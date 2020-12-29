Русское аптечное дело 29.12.20 Страсти по дистанционной торговле лекарствами. Или как Минздраву из ничего сделать себе кормушку.





"Минздрав предложил отменить обязательное требование для дистанционной торговли лекарствами". Разузнали в издании местном издании.

Это при том, что дистанционная торговля лекарствами в России запрещена. Была запрещена и, невозможна в принципе, в силу действующего российского законодательства.

Но как же чиновникам Минздрава хочется присосаться к сетям и товарным интернет- агрегаторам, как же хочется им жрать всеми местами.

Якобы, есть рабочая группа, якобы, по "регуляторной гильотине" на фармацевтическом рынке.

Что бы понимали, регуляторная гильотина не может иметь никакого отношения к свежему бюрократическому маразму, по определению.

Про “труппу” не скажем, много таких было и будет. Вот то, что Минздрав ждут трудные времена это да.

за все время фармацевтического рынка России не наблюдали более коррумпированной и такой тупо, с точки зрения фармации, структуры. Отморозки прям

Превышение полномочий, грубое нарушение антимонопольного законодательства это только часть преступлений руководителей Росздравнадзора, о которых мы, три недели назад, мотивированно сообщили в компетентные органы.

Что-то не думаю, что власти продолжат прикрывать незаконную деятельность минздрава в лице, мягко говоря, несведущих служащих Росздравнадзора.

Превышение полномочий, грубое нарушение антимонопольного законодательства это только часть преступлений руководителей Росздравнадзора, о которых мы, три недели назад, мотивированно сообщили в компетентные органы.

Правда, за все время фармацевтического рынка России не наблюдали более коррумпированной и такой тупо, с точки зрения фармации, структуры. Отморозки прям.

На эти факты мы прямо указали в заявлении, в том числе в адрес ФАС России. Номер 801844 от 06.11.20

Цитирую,

Требование Правил (п.5 «а») и Административный регламент Росздравнадзора грубо нарушают антимонопольное законодательство, ограничивают конкуренцию и создают дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов, То есть для части розничного фармацевтического созданы особые уникальные условия. Что может свидетельствует о заинтересованности руководства Росздравнадзора РФ в действиях по ограничению предпринимательства на рынке, что требует отдельного расследования.

И главное, что мы хотели бы, и чего будем добиваться.

прошу

-отменить действие пункта 5 «а» Правил, -начать в отношении Росздравнадзора расследование по факту незаконного ограничения конкуренции и препятствования (ограничения) законного ведения фармацевтической деятельности независимыми участниками фармацевтического рынка и превышения служебных полномочий в данном вопросе в т.ч. по предварительному сговору с крупными сетевыми компаниями, -провести расследование в отношении сотрудников ФАС России, которые уже рассматривали заявление участников фармацевтического рынка, в частности обращение СРО Ассоциация независимых аптек, и никаких мер по восстановлению законности в данном вопросе принято не было.

Вернемся к информации "ФВ", где указывается на подготовку нового должностного и коррупционного преступления.

Разрешить продажу лекарств “агрегаторам”. Это как интересно, без лицензии, без розничных фармацевтических структур?

Понятно, хотят прикрыться аптеками. Ведь Катрен с Протеком прикрылись и ничего.

Но во-первых, это временно. С точки зрения нарушения законодательства России, а во-вторых, речь идет о налаженных логистических связях, оптовик- аптека.

Что конечно же, не является поводом для торговцев ширпотребом и “агрегаторам” суконным рылом на нашу грядку лезть.

цитирую чушь которую ФВ уже выдал в этой связи.