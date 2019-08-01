Как Президент России и глава ФАС с фармацевтическими картелями боролись. И против родственников влиятельных людей страны. Пока счет не в пользу государства. Почему же, почему?

На прошлой неделе к нам в руки попало интересное решение Арбитражного суда Москвы, где судья Кузин отменил решение ФАС о привлечении фармацевтических структур, в числе которых была компания, где в учредителях не то зять министра Лаврова, не то родственница руководителя Ростеха.

Интересное оказало решение. Выяснилось, если просто, что в той свистопляске с государственными закупками лекарств есть прямо дырища, позволяющая компаниям авторитетных граждан, например, выдавать монополистический картель за тонкую, к примеру. бизнес-организацию.

На этой неделе главу ФАС принял Президент России и по итогам, как это выглядело в СМИ, принято решение поставить этим самым “картелям” заслон. Как? Кому?

Если, как мы уже знаем, любой монополистический картель легко оформляется как безобидная и очень даже рыночная “группа компаний”. Что думаю и расстроило Игоря Артемьева.

По информации ТАСС и по словам главы ФАС Игоря Артемьева, больше всего картелей формируется в фармацевтической промышленности. Только у ФАС руки коротки и методов нет. Если нежно говорить о проблеме.

Арбитражный суд Москвы 5 июля 2019 года признал незаконными предписание и решение ФАС, инкриминирующие дистрибьюторам «Фирма Евросервис» и «Мега Фарма» создание картеля. Компании доказали, что их ситуация – исключение, так как они являются не обособленными операторами, а группой лиц, в которой больше 50% долей одной компании находится в управлении собственника другой

https://kad.arbitr.ru/Card/9d92dfdd-2d26-4c7d-aa84-f2c8277733ea

Только не нужно думать, коллеги, что московский Арбитражный суд неожиданно начал исполнять закон и встал на защиту предпринимателей, которые ежечасно подвергаются административному давлению исполнительных органов. Нет конечно. Дело судьи Кузина против ФАС это другое.

Обычные предприниматели рассматривались по умолчанию как нарушители административного законодательства, так и рассматриваются. На основании того, или иного идиотского пункта, того, или иного бюрократического приказа. Тут даже федеральные законы не работают.



Вернемся к ФАС и торговцам лекарствами. Что очевидно. Грамотно составленной решение судьи, даже не верится, что его писал известный нам по административной практике судья Кузин. Про дырку в законодательстве уже говорили. Это два. Три это абсолютно странная и безграмотная позиция ФАС.

положение ч.9 ст.11 рассматриваемого закона представляет собой классическую схему заведомого приоритета на торгах одного участника торгов над другими.



Мы попросили дать свой комментарий эксперта Анну Вандышеву. Коротко. В деле учредителем управления, физическим лицом, были переданы в доверительное управление ЗАО доли (60%) ООО .Обязательные условия договора доверительного управления имуществом определены в ст.ст. 1012-1014 ГК РФ. Обязательно наличие нотариально заверенной доверенности на право управления долями. Внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ не требуется, за исключением доверительного управления “в случае наследования”. В этой связи поражает некомпетентность представителей ФАС, утверждающих о необходимости нотариального удостоверения сделки по доверительному управлению имуществом и внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ-п.4,5 ст..185 ГК РФ. В судебном решении речь идет о так называемой группе лиц. В соответствии со ст.11 Федерального закона №135-ФЗ “О защите конкуренции” признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков).

При этом, положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под контролем понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством, в т.ч. распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

Представляется, что ФАС необходимо детально проанализировать соглашения между рассматриваемыми хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых, одним из них, не допускается в соответствии с законодательством РФ с учетом ранее принятых решений. В целом, можно резюмировать, что положение ч.9 ст.11 рассматриваемого закона представляет собой классическую схему заведомого приоритета на торгах одного участника торгов над другими.

Вернемся к встрече Президента Путина с главой ФАС. Вернемся к встрече Президента Путина с главой ФАС. Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву проанализировать практику применения законодательства о борьбе с картелями.



"Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни",

- сказал он на встрече с Артемьевым.







