Открытое письмо Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев обратился с открытым письмом к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову.





В своем обращении Виктор Александрович выразил озабоченность Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей вопросами бесперебойной работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов "Честный Знак", которую на данный момент не наблюдают ни члены Ассоцииации, ни другие участники рынка.





Приведем несколько ключевых цитат из данного обращения:









крайне неутешительный вывод, исходя из вышеизложенного:









Так же в открытом письме был затронут вопрос систематических отписок по поводу работоспособности системы МДЛП:









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