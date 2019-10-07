Русское аптечное дело 07.10.2019

1. Впервые в истории российского аптечного дела независимая аптека оштрафована за профессиональную деятельность на 1000000 рублей. По беспределу.

2. АСНовский лидер жив, здоров и не отвечает. "Катрен" против и информирует партнеров. О чем?

3. Жизнь сетей глазами отраслевой прессы. Шикарный материал “VM”

4. Уж полночь близится, а Германа все нет..

Впервые в истории российского аптечного дела старейшая производственная аптека оштрафована за профессиональную деятельность на сумму в 1000000 рублей, а ее управляющий лишен права на занятие аптечным делом, как не имеющий фармацевтического образования и опыта работы в аптеке.

Так решил суд, несмотря на представленные дипломы, трудовые книжки и профессиональные сертификаты. Факт.

Обратили внимание, что в последних рейтингах отрасли, даже источники и эксперты, которые мало в курсе, ранжируют “аптечную сеть асна” и подобных отдельно от аптечных сетей. Тенденция, однако.

Представители отрасли свидетельствуют, что первое полугодие они при этом прожили довольно спокойно. Больших и болезненных «кидков» со стороны сетей не было.

И еще показалось чрезмерно оптимистично. О рынке без “пригляда” и “ограничений”. В плане, что по моему, полу криминальные структуры регулятора ( Росздравнадзора) рынков завладели, стали полноценным участником и наладили “не налоговые” сборы с предпринимателей отрасли, сопоставимые с бюджетными.





Впервые в истории российского аптечного дела старейшая производственная аптека оштрафована за профессиональную деятельность на сумму в 1000000 рублей, а ее управляющий лишен права на занятие аптечным делом, как не имеющий фармацевтического образования и опыта работы в аптеке. Как повезло, аптека это моя, а управляющий я тоже.

могу предположить в России, под видом государственного органа контроля и надзора, действует организованная группа, обладающая, при этом, уникальными, даже для России полномочиями, созданная с целью давления на фармацевтический рынок и поборов предпринимателей.

Так решил суд, несмотря на представленные дипломы, трудовые книжки и профессиональные сертификаты. Факт.

1 млн. рублей штрафа для производственной аптеки, где 1 млн. это чистая прибыль производственного микро-предприятия за пять лет.

Это только по одному, грубо попирающему Законы России и правоприменительную практику, решению московского суда.

Общая сумма претензий и санкций территориального органа Росздравнадзора по Москве и области уже превысила 1.5 млн. рублей.

Теперь уж, смело, учитывая опыт наблюдения за Росздравнадзором с 2014 года, могу предположить в России, под видом государственного органа контроля и надзора, действует организованная группа, обладающая, при этом, уникальными, даже для России полномочиями, созданная с целью давления на фармацевтический рынок и поборов предпринимателей.

Криминальная? Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, поздно, или рано.

Я лично, не сомневаюсь, так как уже пятый месяц, собственной шеей, собираю доказательства этому.

Почему на грубейшие нарушения федеральных Законов не реагируют органы Прокуратуры? Почему государство совсем, на деле, не защищает права предпринимателей? Пока не понимаю, видимо, время не пришло.

Но мы обязательно будем добиваться проведения расследования по каждому пункту бюрократического произвола. От нежелания рассматривать обращения предпринимателей и грубых фальсификаций “нарушений”, до участия в захватах и разорении успешных коммерческих аптечных предприятий.

Руководит, кстати, "проверкой" и защитой общества от аптечных лекарств бывший министр здравоохранения Тверской области лично Р. Курынин, уволенный со скандалом с поста в 2017 году, и назначенный заместителем руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве.

В партии «Единая Россия» подготовили законопроект о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в регионах. Об этом рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря Генсовета партии О. Баталина, сообщает пресс-служба «Единой России».

Тут проблема одна, в России чиновников невозможно привлечь по УК к ответственности, если только “за получение взятки”.

Взяток, понятно мы не давали, но над УК работать будем все- равно. Так как деятельность государственного органа надзора, лицензирования и контроля это одно, а криминальное давление на бизнес, совсем другое.

Буквально сегодня встречаемся с оперуполномоченным МВД УБЭП, у которого уже три наших заявления по фактам, воровства материальных ценностей, проведения оригинальной "контрольной закупки" при закрытой аптеке и участие в рейдерском захвате предприятия. Деятелей надзора уже вызывали, они пытаются прикрыться решениями столичных судов, где черным по белому, как специально, написано. Нарушений в работе государственного органа нет. Но арбитражный суд это одно, а наши обвинения, подтвержденные документально, совсем другое.

Раньше, считали, что виною этой бюрократической деятельности наши “братья” по классу, "сетевики" необразованные профессионально. Они, прежде всего, как главный объект домогательств, последние пять лет позволяли “орлам Мурашко”, по всей России, вытирать ноги о фармацевтическую специальность.

В апреле 2019 независимая аптека попала под бюрократический, бандитский пресс “контролирующего органа”. На предприятии была проведена заказанная незаконная проверка, аптекари говорят, что больше это напоминает налет в духе 90х, результатом которой стали на 100% фальсифицированные факты, несуществующих нарушений.

Теперь у нас другое мнение. Теперь понимаем. Невозможно защитить бизнес от произвола, если в аптечной сети даже несколько аптек. Просто нет шансов. Проще платить, так, или иначе.

Не могли, практически, управляющие и владельцы сетей ничего сделать. Если бы «надзор» расстроился.

В России 2019 года не работают не то, что государственные программы, например, по поддержке малого бизнеса и уменьшению административного давления на предпринимателей. Законы, хоть как-то защищающие предпринимателей от произвола Росздравнадзора, не работают.

Да и не сети мы, торговые, чтобы смотреть, как по результатам безумных проверок, где, например, влажность в наших материальных для хранения ЛС, где обычные лекарства, «по росздравнадзору», должна быть 50%. Чтобы потом платить за это штрафы в 150 тыс.

Следствие? Как сказал уже выше, под видом государственного органа контроля и надзора, действует организованная группа, обладающая, при этом, уникальными, даже для России властными полномочиями, созданная с целью давления на фармацевтический рынок и поборов с предпринимателей.

Законы, защищающие предпринимателей от произвола Росздравнадзора, не работают.

Обратили внимание, что в последних рейтингах отрасли, даже источники и эксперты, которые мало в курсе, ранжируют “аптечную сеть асна” и подобных, отдельно от аптечных сетей. Тенденция, однако.

Раньше даже не разбирались, а несли в кучу все, что шевелится вокруг лекарств. Еще в августе 2019 «ФВ» скромно называл АСНУ “смешанной сетью” и присваивал первое место. Как в воду.

Суть проста, когда “сети” договариваются с поставщиками о поставках, они прямо бренды, марки и корпорации. Никто не заставляет, кстати, и капитанов оптовой торговли и производства в сказки верить. Страну то, «фармацевтических дураков» в России никто не отменял.

когда “сети” договариваются с поставщиками о поставках, они прямо бренды, марки и корпорации

Когда долговая пирамида начинает шататься, участники сетей остаются сами за себя. Как правило, сливаются кто куда.

Это касается, кстати, практически всех “сетей”, кроме тех, которые являются частью прозрачного российского бизнеса. Таких, по нашим подсчетам, среди сетей не более 30%. Остальные, один хрен с асной.

Вроде как, “Катрен” начал предостерегать партнеров от поставок в “аптечную сеть асна”. Зачем?

Там “партнеры”, тем более не в курсе, что такое "асна", а что такое контора, одна из тысяч, с фармацевтической лицензией. Они небось и не подозревают, что такое бывает.

Им вон, «ФВ» довольным лицом, редактора «ФВ» Г. Иноземцева, сказал что «сеть», значит сеть».

Для них, горемык, наверняка, есть контракт с одной из «управляющих» конторами структур на объемы отгрузки. Если уж такая, образующая отрасль, структура оказалась перед фактом почти 200 млн. долга, то чего говорить о остальных.

Странно теперь слушать от Катрена про цивилизованное ведение бизнеса.

Чего спрашивается, тогда катреновские деятели молчали три года назад, пять, когда аналогичным образом сливались многомиллионные долги компаний оптового сектора. Странно теперь слушать от Катрена про цивилизованное ведение бизнеса.

Что аснувский царь от долгов своих адептов отказывается, не ново и правильно делает. Никакого отношения, кроме вывески, и ранее сделанных деклараций.

Ну да есть у него десяток зависимых контор, так все его подручные управленцы организаторы хорошо известны. Чего отказываться.

Нам, в этой связи, немного не нравится, что на секту зарегистрирована некоммерческая саморегулируемая организация, одна из двух отрасли. Вроде как независимые аптеки, которые не независимые вовсе. Чтобы тень на весь рынок не легла, случай чего.

АСНА – крупнейшая федеральная организация, в рамках которой ведут свою деятельность более 8500 аптечных учреждений.

Давайте подумаем, такое как "АСНА" хорошо, плохо? Проект гениальный, да. За всю историю рынка в России даже крупнейшим оптовикам и лидерам отрасли не удавалось под флаг поставить столько юридических лиц.

Маркетинг на новый уровень, плоть до превращения аптеки в точку серьезной реализации товаров, да. Судя по тому, что производителям, которые не краснеют от примитивного коммерческого подкупа розничных торговцев, нравится.

В целом по России первые пять мест заняли «АСНА», «Ригла», «Эркафарм», «Аптечная сеть 36,6» и «Имплозия» По данным DSN

Еще это первый случай в истории российской фармации, когда асна- организаторы смогли создать реальное сообщество и убедить буквально, тысячи человек в “правильно” выбранном пути развития.

Адепты, секта, вид сетевого маркетинга? Ну да. Но силой то туда, никто никого не тянул. Ну и конечно, подобные “проекты” не вечны, в отличии от настоящего аптечного дела. Кто хочет, может курить наперстки и дальше.

Степень доверия к АСНА растет с каждым годом и подтверждение этому – динамика прироста аптечных сетей

Еще классно, отраслевой “VM”, опубликовав неделей ранее талантливый обзор сетевой жизни в России, привлек внимание общественности к асновскому лидеру, запустив, надеюсь за деньги, утку с “убийством”.

Учитывая наших партнеров за пределами России мы перешагнули отметку в 12 тысяч аптек и это позволяет нам разговаривать с производителями лекарств и парафармацевтической продукции на равных. Мы ищем новых иностранных производителей, желающих войти на российский рынок». А.Кондратьев

Наверное, чтобы был повод, в очередной раз, заявить царь жив, на месте, работает.

Правда смешно получилось. Не стоит только забывать, что инициатор скандала с долгом от “асна”, имеет на рынке отличную, я бы сказал, безупречную репутацию, да и слов на ветер Катреновские управленцы не бросают.

Право быть услышанными без дополнительных разъяснений "Катрен" заслужил упорным трудом. Как бы не было.

Касательно самих долгов, то схема, скорее всего будет, стандартная. Повторять не будем, это незаконно - раз, да и применялась много раз.

Материалы “VM” уже сегодня упоминали. Отличная работа издания по итогам и о жизни фармацевтического мира. Как же вдохновляют простых аптекарей “средние чеки” розницы в 5000-6000 рублей

Там, кстати, говорится, что

Представители отрасли свидетельствуют, что первое полугодие они при этом прожили довольно спокойно. Больших и болезненных «кидков» со стороны сетей не было.

И еще показалось чрезмерно оптимистично. О рынке без “пригляда” и “ограничений”. В плане, что по моему, полу криминальные структуры регулятора (Росздравнадзора) рынком завладели, стали полноценным участником и наладили “не налоговые” сборы с предпринимателей отрасли, сопоставимые с бюджетными.

что

2019‑й впоследствии будет многими восприниматься как некий эталонный год. И бог с ним, что были времена побогаче, что сегодня у многих живы воспоминания о космических наценках 90‑х и начала «нулевых», показной купеческой роскоши, эффективных и неподсудных схемах налоговой оптимизации, жирных маркетинговых бонусах «десятых» годов. Но 2019‑й рискует запомниться как год, когда рынок еще развивался без строгого пригляда и существенных ограничений со стороны регуляторов





Еще на страницах журнала, в связи с возможным назначением в структуры “Аптеки 36и6” самого, пожалуй, известного управленца отрасли Кузина, нашелся материал от апреля 2019.

Там давал интервью, только назначенный руководитель компании. Материал назывался оптимистично, «ЗАДАЧИ ВЗОРВАТЬ РЫНОК НЕ СТОИТ».

Мне понравился ответ менеджера на вопрос откуда он и том, что случилось в фармацией Московской области. Не знал, что в “36и6” такие кадры.

У меня были собственные проекты и свой бизнес. Он был связан частично с фармотраслью, но только с госзаказом, ритейла это не касалось. Но я знаю о фармрознице не понаслышке. Работал заместителем министра здравоохранения Московской области и был среди тех, кто занимался созданием ГУП «Мособлфармация» [в 2011 году была приобретена с торгов акционерами аптечной сети А5. – Vademecum]. Изначально в Московской области была сеть муниципальных аптек, а в 2004 году из разрозненных МУПов решили сделать единый ГУП. Эта задача была решена.

На этой позитивной ноте, все.

Да, забыл, еще событие в мире отраслевых СМИ, из «Фармацевтического Вестника» турнули главного редактора. Жалко?

Мне да, светское общество, тусовка, яхты, вино, женщины. Прочитаешь, и веришь, живут же люди. Да и мужчина позитивный был, не обремененный явно, зарабатыванием денег, как казалось. Владельцы издания долго терпели и вкладывались в сладкую жизнь своего редактора.

Продублирую пост нашей социальной страницы (https://www.facebook.com/aptekaporn/)

#ФВ25

Не знаю, к лучшему, хуже? По любому проблема в отраслевой прессе.

При всех минусах у ФВ, при нем, было свое лицо. Удивительно даже, иногда у Германа Иноземцева получалось.

Теперь он для газеты бывший.

Думаю это, скорее, говорит о проблемах издания.

Бывший, конечно, сделал газету точно центром фармацевтической тусовки.

С учетом того, что до него, не было ничего. Скука одна.

Точно получился проект с видео-каналом и что-то типа интернет- тв.

У издания новый главный редактор. Мне кажется, с назначением владельцы поторопились.

Отраслевого, по настощему, не было и не будет точно. Думаю, что и светская тусовка вокруг издания кончится. Не знаю как редактор, но как душа их, светской, компании ГИ был точно.



















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