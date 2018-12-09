Корпоративные мероприятия в лучшем ресторане Москвы под поросенка на вертеле.

Уютный ресторан "Альковъ" разместился на трех этажах особняка XIX века. Для проведения торжеств, праздников, корпоративных мероприятий, презентаций, тематических вечеров предлагаем два отдельных банкетных зала. С действующими каминами.

Большой каминный зал в стиле Модерн уютно разместит 50 гостей. Торжественная атмосфера зала привлекательна для ценителей духа давно минувшей эпохи.

Это одно из немногих мест в Москве, где еще можно пожарить поросенка на вертеле.





Лучшие сладости и кофе в Москве. Принимаем до 250 гостей в формате фуршета (от 1500 рублей)

Дневные и вечерние мероприятия от 2500 рублей.

Скидки участниками российского фармацевтического рынка до 50 %.

Узнавайте об особых условиях у администратора ресторана

ул. Тихвинская, дом 2

Тел.: +74999787700

Большой каминный зал в стиле Модерн уютно разместит 50 гостей. Торжественная атмосфера зала привлекательна для ценителей духа давно минувшей эпохи. Это одно из немногих мест в Москве, где еще можно пожарить поросенка на вертеле.

Египетский зал с отдельным входом и камерной атмосферой рассчитан на 35 персон. Такой зал идеально подойдет для проведения бизнес ужина или небольшого торжества.

На втором этаже находятся мягкие диванные группы.

Кофейная готова принять до 250 гостей в формате фуршета. Праздничная атмосфера, живая ель и действующие камины создадут настоящее ощущение новогоднего праздника.