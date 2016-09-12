Скоро год, как я обратился в компанию "Протек”, желая заключить договор о поставках. Год назад мне сообщили в "Протеке”, что менеджер вашего района болен и когда поправится и выйдет на работу, то обязательно свяжется. Прошел год, представителя "Протека” я так и не увидел. Еще пять лет назад такое невозможно было представить, просто такого быть не могло, даже на самых окраинах России.

Думаю еще много лет историки-аналитики российского фармацевтического рынка будут думать, как ведущая российская компания, обладающая, практически, всем рынком, превратилась в региональный склад фармацевтический товаров. Как? Президент жив, владелец жив, совет директоров существует, лидеры, управленцы все те же, материальные активы тоже. А на месте национальной компании, склад. Потеря для отрасли, однако.

как ведущая российская компания, обладающая, практически, всем рынком, превратилась в региональный склад фармацевтический товаров.



Коль мы начали вспоминать мамонтов, нельзя не упомянуть другую, некогда национальную компанию, которая, опять же к горести всей российской фармации лидера потеряла. Уже год нынешние руководители "Сиа” пугали конкурентов заявлениями о возврате на фармацевтический Олимп. Планируемом возврате. Вот вот еще пару лет и все услышат, вот вот. Но похоже, что вся позитивная информация даже не для рынка, а для мало понимающих в рынке кредиторов. Так в этом месяце менеджмент "Сиа” еще и расписался в том, что информационный посыл высших управленцев и владельцев отдельно, бизнес отдельно. "Сиа” закрепляется в ритейле”. Закрепляется, понимаете ли. Лицензии на розничную торговлю получены на 50 адресов и назначен директор. С опытом кстати. Удивляет, когда провальный оптовый проект, вдруг, начинает еще и проект в рознице. Очень похоже, что успехи в переговорах с кредиторами вызвали у руководителей компании эйфорию. Думаю, что в хитросплетениях бизнеса и схем "Сиа” кредиторы разберутся. Хотя, они же не первые, да и не последние. Потери для отрасли.

"Сиа” закрепляется в ритейле”. Закрепляется, понимаете ли.

Про неудачников сказали, что же касается лидеров фармацевтического рынка, то они прежние. Показывают качественную стабильную работу склады "Катрен” и "Пульс”. Второй склад, "Пульс", с точки зрения аптеки, выглядит слабее, но 20-30% ходового аптечного ассортимента вполне может обеспечить.

К нашей радости на рынке остался еще десяток складов с вменяемым менеджментом, которые могут закрывать любые потребности аптеки.

политика фармацевтических складов хорошо известна, ни лишнего дня отсрочки, ни шанса на возврат.

Не нужно и забывать, что кризис продолжается и это требует от провизоров внимательного отношения к ассортименту. Бежать как раньше за 5000 наименований на полках аптек не стоит, потому как покупательская способность потребителей продолжает падать, а фирмы- производители и раньше не сильно могли стимулировать продажи. Обратим внимание, что даже широко рекламируемые сегодня марки плохо продаются, а уж о рецептурных препаратах и говорить нечего.

Правило простое, нет уверенности, что продукт востребован публикой и продается, или продастся, не нужно его закупать.

Пусть спокойно лежит на складах, а с лояльным клиентом всегда можно поработать "под заказ”. Действительно просто, повесить в аптеке объявление, в духе "работает стол заказов по минимальным ценам”.

В противном случае, вся финансовая нагрузка ляжет именно на аптеку, а политика фармацевтических складов хорошо известна, ни лишнего дня отсрочки, ни шанса на возврат.

В заключении, напомним коллегам о знаменательном факте. В России проснулся ФАС. Чиновники ведомства не то полномочий не имели, не то спали, Теперь же неожидано для всех "антимонопольная служба выявила более тысячи сговоров в секторе закупки лекарств. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в эфире vesti.ru. По его словам, рынок фармацевтики в России – один из самых криминализированных. Можно говорить об организованной преступности в этой сфере, и в борьбе с ней ФАС надеется на помощь правоохранительных органов.

«Уже 15 лет мы просим правоохранительные органы помочь нам разобраться с этой историей», – заявил И. Артемьев.

Высокие цены на лекарства И. Артемьев объясняет сговором дилеров и фармкомпаний.

Из воззваний главы ФАС к СМИ видно, что у чиновников ведомства нет полномочий. Вот незадача.

Делает вид И. Артемьев, что совсем не догадывается, что всегда "сговоры” либо организуются, либо прикрываются обязательно представителями государственных органов, которые сами и организуют тендеры, торги и другие закупочные мероприятия.

Здесь попахивает уже не отсутствием полномочий, а должностным, мягко сказать, невниманием. С другой стороны понятно, этот самый Артемьев, на должности, так долго и сидит. Успехов ему.

Мы, к примеру, уже 20 лет просим антимонопольное ведомство обратить внимание на монополизацию сектора государственных закупок лекарств бюрократическим кланами и близкими к ним "предпринимателями”. Без толку.

Равно как и никаких мер не принимается к "оптовым аптекам”, которые, в отличии о поставщиков лекарств для государственных нужд, вообще не скрываются, а рекламируют свою деятельность на каждой подворотне, в каждом городе.