redaktor Сегодня, 20:36 Просмотров: 0 0 автор:Сегодня, 20:36Просмотров: 0

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Обращение к министру Скворцовой В.И о ситуации в Росздравнадзоре. И о последствиях обращения. Ценою в 5 млн. российских рублей. Не знаю, стал бы я публиковать служебную переписку и мое обращение к министру Минздравсоцразвития, если бы ровно через неделю и трое суток, после отправления заявления, мне не пришел бы очень оригинальный ответ. В духе, даже не знаю как квалифицировать. "Ответочка" я бы сказал. Неужели подобное имеет место в современной России, после реформы контрольной и надзорной деятельности, после внедрения риск-ориентированного подхода при контроле фармацевтического рынка и после всей многолетней работы государства по защите прав предпринимателей. Кто рассказал, не поверил бы. Неужели это случилось со мной? Ровно через неделю после моего обращения к министру Минздравсоцразвития и через трое суток, после того, как обращение было передано "в работу" в Росздравнадзор, против обычного аптекаря и моего аптечного предприятия, Территориальным органом было возбуждено новое административное дело. Намного серьезнее первого, по результатам которого, московские контролеры пытаются остановить на 90 суток деятельность малого аптечного предприятия, одной из самых крупных и успешных производственных аптек России. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области против меня и моего предприятия было неожиданно возбуждено новое административное дело по части 2 статьи 6.33 “оборот недоброкачественных и запрещенных к реализации лекарственных средств”, что является серьезным обвинением, за это правонарушение предусмотрены штрафы на руководителя 600 тыс. рублей, на предприятие 5 млн. рублей. Факты по данному обвинению так же полностью сфабрикованы. Вот думаю, не много ли за одно обращение к министру? Обращение, исключительно, по фактам.



Уважаемая Вероника Игоревна,

Я, провизор, аптекарь и руководитель малого российского аптечного производственного предприятия - одного из немногих, оставшихся в России, производственных аптек. В апреле Аптека стала объектом захвата, через попытку разорения, путем административного давления, имеющему явные признаки должностных преступлений, грубого нарушения федерального законодательства, дискредитации органов государственной власти. Сообщаю вам, о имеющей место в структурах Минздравсоцразвития практике, когда орган исполнительной власти используется третьими лицами для организации разорения и захвата успешного коммерческого предприятия. В рамках государственной контрольной и надзорной деятельности фабрикуются результаты и итоги проверки, для того чтобы остановить деятельность предприятия, довести предприятие до разорения и банкротства. При этом используются, как сфабрикованные, по моей информации, обращения Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области, так и, якобы, существующее у территориального Росздравнадзора по г. Москве и Московской области, особые права игнорировать федеральное законодательство, в части контрольной и надзорной деятельности. Мой опыт говорит, что в попытке и продолжающихся намерениях, остановить деятельность предприятия, замешаны руководители Росздравнадзора, которые, очевидно, не замечают проблемы, или делают вид, что не замечают. Руководители органов Росздравнадзора не реагируют на обращения и заявления, сделанные на их имя, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области и его заместитель Р.В. Курынин, буквально, попустительствуют и руководят незаконными действиями.

Дошло до того, что сам Курынин отвечает от имени Росздравнадзора на жалобы, направленные в адрес руководителей надзорного органа.

Хочу обратить ваше внимание, что упоминаемый выше Р.В Курынин, работал под вашим руководством министром здравоохранения Тверской области и судя по материалам СМИ, имеет неоднозначную репутацию. что не помешало вам назначить его на высокую и ответственную должность заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Считаю, что имеется серьезная общественная опасность действий сотрудников государственного контрольного органа, наделенного государством особыми полномочиями. Поэтому прошу передать материалы вашего расследования в органы Прокуратуры и следствия. Прошу также проверить информацию, что имеет место деятельность организованной, как я полагаю, в Москве, группы государственных чиновников, в составе, Р. Курынина, Чеботаревой Н., Панкратовой Г., Папоян А., Горшковой Е., Малевой О., Плутницкого В., которая имеет преднамеренный и постоянный характер, при осуществлении контрольной и надзорной деятельности на фармацевтическом рынке в Москве и области. На этот факт, кроме моего собственного опыта, как руководителя малого производственного фармацевтического предприятия, указывает то, что вопреки федеральному законодательству, руководители Росздравнадзора не размещают на официальном сайте информации с итогами, проводимых контрольных мероприятий, не публикуют акты проверок. Нет на официальном сайте информации о распределении бюджета Территориального органа, что также может указывать на возможные злоупотребления в использовании бюджетных средств. Считаю также, что вашего внимания требует факт участия заместителя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Р. Курынина в коммерческих предприятиях осуществляющих, к тому же, свою деятельность на фармацевтическом рынке. Курынин Р.В., в настоящее время, исполняет обязанности руководителя территориального органа, непосредственно рассматривает и отвечает на жалобы на действия должностных лиц Территориального органа. Он же непосредственно руководит "контрольным" мероприятием в аптеке и подписывает, вместе с другими служащими Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, полностью сфабрикованные факты проверки предприятия. В адрес должностных лиц Росздравнадзора и его Территориального органа неоднократно направлялись мотивированные заявления и жалобы, которые, по состоянию, на 28 июня не рассмотрены, несмотря на установленные законодательством России сроки. Кроме того, уведомляю вас, что после моего первого обращения к вам через официальный сайт Минздравсоцразвития, мое обращение было официально передано на рассмотрение в Росздравнадзор. Через трое суток после этого, территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области против меня и моего предприятия было возбуждено новое административное дело по части 2 статьи 6.33 “оборот недоброкачественных и запрещенных к реализации лекарственных средств”, что является серьезным обвинением и за это правонарушение предусмотрены штрафы на руководителя 600 тыс. рублей, на предприятие 5 млн. рублей. Факты по данному обвинению так же полностью сфабрикованы. Дополнительно сообщаю, что во время проведения надзорных мероприятий крупный пакет городских акций предприятия перешел в собственность некой коммерческой компании, что может подтверждать информацию о связи деятельности контролеров росздравнадзора и лиц, заинтересованных в экономическом разорении и максимальном ослаблении аптечного предприятия. Учитывая вышеизложенное, прошу отстранить вышеперечисленных сотрудников Росздравнадзора от выполнения обязанностей на время проведения расследования и проверки, провести расследование по факту незаконной проверки старейшего аптечного предприятия, существующего с 1968, ОАО “Аптека N254 “Симплекс”, фальсификации фактов по результатам проверки, нарушению прав предприятия при проведении контрольной и надзорной деятельности, препятствованию предпринимательской деятельности, грубому нарушению федерального законодательства. Материалы расследования и проверки прошу передать в органы следствия и прокуратуры. С уважением, В.Вандышев, провизор, член Национальной Фармацевтической Палаты, управляющий ОАО “Аптека N24 “Симплекс” редактор сайта Provizor. Ru



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