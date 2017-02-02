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    » » Председателю Правительства России Медведеву Д.А о готовящемся эксперименте в области лекарственного обеспечения


    Открытые письма : Председателю Правительства России Медведеву Д.А о готовящемся эксперименте в области лекарственного обеспечения
    автор: redaktor 2-02-2017, 22:53 Просмотров: 125
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    Уважаемый господин Премьер,

    уважаемые члены Правительства России, 

     

    Спешим уведомить вас, что в России в феврале 2017 года в системе лекарственного обеспечения граждан стартовал очередной эксперимент.

    Очередной, по нашему мнению, непродуманный, вредный для экономики и бесполезный для граждан- потребителей лекарств, эксперимент по “маркировке”.

    Это очередная бюрократическая инициатива, увеличивающая административное давление на конкретный сектор экономики.

    Нововведение, которое, в итоге, приведет лишь росту цен на все лекарства, используемые в России.

    Эксперимент по маркировке лекарственных средств стартует в стране согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 30 января.

    Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 62 г. Москва "О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения". 

    Напомним вам, что значительная  часть производимых в стране, и ввезенных в Россию лекарств, закупается за счет бюджета.

    На “эксперимент” выделено 275 млн. бюджетных рублей.

     

    По нашему мнению, рост цен на лекарственные препараты, после того, как будет принято решение о дополнительной маркировке лекарств повсеместно, составит минимум 20%.

    А главное, проект в нынешнем виде, не будет способствовать улучшению качества и полноты лекарственного снабжения граждан России.

     

    По нашей информации этот бесперспективный и вредный “проект” был разработан чиновниками Росздравнадзора.

    Теперь чиновники ссылаются на то, что выполняли поручение Президента. Якобы в рамках задачи создания системы мониторинга движения лекарств на территории России.

     

    Уверяем, что система мониторинга и контроля, используемых в стране лекарств, не имеет и может иметь ничего общего, с внедренной с 1 го февраля, в рамках “пилотного проекта” по дополнительной маркировке лекарств. Лекарственных средств, легально ввезенных, ввозимых на территорию страны профессиональными участниками фармацевтического рынка, а также законно произведенных в России.


    Рекомендуем остановить эксперимент над системой лекарственного обеспечения России, по крайней мере, до определения исполнителями и инициаторами целей внедрения дополнительных маркировок, увеличивающих нагрузку на фармацевтическую экономику и участников отрасли.


    Просим также проверить информацию, “о добровольном участии”, а именно так характеризуют участие коммерческих компаний в “эксперименте” по дополнительной маркировке лекарств руководители структур Минздравсоцразвития, которые, к слову, уже сосредоточили в руках одного ведомства контрольные и разрешительные функции.

    А с 2016 года полномочия Росздравнадзора были расширены в части лицензирования фармацевтической деятельности.  Что создает уникальную для России коррупционную среду.

     

    Просим проверить целесообразность и порядок закупки оборудования  для QR-кодирования. Росздравнадзор уже осуществил такие закупки за бюджетные средства, несмотря на то, что порядок и виды кодирования Правительством не были утверждены.

    То есть определенная система изначально навязывается гражданам, Правительству и профессиональному сообществу.

    Кроме того такая маркировка уже внедрена, по информации из СМИ,  в одной крупной компании, которая активно участвует в системе лекарственного обеспечения за бюджетный счет, а также активно финансирует фармацевтические проекты за пределами России, в том числе в США.

     

    С надеждой на понимание, 






     
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