Русское аптечное дело 05.08.2019

redaktor 5-08-2019, 12:42 Просмотров: 151 0 автор:5-08-2019, 12:42Просмотров: 151

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - 1. Три беды российского рынка. Росздравнадзор. Маркировка и ПротековскоКатреновский розничный “маркетинг”. 2. К трем, традиционным, горестям российского фармацевтического рынка добавилась еще беда.



3. Пошла “красная” атака на аптечные сети. Рост цен на лекарства, дефицит анаприлина и прочего, исчезновение из аптек дешевых советских лекарств. Все они. Аптечные сети виноватые. 4. Провизоры столицы потребовали в пятницу, 2 августа 2019, от прокуратуры Москвы возбуждения дела по УК против руководителя и двух сотрудников территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. 5. Тяжкая статья от Росздравнадзора для аптекаря -вредителя 6..33 ( Производство фальсифицированных ...лекарств ) За “неправильные” аптечные этикетки.

5. Тяжкая статья от Росздравнадзора для аптекаря -вредителя 6..33 ( Производство фальсифицированных ...лекарств ) За “неправильные” аптечные этикетки. 6. Дурной пример заразителен. Аптечные гупы на граблях “пунктов-выдачи”. 7. На месте убитой муниципальной аптеки будет, что? Амбулатория с аптечной лицензией.

7. На месте убитой муниципальной аптеки будет, что? Амбулатория с аптечной лицензией. 8. Бадам бой. Боярский замахнулся на рынок пищевых добавок и лизнул крупный складской фармацевтический бизнес. Депутат Боярский - “не только аптеки”. 9. Анаприлина не будет.

Начинаем неделю с осознания, преследующих нас, бед. На прошлой неделе угроз для фармацевтического рынка России было, две внешние, одна внутренняя. На этой добавилась еще одна внешняя. Напомню сначала про известные. Росздравнадзор и его руководители в Москве, покрывающие бандитов и бюрократические атаки на фармацевтические предприятия, со стороны разросшихся территориальных органов. Раз. Все еще грозящая рынку бюрократическая дополнительная маркировка лекарств, которую местная бюрократия пытается выдать за государственный интерес и продвинуть частный проект по размещению на производственных предприятиях России дорогостоящего “оборудования” для наклейки, странных по сути, обозначений. Это два. И три, это маразматические по экономическому смыслу и криминальные по сути маркетинговые упражнения. Напрямую со складов, без розничных лицензий, прикрываясь аптеками, где еще имеет место ценовой диктат. ЦВ “Протек” и склад “Катрен”, грубо нарушая антимонопольное законодательство, используя свое положение на рынке, устанавливают в 15000 точек монопольно низкие розничные цены. На обложке у нас сегодня владелец сайта "Здравсити" Вадим Якунин.

На прошлой недели нашлась новая угроза рынку. Показалось даже, что некоторые пропагандистские российские СМИ с ума сошли. Теперь виновниками роста цен на лекарства, надо же такое придумать, объявили аптечные сети. Один из центральных каналов даже потратил на “расследование” бюджетные средства. Дерьмо, скажу, а не расследование. https://russia.tv/brand/show/brand_id/64163 Каких же таблеток нужно было съесть, чтобы увидеть в аптеках “врачевателей”. Прости Господи. Каких же таблеток нужно было съесть, чтобы увидеть в аптеках “врачевателей”. Прости Господи.

“Журналистам студии Аркадия Мамонтова удалось несколько месяцев поработать в сетевых аптеках разных городов России и выяснить, из чего же сегодня складывается цена на лекарства, почему с аптечных полок исчезли дешевые отечественные препараты и как фармацевты в одночасье превратились из врачевателей в банальных продавцов.” Суть посыла понятна, равно как и очередная бюрократическая провокация, когда идиотская государственная политика, приведшая к уничтожению российского аптечного дела, российского фармацевтического производства замалчивается. Вместо осознания ошибок, чиновники предлагают обществу виновных, из числа предпринимателей. При всей моей ненависти, в хорошем смысле, к “сетям” и подобным, эти самые “аптечные сети” часть профессионального фармацевтического рынка, огромное число рабочих мест и источник налоговых поступлений. То, что такой информационный посыл родился в России это конечно, дико. Знаю, что все знают, но ее раз скажу. Кроме отсутствия государственной политики по отношению к аптечному делу в России. К росту цен на лекарства в России привело, да и будет приводить, огромное бюрократическое давление на фармацевтический рынок России, насаженное ранее преступное GMP в производстве и предстоящее, еще более преступная, “маркировка лекарств”. К росту цен на лекарства в России привело, да и будет приводить, огромное бюрократическое давление на фармацевтический рынок России, насаженное ранее преступное GMP в производстве и предстоящее, еще более преступная, “маркировка лекарств”.

Коротко о наших скорбных делах около Росздравнадзора. В пятницу написали заявление московскому прокурору с требованием возбудить дело по нескольким статьям УК против руководителя и нескольких сотрудников территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Чиновники возбуждают против фармацевтических предпринимателей административные дела, не только на основании сфабрикованных фактов, но и на основании криминальных, как у них там называется, “внеплановых” проверок, с такими же бандитскими “контрольными” закупками. В Москве, по крайней мере, нами обнаружена целая схема. Еще контролеры Росздравнадзора возбуждают, а по нашим данным, откровенно "шьют” против независимых производственных аптек дела по статье 6.33 (оборот фальсифицированных и прочее ЛС). За “неправильные”, как считают контроллеры этикетки лекарств, изготавливаемых в аптеках. Цитирую из материалов дела,

Показатель «маркировка» не является критерием отнесения лекарственного средства к недоброкачественному, что подтверждается и материалами судебной практики. Например, вступившее в законную силу Постановление Тринадцатого апелляционного суда от 23.06.12г. по делу №13АП-10571/16. в Российской Федерации нормативную базу, регламентирующую требования к маркировке лекарственных средств в Российской Федерации, составляют: Федеральный закон от 12.04.10г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств (статья 46 «Маркировка лекарственных средств», содержащая обязательную информацию о лекарственном средстве, которая должна быть доведена до потребителя и специалиста); Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания (далее ГФ ХIII). Статья 46 Федерального закона №61-ФЗ не предусматривает детализацию требований. С этой целью разработаны общие рекомендации к составлению раздела «Маркировка» нормативной документации на лекарственные средства и оформлению проекта первичной и вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата, которые представлены в Руководстве по экспертизе лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» (2013 год) том II Глава 8, «Оформление макетов упаковок и раздела «Маркировка» нормативной документации на лекарственные средства, поступающие на российский рынок» (далее Руководство по экспертизе ЛС).

Сайт Запад4 сообщает, что количество пунктов выдачи интернет-заказов сети «Губернские аптеки» выросло более чем на 40% и составляет 97 пунктов по г. Красноярску и Красноярскому краю. «В июне на сайте интернет-сервиса 24farmacia.ru мы увеличили количество пунктов выдачи. Для возможности оформления интернет-заказов было подключено 30 дополнительных аптек сети «Губернские аптеки» на территории Красноярского края», - рассказала руководитель проекта «Интернет-аптека» государственной аптечной сети Александра Мут. Менеджменту аптечной компании, конечно, видней, но подобные проекты остаются лишь дополнительной статьей расхода для любой компании. Такое впечатление, что современные руководители аптечных предприятий не понимают острой необходимости для каждой аптеки иметь свой собственный Интернет-ресурс, способный обеспечить оперативную и полезную связь с потребителем. Банальный Интернет-ресурс.

Про то, что российское хозяйство уничтожено, знаем. Не думали, что настолько. В регионах наметился очередной слив бюджетных денег на очередные бюрократические задумки. Амбулатория в поселке Пяозерский вскоре начнет продавать лекарства и медицинские изделия. В ближайшее время учреждение получит лицензию на право торговать медикаментами в розницу, будет обучен специалист. По словам главного врача Лоухской ЦРБ О. Сухарева, все организационные мероприятия должны завершиться в течение месяца. К такому решению в Минздраве Карелии пришли после того, как администрация Лоухского района закрыла в Пяозерском муниципальную аптеку. Кроме того, по поручению министерства госпредприятие «Карелфарм» рассматривает возможность открыть аптечные пункты в поселках Пяозерский и Чупа. не трогать бы лучше то, что уже прекрасно работает 25 лет, без усилий отдельных депутатов и уж без многочисленных “регуляторов”, которые только жиреют Предлагаемые для покупки в БАДы должны пройти испытания, отметил первый зампредседателя комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи С. Боярский. Сообщает ТАСС. Депутат внес поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами, позволяющие продавать в интернете биологически активные добавки (БАД), которые зарегистрированы в РФ и прошли проверку в Роспотребнадзоре.

"Кроме лекарств в этом законопроекте появятся БАДы, а также сопутствующие медицинские товары, не требующие при использовании специальной медицинской квалификации, чтобы человек мог заказать себе, например, полоски для измерения уровня сахара, бинты и так далее", Он пояснил, что предлагаемые для покупки в интернет-магазинах БАДы "должны быть зарегистрированы и пройти испытания в уполномоченном органе - Роспотребнадзоре". Боярский выразил надежду, что это улучшит качество продукции.

Мы второй год говорим, не трогать бы лучше то, что уже прекрасно работает 25 лет, без усилий отдельных депутатов и уж без многочисленных “регуляторов”, которые только жиреют, сначала за бюджетный, в потом за предпринимательский счет. Мы второй год говорим, не трогать бы лучше то, что уже прекрасно работает 25 лет, без усилий отдельных депутатов и уж без многочисленных “регуляторов”, которые только жиреют, сначала за бюджетный, в потом за предпринимательский счет. Обязательно будет как всегда. Через задницу. Цитирую ТАСС,

Мы понимаем, что аптечные сети захотят создать себе легальные "зеркала" в интернете. Но мы расширяем список: это смогут сделать не только аптеки, которые, по сути, являются монополистами, но и оптовики, у которых есть места для складирования".

Что? Не “только аптеки”. Про оптовиков, аптекари, заметили! Опять наглое и безумное лоббирование интересов конкретных национальных складских компаний “Протек” и “ Катрен”. Что? Не “только аптеки”. Про оптовиков, аптекари, заметили! Опять наглое и безумное лоббирование интересов конкретных национальных складских компаний “Протек” и “ Катрен”.

Помню совсем недавно деятели Росздравнадзора публично писали и размещали письма о скором появлении на рынке одного из лекарственных дефицитов этого года. Мне интересно, за такую работу руководителей Росздравнадзора не наградили ли? Государственными наградами?

В связи с поступающими обращениями относительно наличия в регионах лекарственного препарата «Анаприлин», Росздравнадзор сообщает следующее По данным о лекарственных препаратах, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации, которые в обязательном порядке предоставляются производителями и поставщиками лекарственных препаратов, в 2019 году препарат «Анаприлин» (международное непатентованное наименование «пропранолол») поступил в обращение в объеме более 647 тыс. упаковок (производства АО «Татхимфармпрепараты» и ПАО «Биосинтез»), в том числе более 300 тыс. упаковок - в июле.



Так вот, "Анаприлина" не будет, до октября 2019 точно. На основных, рыночных складах. Не надейтесь, так что. Что дальше, не будет, посмотрим. Все, господа, на сегодня. Именно так, как нам кажется, мы выглядели и будем выглядеть глазами СМИ и Интернета. Сегодня 05.08.2019



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