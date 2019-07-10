|
автор: redaktor
10-07-2019, 19:40
Просмотров: 121
Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
Русское аптечное дело 10.07.2019. Россия.
Президент Путин сообщил о секретной программе развития фармацевтической отрасли.
Новый, назначенный лидер фармацевтической промышленности, “Алиум”, наше все. Спасибо стараниям китайцев и российскому бюджету.
Вакцинация россиян в руках американцев и Лавровского зятя.
Последний путь “Фармакора”. Менеджмент “Катрена” принял на себя финансовый груз в 2 млрд. и несколько десятков пустых “точек”.
Новость дня о том, что великий "Катрен", лидер современного российского рынка подписался в аферу с Питерской аптечной сетью "Фармакор" на почти 2 млрд. да еще после стараний печальной известной на рынке "группы менеджеров". Зачем, боже?
"Горячая" новость дня от Президента России о "новой программе развития фармы". Что за секретная программа? Что имел в виду наш лидер под термином "фарма"?
Президент Путин сообщил о секретной программе развития фармацевтической отрасли. Новый, назначенный лидер фармацевтической промышленности, “Алиум”, наше все. Спасибо стараниям китайцев и российскому бюджету.Вакцинация россиян в руках американцев и Лавровского зятя. Последний путь “Фармакора”. Менеджмент “Катрена” принял на себя финансовый груз в 2 млрд. и несколько десятков пустых “точек”.
Так выглядел российский фармацевтический рынок в глазах общества и СМИ.Что имел в виду Президент России, говоря со студентами Уральского Федерального Университета, что в стране разрабатывается новая программа развития фармацевтической отрасли.
«Мы сейчас разрабатываем новую программу развития фармы. Она должна быть готова — Правительство над ней работает, — она должна быть готова к концу текущего, 2019 года и рассчитана, по‑моему, должна быть до 2030 года»,
Прямо заинтригованы. По моему мнению, последние десять лет фармацевтическая отрасль России уничтожалась, прикрывая лишь, мягко если, не целевое использование бюджетных средств.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2662980.html
Очередная затея по созданию “крупного” российского фармацевтического производителя будет происходить с использованием китайского капитала. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) вместе с ближневосточными фондами объявили о покупке 28% акций фармацевтического производителя Alium.
Везет же людям, производителя еще нет, в акции уже в продаже. Неспроста.
95,1% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ВТБ и менеджменту компании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. за 15,5 млрд руб. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.
В планах «Системы» и ее партнеров создать на базе Alium «одного из лидеров растущего рынка фармацевтических препаратов», о чем заявлял президент АФК Андрей Дубовсков. Для этого Alium планируется до конца 2019 г. объединить с другим активом «Системы» – биофармацевтическим «Биннофармом», выпускающим в том числе вакцину против гепатита B.
Сообщает издание “Ведомости”.
Вот этот бизнес как раз в духе стратегии развития. Не то российской фармацевтической отрасли, не то "бизнесов" родственников высших чиновников страны.
Компания MSD передаст технологию производства вакцин от ветрянки, ротавируса и ВПЧ совместной структуре «Ростеха» и Александра Винокурова.
Вопрос, конечно не в передаче “технологии”, а в том, кажется, что на базе глубоко убыточного завода “Форт”, который недавно достался зятю министра Лаврова, американская компания станет производить вакцины, с гарантией поставок по заказу государственного бюджета. Российского бюджета. Позор? Хитрый ход?
После приобретения контрольного пакета «Форта» в мае 2017 года нами была проведена работа по подготовке стратегии развития компании, оздоровлению финансового состояния и технического оснащения предприятия, результатом которой стал проявленный MSD интерес к партнерству с компанией для локализации в России производства сразу трех вакцин»,
— рассказал изданию РБК Лавровский зять А. Виноградов.
Пресс-служба государственного “Ростеха” назвала проект, «открывающим новые возможности для импортозамещения в фармацевтической отрасли».
Собственно, традиционная схема “импортозамещения” выглядит просто.
Передать мощности, созданные за бюджетный счет, и переданные бывшим чиновникам, иностранным производителям.
Есть мнение, что с угрозой для лекарственной безопасности страны.
https://www.rbc.ru/society/09/07/2019/5d231e239a794775a949cb98
Бывшая “аптечная” пирамида плавно перетекла в состав нового лидера сетевого рынка, в катреновкую сеть "Мелодия здоровья".
Планируется, что этим будет поставлен крест на миллиардных финансовых обязательствах скандально известной сети “Фармакор”.
Ранее подобная схеме “перетока” активов одному из “лидеров” сетевой торговли была успешно применена в Москве. Никто и не чихнул.
“Эркафарм” “поглотила” “Самсон фарму”, оставив многомиллионные обязательства “Саммона” в подвешенном состоянии.
При этом, бывший собственник сети, столичная знаменитость, аптекарь Самсон, смог спокойно оторваться от “обязательств”.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ООО «Мелодия здоровья» получило лицензии на фармацевтическую деятельность по тем адресам, где раньше располагались аптеки «Фармакор», следует из базы «СПАРК». По данным AlphaRM, речь идет о 50 точках. Подробности на https://pharmvestnik.ru/content/news/Melodii-zdorovya-prismatrivaetsya-k-byvshim-aptekam-Farmakora.html
Скорее всего, лидера современного рынка, компанию, “Катрен” просто достали мошеннические затеи увода активов и “прощение” долгов. Дабы не потерять все, в “Катрене” решили довольствоваться малым. Пока остатки “Фармакора” окончательно не разворовали. Загадка дня в том, зачем лидеру рынка такая репутация и не смело ли, для катреновского менеджмента участвовать в такой операции прикрытия. Сумма долговых обязательств "Фармакора" составляет порядок в 2 млрд рублей, сюда еще коэффициент риска от известной на рынке "команды менеджеров", которые, якобы, занимались сетью последние два года. Тут легко можно вляпаться в уголовку. На сегодня, коллеги, все.
Хорошего всем вечера.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.