Русская аптека в феврале. Гомеопатии отдельный ларек. Плюсы для бизнеса от М. Мурашко из Росздравнадзора. Административное давление на отрасль - источник благополучия для чиновников и роста цен на лекарства.

Гомеопатии отдельный ларек. Плюсы для бизнеса от М. Мурашко из Росздравнадзора. Административное давление на отрасль - источник благополучия для чиновников и роста цен на лекарства.

Нет, нет не против мы гомеопатических продуктов. Мы не против никаких продуктов, будь то бесполезная и дорогая косметика, или дешевые пищевые добавки.

Не возражаем, особенно тогда, когда все товары не продаются потребителю и пациенту под аптечной маркой, и выдаются за лекарственные. Ведь есть же косметические магазины, есть еще более вредные для здоровья лавки спортивного питания. Никого не волнует, кстати, что и как там продается. Рынок.

Вот почему, время от времени, те или иные товары, или их комбинации пытаются внедриться в сознание потребителя как аптечные, не понимаем. Это нечестно. Это обман.

В России сегодня никто не мешает открыть торговую точку и продавать там тоннами хоть гомеопатию, хоть лечебные грибы. Только назвать ларек нужно соответственно, “гомеопатия”, “курительные смеси”. “грибы и зелья”, “аюверда” и прочее.

Не нужно прятать всякое предпринимательское творчество за вывеской “Аптека”.

Кому не лень, вдруг, стал считать себя гомеопатом, исследователем и производителем гомеопатии.

Продукты гомеопатии и их реализаторы последние годы и правда, чуть обнаглели. Кому не лень, вдруг, стал считать себя гомеопатом, исследователем и производителем гомеопатии. Стали даже в предпринимательском угаре подменять собою лекарственную терапию.

Да и еще, не нужно путать “гомео” местного разлива и лекарственные препараты, произведенные на базе гомеопатических компонентов уважаемыми, немецкими, к примеру и в основном, производителями.

Пожалуй сеголня лишь немцы превратили свои разработки в настоящие эффективные лекарственные препараты, оставив элементы маркетинга, дабы эффективно выделять себя из массы конкурентов. Таких производителей единицы.

80 % процентов продуктов сектора “гомеопатия” на российском рынке, откровенная халтура.

Подобные препараты довольно дорогие и их не более десятка. Прежде всего выделю фирму Хель, которая на российском рынке представлена уже третье десятилетие такими марками как траумель, цель и тд. Не бренды, а шедевры, и с точки зрения эффективности, и в фармацевтическом маркетинге.

80 % же процентов продуктов сектора “гомеопатия” на российском рынке, по -моему, откровенная халтура.





аптечные настойки выросли в цене в три раза, благородный валокордин в полтора

Старые, добрые аптечные настойки выросли в цене за последние время в три раза, благородный валокордин в полтора. Плюс ощущение нервозности и нестабильности на рынке.

Вот это настоящее государственное регулирование, вот это бюрократическое административное давление в действии.

Главное, уже никто не скажет, а кой хрен это нужно было делать с аптечным делом? Не узнаем также, кто первый во власти, или около, кинул в эту часть российского фармацевтического рынка камень.

Все, тема закрыта.

Предприниматели потеряли очередные деньги, потребители доступные и эффективные лекарства. Бюрократия показала в очередной раз активность, компетентность и нужность. Что же, двигаем дальше.

Новая бюрократическая забава, метки на таблетки

Новая бюрократическая забава, метки на таблетки. И как уверили нас главные организаторы насаждения бюрократической экономики на фармацевтический рынок А. Дворкович и М.Мурашко “власти страны не ожидают роста цен на лекарственные препараты”.

Неужели опять чиновничьему лобби и близким к чиновникам коммерческим структурам удасться воплотить в жизнь и этот идиотизм. Им, за скачек цен, за очередное обтрахивание рынка и потербителей, ничего не будет. Мы, все оплатим.

Борьба же с “фальсификатом” идет, борьба не на жизнь, а на смерть.

Борьба с “фальсификатом” идет, борьба не на жизнь, а на смерть

В связи с активностью чиновников вспомним прошлые, уже состоявшиеся, эпизоды бездумного регулирования фармацевтической экономики. Только последние, только наболевшие. По пунктам.

“Внедрение” международной системы “качества менеджмента” в секторе российского фармацевтического производства. Цель? Фиг знает. Инициаторы? Фиг знает.

Результат - уничтожение российских производителей, ослабление позиций национальной фармации, повышение цен на отечественные лекарства минимум в 10 раз, увеличение нагрузки на бюджет, снижение доступности ЛС для населения, монополизация функции контроля за получением сертификата GMP, монополизация механизма контроля за производителями ЛС.

“Ограничение” и отстранение от системы льготного обеспечения граждан профессиональных аптек и организация новой сети распределения льготных лекарств.

Цель? Фиг знает. Инициаторы? Фиг знает. Результат - увеличение нагрузки на бюджет, снижение доступности услуги для населения, монополизация функции распределения.

“Ограничение” оборота “кодеин содержащих”. Цель? Фиг знает. Инициаторы? Фиг знает. Результат - исчезновение с рынка эффективных и качественных препаратов.

“Ограничение” и “изменение” правил отпуска из аптек сильнодействующих препаратов. Таких как реланиум, клоназепам, фенобарбитал и тд. Цель? Фиг знает. Инициаторы? Фиг знает.

Результат - снижение доступности этой группы ЛС для потребителей, монополизация торговли в руках чиновников, исчезновение с рынка эффективных и качественных препаратов.

Идет борьба. Нет господа, это не борьба и реформы, это во главе реформ и борьбы, идиоты. От них, известно, все беды. Без вариантов.

Особой некомпетентностью и наглостью, в связи с последней инициативой бюрократической команды из минздрава по дополнительной маркировке лекарств в России выглядят заявления чиновников в СМИ

“Как отметили в Росздравнадзоре, маркировка содержит и несомненные плюсы для бизнеса: уменьшение прямых потерь от контрафактной и фальсифицированной продукции, снижение издержек за счет более эффективного управления логистикой, соответствие активно вводимым за рубежом требованиям по маркировке для выхода на внешние рынки.”

Господа чиновники, совесть то где? Кому сказки то?

Учитывая особый цинизм происходящего, и наглость отдельных адептов “государственного регулирования”, мы написали открытое письмо Дмитрию Медведеву и его Правительству.

Вдруг там кто-то захочет понять, что хорошо, а что не очень. Для российского фармацевтического рынка и отрасли. “Плюсы для бизнеса”, понимаете ли!





почему деятельность руководителей Минздрава и минздравовского надзора носит такой вызывающий, для профессионального сообщества и вредный для государства характер

В 2107 году обнаружилось полное отсутствие общественного, экспертного, народного и других советов и контролей при Росздравнадзоре и над ним. Как так?

Становиться более-менее понятно, почему деятельность руководителей Минздрава и минздравовского надзора носит такой вызывающий, для профессионального сообщества и вредный для государства характер.

Что не государственная функция, то исключительная. И тебе регулирование, и тебе контроль, и тут же лицензирование деятельности. Не Росздравнадзор, а спецслужба. Только вот.

Что не день, то срыв того, или иного процесса, будь то регистрационная функция, или контрольно-надзорное мероприятие.

в вотчине чиновника Мурашко и министра Скворцовой о реформах и изменениях не слышали вовсе.

Мы обратились за разъяснением в оплот российской демократии и бастион защиты прав предпринимателей, в Открытое правительство. Куда мол, почему?

Еще спросили о мерах, принимаемых в этом "надзоре", по реформе в контрольно-надзорных функций, которые давно должны были быть приведены в соответствие с решениями ВВП, партии и Правительства.

По нашим наблюдениям в этой вотчине чиновника Мурашко и министра Скворцовой ничего о реформах и изменениях не слышали вовсе.

Как сношали чиновники законы России и предпринимателей, по собственным понятиям, так и продолжают. Вот ответ.

"Добрый день! Что касается общественного совета при Росздравнадзоре, то в настоящий момент он не действует.

В 2017 году планируется его перезапуск по новым правилам – конкурс по его формированию будет проводиться Общественной палатой РФ и Экспертным советом при Правительстве РФ (подробнее - http://open.gov.ru/os/news/).

Что касается результатов работы по исполнению "дорожной карты" по реформированию контроля/надзора, информация представлена на сайте ведомства: http://www.roszdravnadzor.ru/control/requirements".

Вот так и есть, "в настоящий момент не действует".

Росздравнадзор и его “революционные” управленцы- руководители в гробу видели не только интересы российского народа, но и ввиду имеют указания Президента

Собственно на вторую ссылку можно не нажимать, так как ведет она на форму заполнение предложений в рамках “общественного обсуждения”.

Дорожная карта Росздравнадзора и комплекс мероприятий по реформе, вредных для общества функция ведомства под руководством М. Мурашко, известного еще по скандалам в Минздраве республики Коми, должна не обсуждаться, а быть уже готовой.

Что собственно еще раз доказывает, что Росздравнадзор и его “революционные” управленцы- руководители в гробу видели не только интересы российского народа, но и ввиду имеют указания Президента и других руководителей государства.

Вотчина такая образовалась. Контора, которую, по нашему мнению, уже даже нельзя будет реформировать, ликвидировать только.

Хорошо бы к предстоящим президентским выборам.