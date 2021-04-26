Кто тут картель? А лекарственное обеспечение на ком? Вещи то, кому из фармацевтических капитанов России собирать?

Далеки мы от иронии. Тучи над фармацевтическим рынком России. вытянувшим без единого сбоя полтора года коронавируса, при #маркировкалекарств, при нескончаемом #дефицитлекарств, при умопомрачительном административном давлении, так и ходят

Почему так? Генеральная прокуратура озаботилась правилами и методами, используемыми компаниями фармацевтического рынка при снабжении закромов Родины за счет бюджета.

Поставщики медикаментов на российский рынок лекарств находятся в картельном сговоре. Доля таких компаний доходит до 20%, заявили в Генпрокуратуре России.

"Картельные сговоры в этой сфере ведут к дополнительным расходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей цены"

первый заместитель генпрокурора России А. Буксман.

Несколько секретов, система обеспечения лекарствами за счет бюджета непрозрачна, коррумпирована и сложна. Для рыночных крупных компаний. Вот не принимать участие в снабжении государства лекарствами основные лекарственные склады, при компаниях национального уровня, просто не могут.

Это исторически, их социальная ответственность - раз. Два, обязанность. Лекарства для льготников и ЛПУ чиновникам закупать негде.

Хотим, чтобы до общества дошло, крупнейшие оптовые рыночные компании отрасли в количестве от 3 до 5 штук это все, что есть у рынка.

оптовые рыночные компании отрасли в количестве от 3 до 5 штук это все, что есть у рынка.

Это также все, что есть у системы государственного лекарственного обеспечения.

Все, в смысле, если остановить, или осложнить бизнес-среду вокруг, даже двух компаний, то у лекарственного обеспечения страны возникнут проблемы.

Теперь секрет, для того чтобы качественно и профессионально работать на рынке 30-50 оптовым компаниям России, типа ГК"Биотэк", ничего, кроме умения конкурировать, не нужно,

а вот для того, чтобы поставлять лекарства, закупаемые за счет бюджета, нужно с головой окунуться, в созданную бюрократией для собственного обогащения, систему закупок.

Еще секрет, нужно ухитриться, пройдя "отбор" системы закупок, получить оплату за поставки.

Вот тут, последние двадцать пять лет, и нужен высший пилотаж управленцев, примитивной, на первый взгляд, оптовой торговли лекарствами.

чтобы поставлять лекарства, закупаемые за счет бюджета, нужно с головой окунуться, в созданную бюрократией для собственного обогащения, систему закупок

Секреты открываем к тому, что известные и мощные фармацевтические компании российского рынка всегда "в вилке", мягко говоря.

Подтверждением этому служит отсутствие на рынке импортных игроков. Это, кажется, и есть национальная специфика, основанная на национальных традициях.

Хотим ошибаться, но мы на рынке уже 30 лет, и сегодня, как и последние пять лет, эффективная работа рынка не возможна без, даже одной, из трех нациоанальных компаний. "Протек", "Пульс" и "Катрен"

Именно поэтому, очередные громкие заявления высокопоставленных чиновников заставляют отрасль, в очередной раз, замереть.

"По нашим данным, на фармацевтическом рынке доля таких субъектов (поставщиков медикаментов) составляет 20%"

первый заместитель генпрокурора России А. Буксман.

Звучит зловеще, "по данным". Интересно, что данные, оперативные? Ведь этот сектор давно находится под колпаком ФАС России и в первую очередь, думается, вопросы нужно задавать туда, а никак поставщикам медикаментов.

Неспроста.

Напомним последний пример, когда для, недавно созданного фонда, "Круг Добра", спинразу закупала минздравоввская закупочная контора.

Поставки конторе Мнздрава делала группа "Биотэк". Судя по тому, что цена на препарат была известна еще до поставки, "Биотэк" делал поставки по себестоимости ( или в минус), исключительно, по причине высокой социальной ответсственности. Не факт даже, что оплата за поставку была коммерческой компанией получена.