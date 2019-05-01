Дело Росздравнадзора. Россия. 2019. Позиция прокуратуры Москвы. Позиция аппарата Правительства России.

Либо я не понимаю политику властей по поддержке и защите малого предпринимательства, либо что-то как-то странно работает.

Есть попытка бандитского захвата успешного малого производственного предприятия. В духе классических схем 90 х годов. В самой столице, в самом центре реформ. Одним из инструментов разорения и орудием захвата явно выступает Росздравнадзор, в лице Территориального органа по Москве и Московской области.

Против конкретного малого предприятия полностью сфабрикованы факты, нарушены все существующие федеральные законы и все существующие на бумаге права, этих самых предпринимателей.

При этом руководитель Росздравнадзора М. Мурашко и его заместитель Пархоменко делают вид, что ничего не происходит, их ничего не интересует. Если банально, что территория Москвы есть территория "территориального органа" и все малые аптечные предприятия это "забота" этого "органа". Ой, как интересно.

В России начато дело "Росздравнадзора". Хорошо понимаем, что нас, маленьких аптекарей, с ручным производством лекарств мало. Понимаем, что силами этого Росздравнадзора, в России за последние пять лет, одними и теми же методами, уже уничтожено 80% независимых производственных аптек. Понимаем также, что дни традиционного аптечного дела в России сочтены. Все равно, не сдаемся.

В материале будем собирать итоги и разбираться, как возможно, что в современной России, после реформы надзорной деятельности, немного до "регуляторной гильотины" происходит такое. Ссылки на материалы и документы ниже. No pasaran.

Ответ аппарата Правительства России о ситуации в Росздравнадзоре.



рассмотрено и направлено в Росздравнадзор





Ответ начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Москвы Е.Белоноговой. Интересная такая формулировка

"ответ на обращение о несогласии с действиями должностных лиц"

О саботаже Росздравнадзором риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.

с ответом Генеральной прокуратуры о применении при проверках фармацевтических предприятий риск-ориентированного подхода.

26.06.19

Обращение к министру Скворцовой В.И о ситуации в Росздравнадзоре. И о последствиях обращения. Ценою в 5 млн. российских рублей.

21.06.19

Ответ на обращение к Мурашко М. о грубом нарушении федерального законодательства и участии руководителей и сотрудников Территориального органа Росздравнадзора в рейдерском захвате коммерческого предприятия.

19.06.19

Ответ на обращение к министру Скворцовой о ситуации в Росздравнадзоре.





15.06.19

Об аптечном деле и месте провизора в российском обществе и фармацевтическом свете.

11.06.19

17.07.1917.07.1902.07.19

Орган и его руководители все больше примеряют функцию, не то российской спецслужбы, не то американского ФДА. Но при этом безнаказанно нарушают федеральное законодательство.

01.06.19

Структуры Росздравнадзора выступают как инструмент разорения аптечного бизнеса и орудие рейдерского захвата предприятий.

27.05.19

Территориальные органы ведомства против федерального законодательства и предпринимателей. Которые их содержат и содержат. Дело "Росздравнадзор".

24.05.19

“Бизнес ФМ" «Если такой умный, то в следующий раз придут не два человека, а двадцать два»





01.05.19