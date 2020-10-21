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    » » Русское аптечное дело. 22 октября 2020. Маркировка лекарств то левая какае-то.


    Наше мнение : Русское аптечное дело. 22 октября 2020. Маркировка лекарств то левая какае-то.
    автор: drwet 21-10-2020, 18:54 Просмотров: 172
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    Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиМаркировка лекарств то левая какае-то.

    Саморегулируемая фармацевтическая общественность написала письмо Президенту, коленки еще тряслись, но начало положено. Даже самые лояльные к бюрократическому лобби структуры уже не верят в успех лекарственной маркировки, сделанными неизвестно кем и где, от имени государства и под прикрытием бюрокраческого клана, марочками. 
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