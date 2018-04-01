Российский фармацевтический опт прозрел. Но мало.

redaktor Вчера, 16:51 Просмотров: 32 0 автор:Вчера, 16:51Просмотров: 32

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Издание "Коммерсант" (N34) сетует на потери фармацевтических складов. Мол несут потери в выручке, в доле рынка, и причина этого в "ужесточении" политики по отношению к сетям. К кому, к каким? Одно ясно, “сетевая лекарственная торговля” живет, да и воспринимается, ведущими деловыми СМИ как и раньше, как бизнес. Пишут, что у Катрена минус 8%, у Протека минус 7. Так это, скажу благо и для рынка, и для самих складов. Прозрение у складского менеджмента все-таки наступило. Даже минус 10% будет мало. Если складские бедолаги мер принимать не будут, так сказать приоритеты менять и правильно расставлять, то и минуса в 15, в то в 20% можно ожидать. Это будет тоже позитивно для здорового бизнеса. На российском фармацевтическом рынке минимум 50% "сетей" это пирамиды, не имеющие ни потенциала, ни перспектив. Хворь фармацевтическая одна.

“сетевая лекарственная торговля” живет, да и воспринимается ведущими деловыми СМИ, как и раньше, как бизнес

Существуют эти сетевые образования, исключительно, за счет крупной российской дистрибуции. Что и говорить, “аптечные бизнесы” были созданы, профинансированы десятилетие назад, самим российским оптовым сектором. Тогда, говорят, складской оптовый комплекс в России был прямо дистрибьюторским бизнесом, и к тому же, составлял, говорят, основу всей отрасли. Не раз уже говорили, что скорее всего, тут имел место банальный и криминальный подкуп "сетевиками" складского менеджмента. Трудно представить, что в российские крупнейшие компании брали на работу людей без образования, да еще делегировали им полномочия. Типа, определять стратегии и ориентиры клиентской политики по основному, на минуточку, виду деятельности. Теперь вообще страшные цифры, о которых, все, кстати, знают. 90% того, что зовется в России "сетями" вообще не компании, в экономическом смысле, в смысле, что не имеют активов. Никаких. В плане, что по долгам отвечать нечем. Это и есть то, самое российское, модное в последние десятилетие #полефармацевтическихдураков. Слушайте, коллеги, а как вам еще наблюдение. Обратите внимание на общественное профессиональное PR-поле. Последний год, что не день, то какое-то громкое и можно сказать пафосное, дорогое мероприятие. Москва, Сочи, Европа, лучшие залы, звездные отели. Где, в очередной раз, адепты “сетевого” движения, видимо, пытаются всех убедить, как они красивы и перспективны. Стратегии всякие, новые маркетинговые программы, открытость и прочее. Если оптовики, пусть грубо, на 7-8%, но уже поняли, кто есть кто на розничном фармацевтическом рынке. Для кого тогда, непрекращающиеся симпозиумы, конференции и прочее, по тематике аптечного бизнеса, под видом аптечного бизнеса? Знаю, знаю. Хотя чего говорить, достаточно видеть списочный состав мероприятий и их спонсоров. Ба, все те же, все там же, последние, минимум, десять лет. Правда, как же можно на российском фармацевтическом рынке без лохов. Никак. Хотя, что-то подсказывает мне, что цель “сетевиков” и прочей гоп- компании, в настоящий момент, это производители. Тут прямо проблема с восприятием действительности, право, как бараны. Прозрением не пахнет совсем. Главную песню из сетевого репертуара напомнить? Да, она, про прямые закупки. “Сетевое” около аптечное, маркетинговое движение, заложенное, как уже выяснили, лет 12 назад самим "Протеком" и его топ-менеджментом, совсем и не сдуется. Пока, как говорится, “на свете есть дураки” и таких, на российском фармацевтическом рынке, много. “Сетевое” около аптечное, маркетинговое движение, заложенное, как уже выяснили, лет 12 назад самим "Протеком" и его топ-менеджментом, совсем и не сдуется. Пока, как говорится, “на свете есть дураки” и таких, на российском фармацевтическом рынке, много.

Но тенденция сложилась. Прекрасная, рыночная тенденция. Коллеги, отмечу, впервые за историю российского фармацевтического рынка, представитель крупного опта признался. Правда ведь, лучше поздно, чем никогда. Больше скажу, что последние 10 лет крупный российский лекарственный оптовик, прямо лох, каких, наверное, в экономике мира, не существовало вообще никогда.

«Крупные дистрибуторы устали нести потери, связанные с невозвратом дебиторской задолженности, банкротствами и недобросовестными слияниями и поглощениями, проходящими через переуступку прав аренды», Д. Погребинский.

Интересно, как хотели "крупные", имея дело, изначально, с проходимцами, мошенниками и с кем попало вообще. цель “сетевиков” и прочей гоп компании, в настоящий момент, это производители. Знаете аптекари, что еще странно? Аж два раза.

Ладно банкиры и банковские структуры, кредитующие “сетевые” псевдо аптечные проекты, не в курсе ситуации и персон, принимающих участие в “бизнесе”. Таких, тупо несведующих, за 10 лет тоже не мало. Для них все примитивно заканчивается банкротством одной, или другой розничной аптечной компанией. В духе, все бывает и ничего личного, только бизнес. Но как можно не понимать, что твою фармацевтическую компанию, которая лидер рынка уже 10, или 20 лет, тупо кинули, тупо по предварительному сговору, тупо группой? При этом не один раз и все те же лица. Удивительно. Нельзя заподозрить в неосведомленности участников рынка, которые точно знают, кто за какой "рознично-сетевой" структурой и проектом стоял, стоит, или встанет. Загадка прямо.

Крупнейшие российские фармацевтические дистрибуторы несут потери из-за ужесточения своих требований к аптечным сетям. Коммерсант

Еще момент. Интересным образом, при огромных, черт с ними с финансовыми, имиджевых потерях, крупные оптовые компании и их представители не пытаются привлекать к ответу, как соответчиков, вездесущих “аналитиков” рынка и “организаторов” профессиональных конкурсов. часть бывших контрагентов «Протека» и «Катрена» из-за их новой политики ушла к другим дистрибуторам, предлагающим более выгодные условия. Коммерсант Там организаторами солидные, и думаю, обеспеченные нашей отраслью, эксперты, аналитические агентства, даже помнится международные аудиторские компании. Рассказывают из года в год, из конкурса к конкурсу, из рейтинга в рейтинг об успехах “сетей”. Почему теперь не спросить, на основании каких данных, в том, или ином рейтинге, сетевая аптечная компания занимала, иногда, годами, первые места. Мне кажется, было бы зажигательно и поучительно. Если конечно, не доказать, что рыночная дезинформация доводилась до профессиональной общественности в рамках, как говорят, устойчивой преступной группы, предварительного сговора и прочее.

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