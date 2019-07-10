Русское аптечное дело 10.07.2019





Прямо заинтригованы. По моему мнению, последние десять лет фармацевтическая отрасль России уничтожалась, прикрывая лишь, мягко если, не целевое использование бюджетных средств.





Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2662980.html





Очередная затея по созданию “крупного” российского фармацевтического производителя будет происходить с использованием китайского капитала. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) вместе с ближневосточными фондами объявили о покупке 28% акций фармацевтического производителя Alium.

Везет же людям, производителя еще нет, в акции уже в продаже. Неспроста.

95,1% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ВТБ и менеджменту компании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. за 15,5 млрд руб. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.

В планах «Системы» и ее партнеров создать на базе Alium «одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов», о чем заявлял президент АФК Андрей Дубовсков. Для этого Alium планируется до конца 2019 г. объединить с другим активом «Системы» – биофармацевтическим «Биннофармом», выпускающим в том числе вакцину против гепатита B.

Сообщает издание “Ведомости”.

Вот этот бизнес как раз в духе стратегии развития. Не то российской фармацевтической отрасли, не то "бизнесов" родственников высших чиновников страны.





Компания MSD передаст технологию производства вакцин от ветрянки, ротавируса и ВПЧ совместной структуре «Ростеха» и Александра Винокурова.

Вопрос, конечно не в передаче “технологии”, а в том, кажется, что на базе глубоко убыточного завода “Форт”, который недавно достался зятю министра Лаврова, американская компания станет производить вакцины, с гарантией поставок по заказу государственного бюджета. Российского бюджета. Позор? Хитрый ход?



