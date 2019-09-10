Русское аптечное дело 10.09.2019 .Медведев. Максимкина, Чиновники затейники. Протек. Эском

redaktor Сегодня, 20:15 Просмотров: 1 0 автор:Сегодня, 20:15Просмотров: 1

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Премьер Медведев будет “обезболивать” детей фенобарбиталом и клобазамом. Плоды многолетнего издевательства российских чиновников над фармацевтическим рынком уже на страницах СМИ. “Протек” в минусах по прибыли, плюсах по долговой нагрузке, но на лаврах. Фармацевтический рынок не нужен. Лекарства от Минздрава и Максимкиной всем. Эском - жив. Наверное. Хочется, конечно, думать, что общество обратило внимание на российский фармацевтический рынок. С начала месяца в СМИ масса материалов про проблемы лекарственного обеспечения. Только не так это. Интерес общества к нам вообще ничего не значит. Власти. Власти нас окончательно списали. Премьер России Медведев так и сказал, не знаю, что такое российская фармация, не желаю знать, что за аптечное дело. Могут помочь российскому лекарственному обеспечению иностранные производители, и только назначенный оператор ввоза в страну незарегистрированных лекарств, Московский эндокринный завод. Каким боком бывший флагман российского фармацевтического производства к логистике и складским услугам? Ясное дело, никаким. Что выйдет из того, что из резервного фонда Правительства выделено 26 млн. рублей на закупку “диазепама, фенобарбитала, мидазолама”? Ничего. Детские дозировки сильнодействующих препаратов не выпускает ни одна страна в мире. Для этого в развитых странах есть аптечное дело, почитаемое обществом и государством. Нам в России с этим не повезло. Как сказал мудрый и подготовленный Д. Медведев, говоря про закупки фенобарбитала за границей, "Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным". Дальше падать и не куда. Я к тому, что мы без них живем уже лет 27, а вот они без нас как? Обезболивать.. Идем дальше, фармацевтический рынок и остатки аптечного дела продолжаю жить своей жизнью. власти России не догадываются, что в России есть мы, аптекари, и есть еще остатки традиционного аптечного дела, способные обеспечивать необходимыми лекарствам россиян. Самая большая негативная новость сентября и последней пятилетки. Оказалось, власти России даже не догадываются, что в России есть мы, аптекари, и есть еще остатки традиционного аптечного дела, способные обеспечивать необходимыми лекарствам россиян. Учитывая, что проблем лекарственного обеспечения много, в интереса у общества и руководителей страны ноль, предположу. Угадаем давайте. Либо проблемы нет. Либо во властных структурах за лекарственное обеспечение отвечают откровенные идиоты и мошенники. Десятки СМИ с радостью цитировали, сначала вице-премьера Голикову, которая обещала ускоренную регистрацию для препарата “Фризиум”, а потом Премьера, который героически, в ручном режиме намерен обеспечить страну лекарствами. Целая программа под это бесполезное дело образовалась. У меня вопрос у этому позорному Премьеру России, а выживут до 2023 года конкретные дети, которые нуждаются в элементарных лекарствах каждый день.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств",Д. Медведев

Нужно то было, всего, закупить десять мешков необходимых субстанций и перестать уничтожать российские производственные аптеки и нашу специальность.

«Московский эндокринный завод по поручению правительства принимает необходимые меры, чтобы ввезти в кратчайшие сроки данные лекарственные препараты. Вполне возможно, что мы будем обращаться к помощи наших диппредставительств и торговых представительств в тех государствах, откуда будем забирать данные лекарственные препараты», – заявил генеральный директор Московского эндокринного завода М. Фонарев.

Закончу тему, мнением одного из экспертов, одного из фондов, юриста, мать ее. Закончу тему, мнением одного из экспертов, одного из фондов, юриста, мать ее.

«Сегодня благодаря объединению усилий правительства России, Минздрава, фракции партии «Единая Россия» в Госдуме и других заинтересованных ведомств определен механизм централизованного обеспечения детей незарегистрированными в России психотропными препаратами. Этим будет заниматься Московский эндокринный завод. То есть у нас официально появилось юридическое лицо, которое обязано ввозить такие препараты», – В. Жданова. ( газета Взгляд)

Очень хочу, чтобы у всех этих злодеев, неучей получилось, но Единая Россия и огромный Российский бюджет тут бессилен. Потому лишь, что чудес не бывает. Не бывает и все. Очень хочу, чтобы у всех этих злодеев, неучей получилось, но Единая Россия и огромный Российский бюджет тут бессилен. Потому лишь, что чудес не бывает. Не бывает и все.

выживут до 2023 года конкретные дети, которые нуждаются в элементарных лекарствах каждый день. Другая важная тема месяца это дефицит лекарств. Большой и подробный материал вышел в МК

Последние шесть лет наблюдается беспрецедентное бюрократическое и административное давление на фармацевтический рынок.

Тема бесконечная, дефицит лекарств на рынке, срыв конкурсных мероприятий по закупке лекарств для государства. Объединяет проблемы одно. Никто не говорит о причинах коротко и конкретно. Причина есть. Тема бесконечная, дефицит лекарств на рынке, срыв конкурсных мероприятий по закупке лекарств для государства. Объединяет проблемы одно. Никто не говорит о причинах коротко и конкретно. Причина есть. Последние шесть лет наблюдается беспрецедентное бюрократическое и административное давление на фармацевтический рынок. Итог простой - сломалось почти все. Перспектива? Думаю плачевная. Особенно, если учесть, что отрасли грозит “очередной” бюрократический субботник - маркировка лекарств. Знаю одно, меры нужны срочные. Меры, буквально, по разгребанию многочисленных государственных регуляторных инициатив. “Протек” не только финансирует фармацевтические НКО в России, но и полностью их контролирует.

Никогда не думал, что провалы лучших рыночных компаний страны будут так приятны. На соц. странице уже обсуждали, в духе

“Аптечная торговля Протека и в хорошие времена была убыточной и каждая новая аптека это еще один гвоздь в финансовое благополучие акционеров некогда великой компании. А если гвоздей тысяча? А если оптовый рынок потерян безвозвратно за последние три года на 50%? А если кадровые проблемы, тухнущие 10 год? Благо, что если сдохнут, теперь рынок может и не заметить.”

Про то, что “рынок не заметит” это, конечно, перебор. Как не назови “Протек”, компания остается одной из основ нашей отрасли. Почему мы настроены так негативно ? Про то, что “рынок не заметит” это, конечно, перебор. Как не назови “Протек”, компания остается одной из основ нашей отрасли. Почему мы настроены так негативно ? Говорили уже не раз. К ведущей компании страны, претензий много, от недобросовестной конкуренции до открытого неуважения к другим участникам рынка. Но самое большое мое возмущение вызывает активная политика компании в сфере некоммерческого профессионального движения. По моему мнению, “Протек” не только финансирует самые активные фармацевтические НКО в России, такие как “Союзфарма” и “НФП”, но и полностью их контролирует. Так что, все нелепые инициативы, в части регулирования розничной фармацевтической деятельности, большинство из которых, нашли место в текущем законодательстве, это дело рук, как не странно звучит, этого фармацевтического склада. Понятно, что многое пережили, остальное тоже переживем, но, как говорится, осадок останется навсегда. Пока же, чистая прибыль "Протек" по МСФО в первом полугодии снизилась на 28,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,939 миллиарда рублей. Еще два года назад аналитики указывали на чрезмерную долговую нагрузку компании и необходимость работы по ее снижению. Кажется даже, протековский менеджмент пытался что-то предпринимать. Жаль, что не получилось. Обязательства «Протека» за полгода увеличились с 92,1 млрд рублей до 102,8 млрд рублей. Большая их часть – 75,3 млрд рублей – приходится на торговую и прочую кредиторскую задолженность. Главной проблемой компании остается ее, забронзовевший, и десятилетиями несменяемый, менеджмент, и глупые упражнения в рознице. проф. Максимкина и ее сторонники, из “представителей” фармацевтического рынка, не договорились о национализации российского фармацевтического рынка

Недавно обсуждали информационный вброс об увольнении одного из чиновников Минздрава Е. Максимкиной, которая сама вброс и сделала. Короче. Этот талантливый чиновник, годами отвечающая за лекарственное обеспечение на посту и очень активна. В Минздраве прошло рабочее совещания по «модернизации системы лекарственного обеспечения» под председательством директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Е. Максимкиной. В нем приняли участие представители фармацевтического рынка и профильных ассоциаций. Сообщает РБК. Обсуждались «механизмы всеобщего лекарственного обеспечения по перечню ЖНВЛП». Это значит, что лекарства из огромного перечня жизненно-важных, якобы, планируется выдавать всем и бесплатно. Всем и бесплатно, коллеги. Это уже при существующем дефиците лекарств. Радует, что проф. Максимкина и ее сторонники, из “представителей” фармацевтического рынка, не договорились о национализации российского фармацевтического рынка. Это здорово.

Не так оптимистично обстоят дела у российских производителей. Компания “Эском” получила иск о банкротстве. «Эском» только в апреле предприятие было запущено вновь после приостановки работы из-за финансовых проблем. В настоящее время у концерна почти 600 исполнительных производств на сумму более 110 миллионов рублей. Кто забыл, что Эском основан в 1998 году. Производительность предприятия 200 тысяч флаконов в месяц, обеспечивая выпуск 4-х ассортиментных позиций. С 2004 по 2012 годы поэтапно проведена масштабная реконструкция предприятий и полная модернизация технологического процесса. Введены в строй новые заводы и дополнительные цеха. На сегодняшний день "Эском" обеспечивает выпуск более 60 наименований инфузионных и инъекционных растворов при производительности 10 млн. флаконов в месяц. На этом все. Хорошей рабочей недели всем, коллеги.

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Выходные в 2016 году. Последняя новость. По словам президента России "искусственное завышение цен на лекарства аморально и преступно" Премьер Д.Медведев подписал документы по маркировке лекарств, чиновник Минздравсоцразвития назначен "менеджером по развитию" лекарственного маркировочного центра. Один хрен, что-то не складывается. Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, джентльмены из Минпромторга, уважаемые, продавать лекарства в супермаркете невозможно Ад с рецептурными бланками нового образца. Виноватые? Как нет, аптекари.