Дело Росздравнадзора. Россия. 2019. Позиция прокуратуры Москвы. Позиция аппарата Правительства России.
Либо я не понимаю политику властей по поддержке и защите малого предпринимательства, либо что-то как-то странно работает.
Есть попытка бандитского захвата успешного малого производственного предприятия. В духе классических схем 90 х годов. В самой столице, в самом центре реформ. Одним из инструментов разорения и орудием захвата явно выступает Росздравнадзор, в лице Территориального органа по Москве и Московской области.
Против конкретного малого предприятия полностью сфабрикованы факты, нарушены все существующие федеральные законы и все существующие на бумаге права, этих самых предпринимателей.
При этом руководитель Росздравнадзора М. Мурашко и его заместитель Пархоменко делают вид, что ничего не происходит, их ничего не интересует. Если банально, что территория Москвы есть территория "территориального органа" и все малые аптечные предприятия это "забота" этого "органа". Ой, как интересно.
В России начато дело "Росздравнадзора". Хорошо понимаем, что нас, маленьких аптекарей, с ручным производством лекарств мало. Понимаем, что силами этого Росздравнадзора, в России за последние пять лет, одними и теми же методами, уже уничтожено 80% независимых производственных аптек. Понимаем также, что дни традиционного аптечного дела в России сочтены. Все равно, не сдаемся. В материале будем собирать итоги и разбираться, как возможно, что в современной России, после реформы надзорной деятельности, немного до "регуляторной гильотины" происходит такое. Ссылки на материалы и документы ниже. No pasaran.
17.07.19Ответ аппарата Правительства России о ситуации в Росздравнадзоре.
рассмотрено и направлено в Росздравнадзор
17.07.19Ответ начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Москвы Е.Белоноговой. Интересная такая формулировка
"ответ на обращение о несогласии с действиями должностных лиц"
02.07.19О саботаже Росздравнадзором риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.с ответом Генеральной прокуратуры о применении при проверках фармацевтических предприятий риск-ориентированного подхода. 26.06.19Обращение к министру Скворцовой В.И о ситуации в Росздравнадзоре. И о последствиях обращения. Ценою в 5 млн. российских рублей.21.06.19Ответ на обращение к Мурашко М. о грубом нарушении федерального законодательства и участии руководителей и сотрудников Территориального органа Росздравнадзора в рейдерском захвате коммерческого предприятия. 19.06.19 Ответ на обращение к министру Скворцовой о ситуации в Росздравнадзоре.
15.06.19Об аптечном деле и месте провизора в российском обществе и фармацевтическом свете.11.06.19
Орган и его руководители все больше примеряют функцию, не то российской спецслужбы, не то американского ФДА. Но при этом безнаказанно нарушают федеральное законодательство.
01.06.19
Структуры Росздравнадзора выступают как инструмент разорения аптечного бизнеса и орудие рейдерского захвата предприятий. 27.05.19Территориальные органы ведомства против федерального законодательства и предпринимателей. Которые их содержат и содержат. Дело "Росздравнадзор".24.05.19“Бизнес ФМ" «Если такой умный, то в следующий раз придут не два человека, а двадцать два»
01.05.19 Материалы на социальной странице Provozor.RU c хеш тегом #бунтаптекаря
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