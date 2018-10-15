Президент России и реформа системы государственных закупок с помощью НКО. Угрозы. Страхи. Ожидания.





Ура, ура. Президент России задумал реформу на российском рынке государственных закупок. Да да, не оговорились, именно на рынке,именно государственных закупок.

Криминальный, неповоротливый, коррупционный, теневой сектор экономики. Тот, что создавался чиновниками и их кланами годами.

Скажите теперь, что ВВП не в курсе. Скажите, что трагическое устройство сектора закупок лекарств и прочей медицины за счет бюджета известно только нам.

Сколько объем этого сектора? 30% от коммерческого рынка в деньгах. Минимум 50 в компаниях, ресурсах и прочее.

Нам иногда кажется, что вся фармацевтическая элита вместе чиновниками тусит, заседает, гламурно собирается, именно, за счет сектора бюджетных закупок. За свои то все эти бесполезные деловые мероприятия и конференции точно не нужны.

Так получается, что сам Президент озаботился. бросает вызов? Так получается.

Информация в СМИ о необходимости создания единственного государственного оператора закупок и распределения лекарств не пустой информационный повод, а реальное намерение.

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать некоммерческую организацию – поставщика зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

Сообщают Ведомости.

Инициатива исходит от высшей государственной власти. Замечательное начало. Очень даже поддерживаем.

Даже согласны, что предложение не утопия совсем, а в общем даже, не сложное дело. При правильном подходе , наличия навыков и воле. Воле руководства страны, сломать коррумпированную неэффективную бюрократическую машину.

Получится, нет, другой вопрос.

Хотим думать, что шансы 50 на 50. Да в серьезности намерений ВВП не сомневаемся, но и бюрократические кланы сильны. Сильны.

Никто не знает, сколько миллионов долларов в черных деньга потеряют чиновники, сколько в белых. Конкурсы, аукционы, закупки, списки. Просто так расстаться. Слабо верится.

По нашим оценкам, при успешно выполненной реформе, и ликвидации “рынка” государственных закупок, отрасль лишиться 40-50% коммерческих компаний, созданных под лекарственный бюджет.

Уже бросается в глаза информационный фон в местных и деловых СМИ.

Ничего не выйдет, участники рынка прогнозируют рост цен, ожидаю срыва государственных программ.

в лучшем случае цена не изменится, в худшем – вырастет.

гендиректор DSM Group С. Шуляк

Мнение местного “народа” понятно, о причинах сказали выше.

Проблем в исполнении, не видим. Разве что придется немного изменить ГК.

Что хуже не будет, однозначно, так как хуже и глупее устроить систему государственных закупок просто невозможно. Стоящее начинание и реальное. Безусловно.

Уже видим возможную структуру проекта.





речь идет о государственной структуре, а мы не раз сталкивались с неэффективностью госкомпаний

Ю.Крестинский

НКО, учрежденное государством и лучшими представителями фармацевтического рынка, работающими в России. При контроле, как водится, Минюста и Минздрава. Минздрава, как главного получателя выгоды, если говорить об интересах страны.

Не знаем, как Минздрав будет контролировать НКО и его деятельность, а вот чтобы наоборот, хотелось бы. Перечни, стандарты, взаимозаменяемость и элементарное, расчет потребностей.

В настоящее время проблемы везде, чиновники только хорошо пользуются ими, перекладывая свою ответственность на то, что под руку попадется.

Получается, что при реализации этой реформы рисков, практически нет. Участники понятны, логистика ясна, финансирование, прямо скажем, щедрое.

Разве что, традиционные для российского фармацевтического рынка грабли.

Это когда в НКО власть и управление захватывает группа физических лиц и действует в интересах чиновников и отдельного крупного бизнеса.

Недавний такой случай имел место как раз в столице, когда хорошее общественное начинание было, практически, загублено действиями нескольких человек, плотно оседлавших Национальную Фармацевтическую Палату и деятельность организации.

Теперь влиятельная организация работает в интересах лидера и учредителя. Президента НФП Апазова, который уже смог организовать для себя и своей компании, не только государственные контракты на поставки лекарств для государственных нужд, но и начать строительство. при государственной поддержке, собственного фармацевтического завода. Это о лидере если.

Учредитель это известная компаний “Протек”. Вот и решают проблемы отрасли от имени всей профессиональной общественности, а призванный контролировать НКО Минюст, разводит руками. Мол нет оснований для проведения внеплановой проверки.

Отвлеклись, уверены, что в НКО, задуманной Президентом страны, такой рейдерский захват будет сделать сложно.





«Централизация потребности – ожидаемый шаг со стороны государства, и он действительно может привести к некоторому снижению цен. Однако все зависит от того, как это будет реализовано на практике»,

зам.ген. дир. Stada CIS Иван Глушков.

Да и внимание общественности будет не в пример, вниманию к узкопрофессиональным делам НФП.

Как отметили выше, в исполнении задачи проблем нет вообще.

Экономия бюджетных средств, которые можно направить, по решению Совета НКО, хоть на редкие заболевания, хоть на обеспечение конкретных детей в России, составит не менее 50 %. Статистика воровства и транжирства при осуществлении государственных закупок в России хорошо известна.

Эффективность лекарственного и медицинского снабжения может вырасти на порядок. Нет, даже так, обязательно вырастет на порядок.

Есть, конечно, ощущение, что инициатива так и останется случайным предложением ВВП. Об этом говорят сомнения представителей СМИ и персон от власти, в плане, “возможен эксперимент” и прочее.

это только предложение и еще не факт, что оно может быть реализовано.

Ю. Крестинский Дир. Центра развития здравоохранения

Хотя кажется, эксперимент уже давно идет, права на единоличные поставки вакцин предоставлены одной коммерческой компании. Что из этого вышло, видимо, власть и Сам в курсе.

Не устраивает такой подход, отсюда и новые высокие инициативы.

По материалам СМИ, Ведомости, Фармацевтический вестник