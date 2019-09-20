Главная От редакции » Росздравнадзору закон не писан. Дело Росздравнадзора.

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От редакции / Профсоюз : Росздравнадзору закон не писан. Дело Росздравнадзора. redaktor 20-09-2019, 19:03 Просмотров: 122 0 автор:20-09-2019, 19:03Просмотров: 122

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Росздравнадзору закон не писан. Дело Росздравнадзора. Провизорское “дело Росздравнадзора” идет пятый месяц. Накоплено много интересной, актуальной информации. Информации о злоупотреблениях и нарушении законодательства столько, всего сразу не перечислить. Поэтому будем делиться понемногу, и только по пятницам. Теперь точно можем сказать Росздравнадзор полностью у нас ассоциируется с бюрократическим произволом и криминалом, если угодно. Если есть понятие административный саботаж государственной политики в части надзора и контроля за бизнесом в России, так знайте, это и есть Росздравнадзор. Даже не будем отмечать, что просим считать материал официальным обращением в правоохранительные органы. За три месяца нами в Генеральную прокуратуру, СК направлены более 15 мотивированных заявлений. Три обращения московский отдел СК перенаправил в столичный отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениям, который занимается, в том числе, коррупционными преступлениями чиновников. Все к тому, что, судя по нашему опыту, каждое действие специалистов ТО Росздравнадзора нарушает федеральное законодательство и действующие ФЗ. Плохо, что руководители федерального органа и специалисты анти коррупционной службы Росздравнадзора об этом знают и не делают ничего.





Правительство Российской Федерации ежегодно вносит в полномочия службы те или иные коррективы, что свидетельствует о необходимости усиления мер контроля по разным направлениям. М. Мурашко

Как в СМИ заявлял бессменный, практически, руководитель Росздравнадзора М. Мурашко, ставший теперь, похоже, неформальным хозяином фармацевтического рынка, в России создана мощная сеть территориальных органов. Как в СМИ заявлял бессменный, практически, руководитель Росздравнадзора М. Мурашко, ставший теперь, похоже, неформальным хозяином фармацевтического рынка, в России создана мощная сеть территориальных органов. Да уж, скажу. Мощнейшая. Тысячи сотрудников, сотни руководителей. Кадры? Кадры, скажу вам, соответствующие. Лучший "кадр", который встречался за 4 месяца, это бывший преподаватель фармацевтического колледжа, худший - недавняя выпускница фарм.фака Сеченова, самый веселый - ветеринар.

Росздравнадзор на российском бюджете и на фармацевтическом рынке орган самый деструктивный. Но чтобы так. Росздравнадзор берут специально. Кадровая политика такая в Службе.

Объединяет всех государственных служащих “надзирающих” за фармацевтическим рынком на “территориях”, отсутствие какого-либо опыта работы, и как следствие, полная некомпетентность. Думаю, что таких вберут специально. Кадровая политика такая в Службе. Руководящие кадры РЗН это отдельная тема. Бывалые руководители местных здравоохранений, с медицинским образованием и большим опытом руководства органами Минздрава. Столкнулись с тем, что, например, из трех московских территориальных замов, два чиновника, чьи имена известны обществу по скандалам в региональном здравоохранении. Кто нашел теплое место провинившимся чиновникам Минздрава в Росздравнадзоре? Как деятелям удается проходить конкурсы на замещение вакантных должностей? Загадка. Видимо рука руку ой как моет. Из наших 14 заявлений и жалоб на, откровенно вызывающие действия территориальщиков, на имя лично М. Мурашко, ни одного ответа по существу. На гвоздик Михаил Альбертович вешает, даже тогда, когда этого требуют работники прокуратуры.

Если экономической ситуацией было ликвидировано в России 20% производственных аптек, то остальные были уничтожены за пять лет органами Росздравнадзора. Для нас, еще пять лет назад, было очевидно, что Росздравнадзор на российском бюджете и на фармацевтическом рынке орган самый деструктивный. Но чтобы так. Подумать не могли. Повторю факт, который вызвал у нас, аптекарей, наибольший негатив. Если рынком и экономической ситуацией было ликвидировано в России 20% производственных аптек, то остальные были буквально уничтожены органами Росздравнадзора. Основания? Никаких. Всегда. Почти всегда одинаковые "претензии" "регулятора". Всегда высосанные из пальца. Например, химик-аналитик не может занимать должность, имея сертификат провизора- технолога. Или аптечная этикетка не “того вида”. Есть вообще несколько занимательных моментов в нашей аптечной истории с делом Росздравнадзора. Первый, что федеральный орган не отвечает за действия своего же территориального органа. У нас в "деле", в уже размещенном на Provizor.Ru, есть откровенный ответ заместителя руководителя федерального РЗН Пархоменко, мол вопросы противодействия коррупции и соблюдения законодательства в органе, есть обязанность руководителя территориального органа. Удивительно. В территориальных органах Росздравнадзора про федеральное законодательство слушать не хотят. Росздравнадзоровское, такое, Гуляй-поле, махновщина. Начинаем, шаг за шагом, разбирать проделки Росздравнадзора. Повторим, что во всем Росздравнадзоре, в части фармацевтического рынка, иллюзия соблюдения федерального законодательства, имеет место только, когда в контрольных мероприятиях участвуют сотрудники центральной федеральной службы. В территориальных органах Росздравнадзора про федеральное законодательство и слушать не хотят. Росздравнадзоровское, такое, Гуляй-поле, махновщина. Именно поэтому Федеральный орган и его территориальные конторы, не размещают на официальных сайтах, как это положено по Закону, акты проверок аптечных предприятий. Все шито крыто, думают. Разочаруем их тут. По статистике, обычным аптекам выкатывается “акт” из 5-10 нарушений. Производственным аптекам, 30-35 пунктов. Цена вопроса, 150000 рублей. Для производственников "паровозом" по 6.33 еще 500 тыс. Цель “запугать надзором”, возможным “грубым нарушением” лицензионных требований Пока не забыли, обнаружилось, что в Санкт-Петербурге в 2019 году имели место случаи возбуждения административных дел против аптекарей за размещение аптечной мебели, менее чем 50 см. от стен. Ранее “контролеры” по этому пункту свои аппетиты сдерживали. Напомню, что "50 см мебели и оборудования от стен" попали в стандарт надлежащей аптечной практики, силами, кстати, Протековских отраслевых контор и поставленных ими руководить функционеров, “Союзфармы” и “Национальной Фармацевтической Палаты”. Это к тому, кому спасибо говорить, дополнительно. Аптеки и фармацевтические склады Росздравнадзор может, и должен, проверять хоть раз в год, а по факту, когда чиновникам вздумается.

И так, фишка N1 “ястребов” Михаила Мурашко, как руководителя Росздравнадзора и “хозяина” фармацевтического рынка России.

Аптеки и фармацевтические склады Росздравнадзор может, и должен, проверять хоть раз в год, а по факту, когда чиновникам вздумается. “Контролеры” почему то, считают, что риск-ориентированный подход при осуществлении надзорных мероприятий на фармацевтическом рынке по Постановлению Правительства №944 не распространяется на проверку соблюдения условий лицензирования. Ясно, как смело. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944 “Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью, действительно распространяет свое действие на организации здравоохранения , когда органы, осуществляющие лицензирование фармацевтической деятельности, имеют право проверять аптечные организации не чаще одного раза в год. Никак не могу смириться, что аптеки, вдруг, стали частью местного здравоохранения. Однако позднее, в целях применения риск-ориентированного подхода, Постановлениями Правительства РФ №806 от 17.08.16г. «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», было установлено, что с 18.03.17г. риск-ориентированный подход применяется Федеральным государственным надзором в сфере обращения лекарственных средств с установленной периодичностью не чаще 1 раза в три года. Не чаще 1 раза в три года. Не чаще РАЗА в ТРИ ГОДА! В другое время, Росздравнадзору в аптеки ход закрыт. Это если аптечное предприятие, или фармацевтический склад отнесены, как крупные ЦРБ, или центры атомной промышленности, к предприятиям со “значительным” риском. Похоже, что Росздравнадзор в приступе надзорной активности и жадности, отнес большинство фармацевтических компаний к этой категории риска. Странно, кстати, выглядит ситуация, когда фармацевтический завод, например, АО “Верофарм” относится к группе “среднего” риска, в производственная аптека, всегда, риск, “значительный”. Впрочем, с отнесением компаний к той, или другой категории, будем разбираться позже.

Как передаёт RNS, глава ведомства выступил на пленарном заседании форума «Биомед». Мурашко отметил, что доля недоброкачественных медицинских препаратов двукратно уменьшилась за последние два года и составляет в настоящий момент менее 0,5% от общего числа лекарств на рынке.



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