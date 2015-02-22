Знакомьтесь, DrugBox.Ru - первая российская "коробка с лекарствами”.





Можно бесконечно долго гуглить, делать запросы в яндексе информацию по теме лекарств, кроме навязчивой рекламы и спорной информации о качестве лекарств - ничего. В лучшем случае поисковики выдают сотни ссылок на справочники лекарств, или ассортимент аптек. Это работает, когда есть время, сильные нервы и необходимо найти что-то очень распространенное, типа пилюль "для похудения”, или "мужской силы”.





Драгбокс Ру первый русскоязычный сайт, который объединил все реальные достижения российской фармации

Все меняется для пользователей нового фармацевтического сервиса DrugBox.Ru

Это первый и похоже, единственный русскоязычный сайт, который объединил все реальные достижения российской фармации, Но главное, как видится, не это. Главное, что русский Драгбокс сделал все достижения российской фармацевтической науки и аптечного дела доступными для российского потребителя. Трудно представить, но все, что есть сегодня в русском аптечном деле есть на DrugBox.Ru, доступно для потребителей.





все, что есть сегодня в русском аптечном деле есть на DrugBox.Ru





Главной целью проекта Драгбокс, что в переводе на русский, означает "аптечка” или точнее-"коробка с лекарствами” является формирование блока полезной, для конечных потребителей, информации о лекарствах, товарах для здоровья и качественных медицинских услугах.



