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    » » Русская аптека в сентябре. Протек, Сиа, Катрен, Пульс, Арбидол и борец с мафией И. Артемьев


    Наше мнение : Русская аптека в сентябре. Протек, Сиа, Катрен, Пульс, Арбидол и борец с мафией И. Артемьев
    автор: redaktor 12-09-2016, 15:00 Просмотров: 1 110
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    Скоро год, как я обратился в компанию "Протек”, желая заключить договор о поставках. Год назад мне сообщили в "Протеке”, что менеджер вашего района болен и когда поправится и выйдет на работу, то обязательно свяжется. Прошел год, представителя "Протека” я так и не увидел. Еще пять лет назад такое невозможно было представить, просто такого быть не могло, даже на самых окраинах России.

    Думаю еще много лет историки-аналитики российского фармацевтического рынка будут думать, как ведущая российская компания, обладающая, практически, всем рынком, превратилась в региональный склад фармацевтический товаров. Как? Президент жив, владелец жив, совет директоров существует, лидеры, управленцы все те же, материальные активы тоже. А на месте национальной компании, склад. Потеря для отрасли, однако.

    как ведущая российская компания, обладающая, практически, всем рынком, превратилась в региональный склад фармацевтический товаров.

     

    Коль мы начали вспоминать мамонтов, нельзя не упомянуть другую, некогда национальную компанию, которая, опять же к горести всей российской фармации лидера потеряла. Уже год нынешние руководители "Сиа” пугали конкурентов заявлениями о возврате на фармацевтический Олимп. Планируемом возврате. Вот вот еще пару лет и все услышат, вот вот. Но похоже, что вся позитивная информация даже не для рынка, а для мало понимающих в рынке кредиторов. Так в этом месяце менеджмент "Сиа” еще и расписался в том, что информационный посыл высших управленцев и владельцев отдельно, бизнес отдельно. "Сиа” закрепляется в ритейле”. Закрепляется, понимаете ли. Лицензии на розничную торговлю получены на 50 адресов и назначен директор. С опытом кстати. Удивляет, когда провальный оптовый проект, вдруг, начинает еще и проект в рознице. Очень похоже, что успехи в переговорах с кредиторами вызвали у руководителей компании эйфорию. Думаю, что в хитросплетениях бизнеса и схем "Сиа” кредиторы разберутся. Хотя, они же не первые, да и не последние. Потери для отрасли.

    "Сиа” закрепляется в ритейле”. Закрепляется, понимаете ли.

     

    Про неудачников сказали, что же касается лидеров фармацевтического рынка, то они прежние. Показывают качественную стабильную работу склады "Катрен” и "Пульс”. Второй склад, "Пульс", с точки зрения аптеки, выглядит слабее, но 20-30% ходового аптечного ассортимента вполне может обеспечить.

    К нашей радости на рынке остался еще десяток складов с вменяемым менеджментом, которые могут закрывать любые потребности аптеки.

    политика фармацевтических складов хорошо известна, ни лишнего дня отсрочки, ни шанса на возврат.
      

    Не нужно и забывать, что кризис продолжается и это требует от провизоров внимательного отношения к ассортименту. Бежать как раньше за 5000 наименований на полках аптек не стоит, потому как покупательская способность потребителей продолжает падать, а фирмы- производители и раньше не сильно могли стимулировать продажи. Обратим внимание, что даже широко рекламируемые сегодня марки плохо продаются, а уж о рецептурных препаратах и говорить нечего.

    Правило простое, нет уверенности, что продукт востребован публикой и продается, или продастся, не нужно его закупать.

    Пусть спокойно лежит на складах, а с лояльным клиентом всегда можно поработать "под заказ”. Действительно просто, повесить в аптеке объявление, в духе "работает стол заказов по минимальным ценам”.

    В противном случае, вся финансовая нагрузка ляжет именно на аптеку, а политика фармацевтических складов хорошо известна, ни лишнего дня отсрочки, ни шанса на возврат.  


    В заключении, напомним коллегам о знаменательном факте. В России проснулся ФАС. Чиновники ведомства не то полномочий не имели, не то спали, Теперь же неожидано для всех "антимонопольная служба выявила более тысячи сговоров в секторе закупки лекарств. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в эфире vesti.ru. По его словам, рынок фармацевтики в России – один из самых криминализированных. Можно говорить об организованной преступности в этой сфере, и в борьбе с ней ФАС надеется на помощь правоохранительных органов.

    «Уже 15 лет мы просим правоохранительные органы помочь нам разобраться с этой историей», – заявил И. Артемьев.

    Высокие цены на лекарства И. Артемьев объясняет сговором дилеров и фармкомпаний.

    Из воззваний главы ФАС к СМИ видно, что у чиновников ведомства нет полномочий. Вот незадача.

    Делает вид И. Артемьев, что совсем не догадывается, что всегда "сговоры” либо организуются, либо прикрываются обязательно представителями государственных органов, которые сами и организуют тендеры, торги и другие закупочные мероприятия.

    Здесь попахивает уже не отсутствием полномочий, а должностным, мягко сказать, невниманием. С другой стороны понятно, этот самый Артемьев, на должности, так долго и сидит. Успехов ему.  

    Мы, к примеру, уже 20 лет просим антимонопольное ведомство обратить внимание на монополизацию сектора государственных закупок лекарств бюрократическим кланами и близкими к ним "предпринимателями”. Без толку.

    Равно как и никаких мер не принимается к "оптовым аптекам”, которые, в отличии о поставщиков лекарств для государственных нужд, вообще не скрываются, а рекламируют свою деятельность на каждой подворотне, в каждом городе.


    На этом, на сегодня все, идем встречать грипп. Похоже новых марок в этой проблеме в этом году не будет. Арбидол, кагоцел, анаферон ну может быть есть шанс неплохих продаж у эргоферона. А вот лидер продаж прошлых лет "от гриппа и простуды” оциллококцинум в этом году сдулся и шансов попасть в первую пятерку продаж мало. Причина - цена до неба. И ответ российских потребителей французской санкционной агрессии. 

     

     
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    		 Комментарии Комментарии (1)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Комментарии
    1 написал: redaktor (13 сентября 2016 12:59)




    		Группа: Администраторы
    Регистрация: 25.09.2008

     -------------- Подпись --------------
    редактор Provizoraaaaa
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     -------------- Комментарий --------------
    И года не прошло. Прямо по материалам двигается И. Артемьев. 
    Правда, сколько еще таких? 
    Московское УФАС России назначило ООО «Аптека А.В.Е.» два штрафа на общую сумму 150 тыс. руб. за нарушение ч. 1 ст. 51 и ч. 1 ст. 25 Закона о защите конкуренции. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
     
      
     
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