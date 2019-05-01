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    » » Дело Росздравнадзора. Россия. 2019


    От редакции / Личный Опыт : Дело Росздравнадзора. Россия. 2019
    автор: redaktor 17-07-2019, 20:19 Просмотров: 107
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    Дело Росздравнадзора. Россия. 2019. Позиция прокуратуры Москвы. Позиция аппарата Правительства России.
    Либо я не понимаю политику властей по поддержке и защите малого предпринимательства, либо что-то как-то странно работает. 
    Есть попытка бандитского захвата успешного малого производственного предприятия. В духе классических схем 90 х годов. В самой столице, в самом центре реформ. Одним из инструментов разорения и орудием захвата явно выступает Росздравнадзор, в лице Территориального органа по Москве и Московской области. 
    Против конкретного малого предприятия полностью сфабрикованы факты, нарушены все существующие федеральные законы и все существующие на бумаге права, этих самых предпринимателей. 
    При этом руководитель Росздравнадзора М. Мурашко и его заместитель Пархоменко делают вид, что ничего не происходит, их ничего не интересует. Если банально, что территория Москвы есть территория "территориального органа" и все малые аптечные предприятия это "забота" этого "органа". Ой, как интересно. 
    В России начато дело "Росздравнадзора". Хорошо понимаем, что нас, маленьких аптекарей, с ручным производством лекарств мало. Понимаем, что силами этого Росздравнадзора, в России за последние пять лет, одними и теми же методами, уже уничтожено 80% независимых производственных аптек. Понимаем также, что дни традиционного аптечного дела в России сочтены. Все равно, не сдаемся. 
    В материале будем собирать итоги и разбираться, как возможно, что в современной России, после реформы надзорной деятельности, немного до "регуляторной гильотины" происходит такое. Ссылки на материалы и документы ниже. No pasaran.
    17.07.19
    Ответ аппарата Правительства России о ситуации в Росздравнадзоре.
    рассмотрено и направлено в Росздравнадзор

     


    17.07.19
    Ответ начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Москвы Е.Белоноговой. Интересная такая формулировка 
    "ответ на обращение о несогласии с действиями должностных лиц"

     

    02.07.19
    О саботаже Росздравнадзором риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.
    с ответом Генеральной прокуратуры о применении при проверках фармацевтических предприятий риск-ориентированного подхода. 


     



    26.06.19
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    21.06.19
    Ответ на обращение к Мурашко М. о грубом нарушении федерального законодательства и участии руководителей и сотрудников Территориального органа Росздравнадзора в рейдерском захвате коммерческого предприятия.

     

    19.06.19 
    Ответ на обращение к министру Скворцовой о ситуации в Росздравнадзоре.

     

    15.06.19
    Об аптечном деле и месте провизора в российском обществе и фармацевтическом свете.

    11.06.19

    Орган и его руководители все больше примеряют функцию, не то российской спецслужбы, не то американского ФДА. Но при этом безнаказанно нарушают федеральное законодательство.


    01.06.19

    Структуры Росздравнадзора выступают как инструмент разорения аптечного бизнеса и орудие рейдерского захвата предприятий. 


    27.05.19
    Территориальные органы ведомства против федерального законодательства и предпринимателей. Которые их содержат и содержат. Дело "Росздравнадзор".

    24.05.19
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    01.05.19 
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  • О саботаже Росздравнадзора риск-ориентированного подхода при "проверках" фармацевтического бизнеса.
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