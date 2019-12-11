Русское аптечное дело 11.12.2019 Чиновники ударили по маркам, марки по Налоговому Кодексу, НК по малому бизнесу. Малый бизнес? Просто сдохнет.

Чиновники ударили по маркам, марки по Налоговому Кодексу, НК по малому бизнесу. Малый бизнес? Просто сдохнет. К чему приводит деятельность чиновников на фармацевтическом рынке России.

Уверен, что кроме нас, никто и не понимает до конца, что произошло в российском розничном секторе фармацевтического рынка России. Раз и у половины аптечных микро и малых предпринимателей, так сказать, льготный режим налогообложения, тазом накрылся. Скажу что, очередной акт саботажа бюрократией государственных программ.

Президент и высшие чиновники сто раз обещали не увеличивать налоги, поддерживать малый бизнес и прочее. Ничего себе поддержка.

За что? Почему?

Говорю же, саботаж и преступление против интересов общества и государства со стороны бюрократии, у которой в России 2019 года оказалось много полномочий но мало ума и совести.

Никакой Налоговый Кодекс и подумать не мог, что маркировок в России может быть сколько угодно и каких угодно.

Фармацевтический рынок и так под жестким бюрократическим давлением. Мало им. У очередных, нескольких голодных бюрократических кланов возникло очередное желание получать с отрасли деньги на постоянной основе. Вот для этого была организована “маркировка лекарств”.

"маркировка лекарств" является банальным проектом по сбору денег с участников рынка и из бюджета.





Коротко напомню, что маркировка эта не имеет ничего общего с важными государственными мероприятиями и задачами. Такими как учет алкогольной продукции, акцизов, сбора налогов и прочее, а является банальным проектом по сбору денег с участников рынка и из бюджета.

Верю, что от жадности и слабоумия “организаторы” мероприятия по маркировке лекарств “честным знаком”, будь он неладен, и думать не могли, что из-за очередной бюрократической затеи возникнут, так сказать, налоговые последствия для миллионов предпринимателей по всех России.

Но отступать в бюрократической среде не принято. Налоговый Кодекс? Правда, как на кодекс может влиять примитивная марка бюрократического разлива, придуманная в интересах десятка жадных злодеев.

С 1 января 2020 года налогоплательщики утрачивают право применения ЕНВД при реализации товаров, подлежащих маркировке. при этом, товары, поступившие в оборот на территорию РФ и находящиеся в обороте, остатки "неотмаркированных" лекарств, до 01.01.20 г., подлежат реализации в ранее действующем порядке.

Иными словами, налогоплательщик имеет право реализовывать остатки таких ЛС, применяя ЕНВД. В периоде начала реализации маркированных ЛС налогоплательщик обязан в течение 5 рабочих дней с последнего дня месяца налогового периода (налоговый период- квартал) подать в ФНС заявление о прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД, со всеми прелестями налоговых перерасчетов.

В добровольном порядке надо подать такое заявление до 31.12.19г. Тогда будет утрачено с 01.01.20г. право реализации не маркированных в установленном порядке ЛС в режиме ЕНВД.

Ситуация носит, в любом случае, принудительный характер. Аналогично, если в регионе на законодательном уровне с 01.01.20 г. из перечня возможных видов ЕНВД будет исключена розничная торговля ЛС, или будет установлен торговый сбор.

На мой взгляд документально более простым является добровольный порядок, но финансово, он более затратен.

Вообще глава НК РФ, касающаяся ЕНВД, очень несовершенна, на мой взгляд, с огромными противоречиями, даже применительно к данной ситуации, имеет место правовая фикция без каких либо со стороны государства компенсирующих актов, устраняющих все правовые и налоговые противоречия.

Как следствие, следующими за Енведешниками- предпринимателями, бюрократическая расправа ждет предпринимателей Уснщиков.

Так, чтобы в итоге весь, реально малый, бизнес полностью перешел на общую систему налогообложения, с НДС и прочими радостям.

Кто же мог подумать, что причина в “маркировке лекарств” безобидными “честными знаками” бюрократических кланов.

Эта самая «недомаркировка» и нужна была лишь самим чиновникам, которые, вместо необходимой стране программы учета и контроля лекарств, закупаемых за счет бюджета, навязали рынку и обществу откровенную аферу.