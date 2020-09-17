Русское аптечное дело 17.09.20. Новая российская вакцина от коронавируса. На что и куда ушли 26 млн. долларов бюджетных денег. Русское аптечное дело 17.09.20. Новая российская вакцина от коронавируса. На что и куда ушли 26 млн. долларов бюджетных денег.

Как же вчера, в эфире Первого канала, успокоил академик Гинзбург. Надежная вакцина от коронавируса получилась.

20 лет назад, говорит журналисту Гордону, была разработана основа для новой российской вакцины СпутникV

Никто и никогда не сомневался в советской науке и российских ученых, которые до сих пор работают. Дай им Бог здоровья.

Тогда другой вопрос, если это старая российская разработка, куда ушли миллионы из российского бюджета.

Если точней, то 1.8 млрд.бюджетных рублей. На эту сумму вышли журналисты "Открытые медиа".

Еще академик Гинзбург сказал, что название для нового российского продукта придумал клерк этого самого РФПИ К.Дмитриев. Понятное дело, сложное и дорогое, названия лекарствам выдумывать.

Да и не так много стоила Гамалеевская "разработка", европейцы вон, миллиарды долларов выделяют. Понятно, нет у них за спиной советской научной школы.

Власти Германии, Франции и Канады приняли решение выделить порядка 2 миллиардов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа. Май.2020 Российская Газета.

Из сведений о государственных субсидиях, опубликованных на портале «Электронный бюджет», объединяющем данные о тратах бюджетов разных уровней, следует, что на разработку и производство препарата «Спутник V» научно-исследовательскому центру имени Гамалеи было выделено 1,8 миллиарда рублей.

Данная цифра, как отмечает издание, состоит из двух частей. Первая часть – это выплата в рамках выполнения государственного задания, включающего в себя разработку вакцины от COVID-19. Создание препарата проходило по статье «экспериментальные научные разработки». Финансирование по ней составило 376 миллионов рублей. Пишут "Открытые Медиа"

Не много ли, 376 миллионов за разработку того, что было разработано 20 лет назад и разрабатывалось все это время, судя по отчетам о создании вакцины от Эбола.

В этой связи интересно читать информацию о дополнительных инвестициях РФПИ в частные компании. Цитирую,

«РФПИ финансирует производство первой российской вакцины, разработанной Институтом им. Гамалеи, через дополнительные инвестиции в 4 млрд рублей со своими портфельными компаниями Alium и "Р-Фарм", а также благодаря стратегическим партнерствам с рядом ведущих международных фармацевтических компаний по производству вакцины за рубежом»,

Идем дальше.

Вторая часть выплат проходила в виде субсидии «в целях реализации мероприятий по борьбе с эпидемией».

Совокупная сумма, полученная на эти цели центром имени Гамалеи, составила около 1,52 миллиарда рублей. В апреле руководитель организации Александр Гинцбург попросил у президента Владимира Путина именно столько средств на приобретение оборудования для производства вакцины от коронавируса.