Призрак "маркировки" лекарств бродит по России. Маркировка лекарств убьет не только лекарственное обеспечение, но и малый и средний бизнес. Налогами. Зато, виноватых нет. В России наступает маркировка продукции.

Этот "маркировочный субботник" по трудоустройству членов и родственников «властной» вертикали еще не начался, по Закону, а последствия для бизнеса уже, вот.

Это только начало хитрой бюрократической схемы. Правда, как же всем хорошо. Маркировщикам деньги фармацевтического рынка, по самые оффшоры. Чиновникам забава по контролю и «законотворчеству» на 10 лет вперед.

Главное? Главное никто не за что не отвечает. И маркировка не маркировка. А почти добровольный и "общественный", в плане «для народу», честный знак, знак и есть. Знак нашей профессиональной тупости и победы их, бюрократического саботажа.





Только для общества будут последствия. Увеличения цен на лекарства на 20-30% это мелочи. Медным тазом неожиданно накрывается политика государства в отношении предпринимателей.

Опять же, злодеи действуют хитро. Не налоги в России для бизнеса увеличиваются, а наступает эра маркировки всего. На благо народа. Чтобы сдохли.

Не налоги в России для бизнеса увеличиваются, а наступает эра маркировки всего. На благо народа.

В России, к нашему предпринимательскому счастью, есть несколько специальных режимов налогообложения.

Типа ПСН, ЕНВД, УСН. Налогов, по этим режимам, мы платим много. но это позволяет нам хоть как-то выживать. Прямо скажу, российский малый бизнес уже на грани. По известным причинам.

Почувствуем разницу государственная маркировка алкоголя с целью защиты государственных интересов и «маркировка» лекарств с целью. С целью? Какой? Дать кланам на пустом месте заработать миллионы и разрушить лекарственное обеспечение. Думаю, чтобы потом за бюджетные средства восстанавливать его.

Катастрофа в том, что ни один из этих специальных налоговых режимов не может быть применен, например, для подакцизных товаров.

Почувствуем разницу государственная маркировка алкоголя с целью защиты государственных интересов и «маркировка» лекарств с целью. С целью? Какой? Дать кланам на пустом месте заработать миллионы и разрушить лекарственное обеспечение. Думаю, чтобы потом за бюджетные средства восстанавливать его.

Теперь чиновники страны решили, якобы, из-за "маркировки" отменить ПСН с ЕНВД. Нет, нет политика власти по отношению к бизнесу не меняется, это "маркировка". Нужное, государственное дело.

Да, все правильно, специальные налоговые режимы не предусмотрены при обороте «маркированного» товара.

О какой «маркировке» речь уже не важно, государственная, или полугосударственная, ФСБ же «маркировщикам» выдал лицензию на крипто-кодирование.

Да и бюджету будет здорово. Будет здорово.

Никто не подумал, что «патенты» и «вмененка» это только начало. Мелочь. Следующая цель уничтожить в России УСН. Это такой же специальный режим налогообложения. Благодаря которому, на фармацевтическом рынке мы еще сводим концы с концами.

На него, кстати, для начала перейдут предприниматели рынка, с патента и ЕНВД, чтобы не так больно и сразу. Вроде как.

УСН ляжет следом. А это, НДС, это полноценный налог на имущество, полный бухгалтерский учет и прочее. Вот тогда будет беда. Чего говорить, никакой малый и средний не выдержит.

мало до кого доходит, похоже, но последствия дешевой бюрократической аферы с этой, не то обрезанной маркировкой, не то с «обилечиванием» фармацевтических предпринимателей через очередной говнознак, обязательно наступят.

А оно, начало, вот.

Продавцы маркируемых товаров не смогут работать по патентной системе налогообложения (ПСН) или единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК), разработанные Минфином РФ, Госдума 19 сентября 2019 года утвердила в третьем чтении, а Совет Федерации 25 сентября одобрил документ.

Маркировка должна стать обязательной с октября 2019 года для препаратов перечня 12 ВЗН, а с января 2020-го – для всех лекарств без исключения.

Вот так.

Жаль, что мало до кого доходит, похоже, но последствия дешевой бюрократической аферы с этой, не то обрезанной маркировкой, не то с «обилечиванием» фармацевтических предпринимателей через очередной говнознак, обязательно наступят.

Так, что никакой маркировки не предполагается, с точки зрения интересов государства и потребителей, а вот кризис в отрасли будет.

Может и плевать на " маркировку", бюджету ведь нужны деньги. Похоже, там, в Минфине, ГД и прочих, мало кто понимает, что малый и средний фармацевтический бизнес уже из последних сил.