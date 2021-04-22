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    Главная » Открытые письма » Открытое письмо Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову


    Открытые письма : Открытое письмо Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову
    автор: drwet 22-04-2021, 19:09 Просмотров: 148
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    Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев обратился с открытым письмом к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову.


    В своем обращении Виктор Александрович выразил озабоченность Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей вопросами бесперебойной работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов "Честный Знак", которую на данный момент не наблюдают ни члены Ассоцииации, ни другие участники рынка.


    Приведем несколько ключевых цитат из данного обращения:



    крайне неутешительный вывод, исходя из вышеизложенного:



    Так же в открытом письме был затронут вопрос систематических отписок по поводу работоспособности системы МДЛП:



    Просмотреть полный текст открытого письма Генерального Директора АРФП Виктора Дмитриева к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову вы можете посмотреть ниже:


      

     
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