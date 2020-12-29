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    Главная » Русское Аптечное Дело » Русское аптечное дело 29.12.20 Страсти по дистанционной торговле лекарствами.


    Русское Аптечное Дело : Русское аптечное дело 29.12.20 Страсти по дистанционной торговле лекарствами.
    автор: redaktor 29-12-2020, 15:53 Просмотров: 85
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     Русское аптечное дело 29.12.20 Страсти по дистанционной торговле лекарствами. Или как Минздраву из ничего сделать себе кормушку. 


    "Минздрав предложил отменить обязательное требование для дистанционной торговли лекарствами". Разузнали в издании местном издании.

    Это при том, что дистанционная торговля лекарствами в России запрещена. Была запрещена и, невозможна в принципе, в силу действующего российского законодательства.

    Но как же чиновникам Минздрава хочется присосаться к сетям и товарным интернет- агрегаторам, как же хочется им жрать всеми местами. 

    Якобы, есть рабочая группа, якобы, по "регуляторной гильотине" на фармацевтическом рынке.

    Что бы понимали, регуляторная гильотина не может иметь никакого отношения к свежему бюрократическому маразму, по определению.  

    Про “труппу” не скажем, много таких было и будет. Вот то, что Минздрав ждут трудные времена это да.

    за все время фармацевтического рынка России не наблюдали более коррумпированной и такой тупо, с точки зрения фармации, структуры. Отморозки прям

    Превышение полномочий, грубое нарушение антимонопольного законодательства это только часть преступлений руководителей Росздравнадзора, о которых мы, три недели назад, мотивированно сообщили в компетентные органы. 

    Что-то не думаю, что власти продолжат прикрывать незаконную деятельность минздрава в лице, мягко говоря, несведущих служащих Росздравнадзора. 

    Превышение полномочий, грубое нарушение антимонопольного законодательства это только часть преступлений руководителей Росздравнадзора, о которых мы, три недели назад, мотивированно сообщили в компетентные органы.

    Правда, за все время фармацевтического рынка России не наблюдали более коррумпированной и такой тупо, с точки зрения фармации, структуры. Отморозки прям. 

    На эти факты мы прямо указали в заявлении, в том числе в адрес ФАС России. Номер 801844 от 06.11.20

    Цитирую, 

    Требование Правил (п.5 «а») и Административный регламент Росздравнадзора грубо нарушают антимонопольное законодательство, ограничивают конкуренцию и создают дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов, То есть для части розничного фармацевтического созданы особые уникальные условия. 

    Что может свидетельствует о заинтересованности руководства Росздравнадзора РФ в действиях по ограничению предпринимательства на рынке, что требует отдельного расследования. 

    И главное, что мы хотели бы, и чего будем добиваться.

    прошу

    -отменить действие пункта 5 «а» Правил, 

    -начать в отношении Росздравнадзора расследование по факту незаконного ограничения конкуренции и препятствования (ограничения) законного ведения фармацевтической деятельности независимыми участниками фармацевтического рынка и превышения служебных полномочий в данном вопросе в т.ч. по предварительному сговору с крупными сетевыми компаниями,

    -провести расследование в отношении сотрудников ФАС России, которые уже рассматривали заявление участников фармацевтического рынка, в частности обращение СРО Ассоциация независимых аптек, и никаких мер по восстановлению законности в данном вопросе принято не было. 

    Вернемся к информации "ФВ", где указывается на подготовку нового должностного и коррупционного преступления. 

    Разрешить продажу лекарств “агрегаторам”. Это как интересно, без лицензии, без розничных фармацевтических структур? 

    Понятно, хотят прикрыться аптеками. Ведь Катрен с Протеком прикрылись и ничего.

    Но во-первых, это временно. С точки зрения нарушения законодательства России, а во-вторых, речь идет о налаженных логистических связях, оптовик- аптека. 

    Что конечно же, не является поводом для торговцев ширпотребом и “агрегаторам” суконным рылом на нашу грядку лезть. 

    цитирую чушь которую ФВ уже выдал в этой связи.

    Особое внимание в проекте уделено участию агрегаторов в процессе дистанционной торговли лекарствами. При принятии документа аптечные организации будут вправе заключить с владельцем агрегатора договор, 

    Договор с владельцем агрегатора может быть заключен при наличии у него разрешения Росздравнадзора на право заключения договора с аптечной организацией, следует из документа. При этом владелец агрегатора вправе заключать договоры с несколькими аптечными организациями.

     
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