из государственных аптек при ЛПУ, сохранилась только аптека управделами Президента. Оттуда, по понятным причинам, для простых людей выдачи индивидуальных и педиатрических лекарств нет. знаем чем, знаем зачем российские производственные аптечные предприятия заставляли превращаться из аптек в примитивные “точки” по продаже лекарств. Сегодня нас, доступных для всех аптек, осталось на всю страну не более 100. С точки зрения экономики это ничто. Единственное, что мы могли попытаться сохранить это советские и российские аптечные традиции. Вопреки. Мы занимались этим последние 25 лет. Всегда вопреки. Однако, никогда бы не подумал, что нашим профессиональным концом станет, непонятно откуда, свалившаяся на наши головы, бюрократическая машина Минздравсоцразвития и ее опричников в лице Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Сегодня российская аптека и аптечное дело находится на грани истребления. Многие из граждан России даже не догадываются, что аптечное дело еще есть. Уверяю вас, только потому, что пока “петух не клюнул”. Между тем, исчезновение аптечного дела, как части фармацевтического рынка, опасно для Родины.

российская аптека и аптечное дело находится на грани истребления.

Аптечное дело это единственный источник появления на свет уникальных лекарств по врачебным прописям, рецептурам и мануалам. Как же работают аптечные свечи на масле какао. Уникальная разработка российских ученых для восстановления кожи, легко изготовленная в аптеке, мазь "синтозон". Не имеющая аналогов, проктологическая нифедипиновая мазь. Цитралевые педиатрические микстуры. В списке наших аптечных достижения почти 3000 только унифицированных прописей времен распада СССР, которым тоже, понятно, грозит скорое забвение. Я уверен даже, что совершается преступление. Так как российское аптечное дело со времен СССР обеспечивало лекарствами детей до 3 лет. Лекарства для этой группы пациентов фармацевтической промышленностью не производятся.

против российской фармацевтической отрасли работает бюрократическая система, убивающая и бизнес, и производство

Да, понятно, новых молекул мы не изготовим, но уверяю, российским аптекарям достаточно и старых открытий, комбинируя с которыми, вместе с врачами, мы делали чудеса. Даже не буду говорить, чтобы не накаркать, о роли аптечного дела в государстве, находящемся под идиотскими экономическими западными санкциями. Не думаю, что хоть у кого, есть гарантии и сейчас. Еще аптечное дело всегда обеспечивало широкий кадровый потенциал, так как советское и российское образование исторически готовила квалифицированных провизоров и фармацевтов. Аптечное дело было сутью и основой для фармацевтического образования в стране, со времен еще царской России. В России, практически, уничтожен целый сектор фармацевтической экономики, аптечное производство. Вопрос, конечно же, не в помощи мне, как предпринимателю, или поддержке отраслевого сайта Provizor.Ru В плане, что мы обязательно свои мелкие бизнес- проблемы решим, двух, трёх нерадивых злодеев выведем на чистую воду. Вопрос, конечно же, не в помощи мне, как предпринимателю, или поддержке отраслевого сайта Provizor.Ru В плане, что мы обязательно свои мелкие бизнес- проблемы решим, двух, трёх нерадивых злодеев выведем на чистую воду. Вопрос том, что против российской фармацевтической отрасли работает бюрократическая система, убивающая и бизнес, и производство. Что опасно для нас, убивают фармацевтическую специальность. Теперь это не просто слова, у нас есть неопровержимые доказательства. Когда в рамках заказной и по моему мнению, преступной “надзорной и контрольной” деятельности, исполнительный орган государственной власти становится оружием в чьих-то мелких интересах, против миниатюрного, незаметного, но чертовки нужного обществу, аптечного дела. Наша история про надзорные мероприятия и попытку разорения, остановки деятельности одной аптеки с мизерным оборотом это, господа, про всех. Представляем вашему вниманию свежую правоприменительную практику, о которой не узнать в рамках самых дорогих и модных, совместных с чиновниками, публичных конференций и слушаний. Представляем вашему вниманию свежую правоприменительную практику, о которой не узнать в рамках самых дорогих и модных, совместных с чиновниками, публичных конференций и слушаний. С этого года на российском рынке действует ряд Федеральных Законов, которые предусматривают в контрольно -надзорной деятельности риск- ориентированный подход. Что это значит. Федеральный орган исполнительной власти, в нашем случае Росздравнадзор, разработал для предприятий фармацевтического рынка классификацию по степени угрозы для населения. Как бы это не смешно звучало, почти все участники рынка отнесены, по непонятной для нас причине, к предприятиям со значительным рискам. Это значит, что контролирующие отрасль органы могут проверять нас, внимание, раз в три года и использовать для этого стандарт, называемый проверка по чек- листам. Сделано это властями для того, чтобы не отвлекать нас в ходе проверок от ведения деятельности. Это теория. Пусть вас не смущает присутствие большого числа фармацевтических компаний в реестре Генеральной прокуратуры из года в год. Законодатель упростил задачу составления списков для надзорных органов и дал возможность включать в график проверок на текущий год всех. Предоставив инструмент простого исключения предприятия из этого списка по письменному заявлению. Справедливо полагая, что руководители Росздравнадзора не станут тут злоупотреблять и превышать полномочия. Не тут то было. На мое заявление в адрес руководителя московского Росздравнадзора вообще ответа не было. Не было ответа на второе и на третье обращение. Не было ответа и на две последующие жалобы уже руководителю федерального ведомства. Напротив, облеченные властными полномочиями, инспектора Росздравнадзора открыто заявляли, что могут проверять любое фармацевтического предприятия постоянно и в том объеме, в котором, им государственному надзору, хочется. Впрочем в первые дни проверки они не задумывались даже о законности своих действий. Их интересовали технологические процессы на производстве и наиболее популярные формы, копии с которых, они успешно унесли с собой. Еще мне сообщили об интересе неких лиц к популярному препарату - нифедипиновая мазь, которую сегодня назначает каждый проктолог. Якобы имеется заявление об опасности этого препарата для жизни граждан из территориального органа Росздравнадзора по Орловской области. Другой фишкой прихода “контролеров” было выявление "криминала" при изготовлении детских сердечных сложных порошков, которые в России способны делать только в производственной аптеке. Сразу скажу, что после моего заявления руководителю Росздравнадзора, интерес к мазям, или детским порошкам проверяющие потеряли совсем. Ни слова, в том числе и в итоговых актах. Зато меня атаковали силы куда крупней беспринципные и наглее. Все возможные и невозможные нарушения на моем предприятии "нашлись". Да и мог ли я подумать, что это была разведка. Задача московских “контролеров”, при полной поддержке, как оказалось. федерального органа, была как можно скорее сфабриковать “серьезные и грубейшие” нарушения лицензионных условий и требований. Следствием чего, должна стать остановка деятельности независимой производственной аптеки, существующей с 1963 года, и не прекращающей с тех пор производственную деятельность даже на день. Сколько таких аптек же было, на счету "контролеров" По теме почитать СМИ, пожалуйста. Какие же это слезы.



Преимущества изготовленных на заказ препаратов очевидны: дозировка активного компонента подбирается индивидуально, пациент получит лекарство в нужном количестве и по относительно низкой цене. Именно поэтому традиции экстемпорального приготовления лекарств сохраняются во многих странах мира: согласно данным опроса , проведенного Международной фармацевтической федерацией (страны СНГ свои данные не предоставили

АиФ от 2016 года.

Газета. Ру от 2015 года. Почему в России один производитель перекиси водорода АиФ от 2016 года. Последние из могикан. Производственные аптеки забыты, но не сдаются Обойтись без производственных аптек страна по-прежнему не может. Хотя как среди людей, близких к фармации, так и далёких от неё, сложились в отношении них определённые стереотипы, главные из которых: производственные аптеки не нужны и нерентабельны.

Сайт Сибирской Фармацевтической Академии. от 2016 года



P.S Коллеги, теперь тест на знание разного рода "менеджеров". Кто сказал?

Сайт Сибирской Фармацевтической Академии. от 2016 года В РОССИИ ИСЧЕЗАЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АПТЕКИ. МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ P.S Коллеги, теперь тест на знание разного рода "менеджеров". Кто сказал? Я считаю, что это вчерашний день. Это наследие советского прошлого, когда был дефицит лекарств, и часть из них могла производиться в аптеке. Неужели у нас на рынке сейчас нет лекарств, которые могут их заменить?

У нас на рынке, если остались кадры тех времен, то они что-то помнят, но молодежь такого опыта и таких навыков не имеет. Производство лекарств может быть только в госпитальных аптеках. Один из директоров "Протека". Есть вопросы? У меня нет.

Один из директоров "Протека". Есть вопросы? У меня нет. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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