Русская аптека в апреле. Апрельские тезисы для фармацевтического склада. Время собирать. Навоз, разбросанный в розничном секторе годами ранее.

Ну что, наши дорогие и уважаемые складские партнеры по фармацевтическому бизнесу, вырыли себе ямку?

Сформировали “мощную” клиентскую базу из “сетей”. Приговорили “на смерть” независимую розницу. Так мало вам, мало. Настоящие убытки еще впереди, если не одумаетесь.

Как. Не может быть. Неужели закончился, номинант всех возможных отраслевых премий “Самсон-Фарма”? А долги то стомиллионные кто будет отдавать? Да уж, в памяти бухгалтерской бренд надолго останется.

Не снится мне, что буквально в этом месяце, апреле 2018, самсоновский главный “аптекарь”, именем которого скромно названа “сеть”, получил очередную медаль “за вклад в развитие” чего-то там на российском фармацевтическом рынке. С ума сошла местная элита.

пришейте к делу о взыскании задолженности грамоту за “развитие фармацевтической розницы”

Что скажете, самсоновские кредиторы, может эта награда в ваших кругах считается активом?

Как получилось, что компания без намека на активы, для тупых если, то нет активов, это когда компании нечем отвечать по долгам, совсем нечем, должна только одному “Р-Фарму” 23.5, а "Бсс" эсу 11,2. Не рублей, миллионов рублей.

Ну ну, пришейте к делу о взыскании задолженности грамоту за “развитие фармацевтической розницы”.

Как насмешка над лохами- оптовиками. Извините коллеги, за грубость.

Меня, в свое время, с активами, историей 20 летнего сотрудничества, и достойной кредитной историей, “Сиа” чуть за 0.2 чуть не загнало в угол, а позже известный всем “Катрен” за одни сутки, расстроившись из-за неудач в торговле с “сетями”, сократил лимиты на отгрузку в 10 раз.

Ладно мультимиллиардер А. Репик, который по мнению “Форбс” увеличил только за год свое состояние в три раза. Ему 20 млн. долга туда, сюда покроет российский бюджет и американский бизнес.

“Р-Фарм”, кстати, отозвал свой иск к “Самсон-Фарма”. Что конечно же, сути не меняет. Но “Р-Фарм” это уникум, король российского рынка, промышленник.

90 то процентов оптовых компаний России работают на рынке и свои капиталы с активами создают и наращивают десятилетиями, потом и предпринимательской кровью. Чтобы так опрометчиво спускать.

90 то процентов оптовых компаний России работают на рынке и свои капиталы и активы создают и наращивают десятилетиями

Как там у вас, у оптовиков зажравшихся, называются рабочие склада? Обезьяны?

Нет, выходит обезьянки это ваши оптовые управленцы, уважаемых оптовых фармацевтических компаний.

Если вежливо. Если по правде, то против 80%, так называемых Топ-менеджеров российских оптовых компаний, давно нужно было возбуждать дела. Где о коррупции и подкупе, где о банальной тупости, а где, думаю, о купленных в метро дипломах о высшем образовании.

Это какими управленческими, финансовыми и экономическими навыками нужно обладать, чтобы вести бизнес, предоставлять миллионные кредиты “пустышкам” и “фантомам”.

Выделять миллиардные товарные кредиты и многомесячные отсрочки "сетям", где нет ничего, кроме бесполезных и не имеющих рыночной стоимости сегодня фармацевтических лицензий. Сетям, где нет даже самих аптечных сетей. Сколько сегодня рыночная стоимость одной задрипанной точки для реализации ЛС, 500 тыс, миллион рублей? А средние долги перед поставщиками? Точно можно пару нулей добавить.

Пора лидерам отрасли признать вредной саму структуру “крупного” розничного бизнеса

Хотя, конечно, мы микро, мини и маленькие аптекари все понимаем.

Мне лично кажется, что большинство владельцев, акционеров оптовых компаний даже понимает риски от деятельности своего менеджмента, и сформированного им пула клиентов.

Да и часто кажется, что кажется, всегда хочется, что в этот то раз кинут не себя любимого, а конкурента.

Ну вот есть такое специфическое понимание российского розничного фармацевтического рынка. Но черт, зато оборот какой, какие отчеты перед производителями о продажах.

Правда.

Кто-нибудь от этой политики, проводимой оптовиками на рынке, точно в ущерб реальному аптечному делу и отрасли, разбогател? Хрен думаю.

Если кто помнит историю российского фармацевтического рынка. Столпы ушедшего времени “Протек”и “Сиа” стали компаниями стоимостью под миллиард в валюте когда? Скажу, тогда когда их клиентской базой были не “сети”. Точно. Теперь оптовые склады во что превратились? Одно расстройство.

Короче, коллеги, заканчивайте. Чтобы не было так обидно и больно.

Как, как сказал на последней светской тусовке рулевой ЦВ “Протек” Д. Погребинский, цитирую сайт “Вадемикум”

“Если говорить про дебиторку, 36 млрд рублей. Если кто-то из уважаемых аптечных сетей по какой-либо причине, мягко скажем, выйдет из бизнеса, то дистрибьютору нужно будет от двух до пяти лет работать на покрытие этих убытков. Для больших дистрибьюторов теми объемами, которые нам предлагают страховые компании, мы воспользуемся, но это копейки. На какую-то крупную аптечную сеть нам дают 50 млн рублей, а у нее закуп – 500 млн.”

Слышали, профессиональные финансовые аналитики, оплаченные бюджетом "Протек", настаивают на лимите в 50, а Протековские продажники грузят на 500. Это как?

“Кто-то выйдет из бизнеса” это о чем?

Значит мы правы, знают “белые воротнички” о рисках, знают и продолжают свое анти экономическое дело. С ума сошли! Корпоративные убийцы, блин.

Немного прописных истин.

Пора лидерам отрасли признать вредной саму структуру “крупного” розничного бизнеса, которая, в большей степени, предназначена не для розничного аптечного бизнеса, а для строительства “аптечных пирамид” не имеющих, даже нулевые активы и поборов по статьям "место на полке, реклама, маркетинг".

Иллюзия. Когда “сеть” существует только в головах у “организаторов” “сети” и пролоббированных, а скорее коррумпированных менеджеров из складских отделов продаж и юридических служб.

Одно дело когда нахлебники отрасли, аналитики, эксперты и тп. рисуют рейтинги и устраивают премии. Это тоже, кстати, их бизнес и право.

Фармацевтическая практика, реальное поле, дело совсем другое. Кто-то ведь должен заниматься розничным фармацевтическим бизнесом, правда?

Объясню почему “сеть”, что вовсе не “аптечная сеть” это горе, горе даже по сравнению с нормальной сетью.

Ну типа сдувшейся “Самсон-Фарма”, или упорно убыточной сетью “Ригла”, или десятками слитых хрен куда за последний год. Что пол беды для рынка.

Среднестатистический наивный предприниматель, решивший стать “аптекарем”, при входе на рынок сам попадает в ловушку.

Типа в псевдо ассоциации, в псевдо сети, в закупочные говнотоварищества и другие извращенные формы якобы предпринимательского взаимодействия. Псевдо, псевдо...

Куда вход рубль, в выхода, часто нету вообще. Почему выхода нет, понятно, изначально нарушаются основные правила ведения бизнеса.

предприниматель, решивший стать “аптекарем”, при входе на рынок сам попадает в ловушку.

Да и хочется халявы, конечно.

Кому не хочется, как же мы аптекари с 90-х ностальгируем по древним временам, когда от “Инвакорпа”, 10 дней турции, от Глаксо вельком неделя Лондона, еще от “Протека” бонус и от “Экохелпа”..И каждый квартал премия. Рай для независимого аптекаря. Но отвлекся.

у нас в отрасли нет понятия репутация вообще

Отсюда, кстати, распространенное на рынке заблуждение, что больше всего финансовых проблем от “мелкого розничного бизнеса”. Мелкий та мелкий, только бизнес бизнесу рознь.

На самом же деле, правда, есть прямая угроза от “бизнеса”, который виртуально строит “аптечные сети” из большого количества юридических лиц, мелких компании и ИП. Правило всегда одно. Чем больше лиц и точек, тем больше угроза. Смотри последние рейтинги по рознице.

Ведя бизнес самостоятельно, предприниматель принимает решение сам, платит сам и рискует сам. Как правило, именно это заставляет его думать и не брать на себя лишних обязательств. Все стандартно.

Другое дело, когда собственник среднего и мелкого бизнеса сразу отдается. Зачем? Почему?

Попадая в “сеть” предприниматель сам, все становит с ног на голову.

Попадая в “сеть”, предпринимателю, кроме иллюзий на тему обладания определенным сектором рынка и "перспективой", на самом деле, остаются только риски. Более ничего он не контролирует. К сожалению.

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Ну а организаторы “сетей” , что организаторы? У них работа такая. Цели, задачи, тактики, стратегии. И попойка и мальчишник дело добровольное. Особо отмечу, что у них “организаторов”, никаких рисков.

Заметили коллеги, что у нас в отрасли нет понятия репутация вообще. Слил одну розничную компанию, вторую, поднял третью, все мимо, могущественных ранее, служб безопасности крупных компаний доноров фармацевтического рынка.

Все вышесказанное, плюс банальные управленческие ошибки, часто приводит к серьезной переоценке возможностей.

При возникновении форс-мажора, провала продаж, изменении конкурентной среды предприниматель остается один на один с кредиторами, в “организатор сети” чист и уважаем. Следует сукастратегической линии. А уважаемый оптовик ему активно в этом помогает. Проблема то в “мелких аптеках”. Ага, с крупными долгами.





Как же нам нравится ход мыслей чиновников Минпромторга. Браво господину министру, браво чиновнику Т. Нижегородцеву.

Еще бы правда, оставить этих мужей в новом Правительстве. Коллеги, это же такой плюс - есть понимание.

Так, что до провизоров и аптекарей дошло - лекарствам в магазинах быть. Легальной торговле в Интернете - быть. Дальше тонкости, очень очень профессиональный, можно сказать, подход. Как будто сами провизоры подошли к вопросам. Но об этом чуть позже.

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