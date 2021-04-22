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    Главная » Наше мнение » Известный российский предприниматель Борис Шпигель остается в сизо


    Наше мнение / Открытые письма : Известный российский предприниматель Борис Шпигель остается в сизо
    автор: redaktor 22-04-2021, 15:12 Просмотров: 166
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     Известный российский предприниматель Борис Шпигель остается в сизо, несмотря на ряд серьезных заболеваний. 

    Невозможно спокойно смотреть на то, что известный российский предприниматель фармацевтического рынка остается в тюрьме, несмотря на ряд тяжелых заболеваний. Заболеваний, при которых нахождение в тюрьме, тем более, без приговора суда и доказанного обвинения негуманно, незаконно и дико.

    Призываем гражданское общество, СМИ и правозащитные организации обратить внимание на факты, фактически, пыток пожилого нездорового гражданина России и уважаемого предпринимателя. 

    Предприниматель является инвалидом второй группы. Борис Шпигель дважды переносил клиническую смерть. 

    К установленным ранее проблемам с сердечнососудистой системой, трообозом, опохолью в ЖКТ, диагностирована сердечная недостаточность и синдром Пиквика (состояние, при котором люди не способны дышать достаточно глубоко, что приводит к низкому уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа в крови).

    Кроме того, пациент спит со специальным аппаратом, который позволяет ему дышать, а также нуждается в специальных процедурах для предотвращения появления пролежней и капельницах. Передвигатся Борис Исаакович в инвалидной коляске. 


    поверьте, у меня так ухудшилось здоровье, что я боюсь, что это все ненадолго… Некому будет давать показания... Или дайте мне спокойно умереть. Я каждый день просыпаюсь, не могу сходить стоя в туалет, не могу помыться под душем, потому что я теряю сознание от диких болей в позвоночнике. Но врачи отказались делать операцию, потому что у меня стенты в сердце.

    Б. Шпигель, речь в суде.


    "Посетили Шпигеля, ему очень тяжело. Жалуется, что не может ходить, кроме того у него сильный тремор, правая рука не слушается, тяжело писать. Шпигель говорит, что ему все хуже и хуже"

    член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.


    "Мы посетили Шпигеля, он до сих пор содержится в ИВС на Петровке. С моей точки зрения, его заболевания явно препятствуют нахождению в изоляторе. У него есть онкологические и другие болезни, он показал нам все эти документы. Там не один и не два диагноза"

    член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.


    «[Медпомощь] мне уже оказали с утра, меня подготовили. У меня подступают тромбы в легких... Мне недолго осталось, несколько дней. Я уже шестую ночь не сплю, не могу найти себе места. Все болит, и правая нога не слушается. Давайте что-то решим. У меня каждый день эта пытка, я не могу больше. Я не могу терпеть»

    Б. Шпигель, речь в суде

    "Он жалуется на отдышку, затрудненности дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение"

    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович


    Резонансный арест обнажил другую проблему, гораздо более важную в отечественной системе права и правосудия.     Мы свидетели очередного плевка в сторону принципа гуманизма, закрепленного в седьмой статье Уголовного кодекса и других законах. Также цинично проигнорирован Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утвержденный постановлением правительства РФ от 14.01.2011 N 3.

     

     
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