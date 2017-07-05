Русская аптека в июне. Российские продукты продолжают вытеснять импорт вопреки. Даешь российские санкции против мировых производителей лекарств. Но-шпа гоу хоум. Новые "предприимчивые "фармацевты" Мерк с Протеком, все методы хороши ради наживы

Как же приятно наблюдать за современными российскими продуктами на фармацевтическом рынке. Не продукты, а чемпионы. Выбили российские продукты американцев с рынка “флюконазола”. Идет активное вытеснение исторических лидеров сектора перевязки и ухода за пациентами. Немецкий “Пауль Хартманн” теряет и теряет. Дело, конечно, не только в активности наших производителей, западные товарищи сами косячат, иногда кажется, что менеджмент иностранных компаний забыл о том, что в России есть понятие конкуренция.

Так шаг за шагом и будем вытеснять импортные продукты, без всяких санкций. Вопреки всяким государственным программам поддержки предпринимателей и еще более вопреки программам развития фармацевтической отрасли. Вопреки также действиям местных чиновников, активно и давно откровенно лоббирующих интересы западного бизнеса.

Липкий бинт “бинт-ли” от компании “Пальма” против немецкого омнификса. Паста и сапожек Унна от аптеки “Симплекс” вместо цинкового бинта “ПХ”. Так и двигаемся. Лекарство за лекарством, продукт за продуктом.

почему бы не врезать по западным фармацевтическим гигантам. Чтобы мозги проветрились

Европа с Америкой опять продлили санкции против нас. Российские власти ответили продлением санкций с нашей стороны. Только ответ традиционный и странный.

Вот почему бы не врезать по фармацевтическим гигантам. Чтобы мозги проветрились. Запрет на ввоз сыра с колбасой, который все-таки они сами потребляют, в своих странах, покажется чудом.

Другое дело медикаменты, многие из которых производятся только для третьих стран и России.

Так как потребителей на половину лекарств западные экономические агрессоры просто не найдут.

Обязательно следует ограничить ввоз тысячи наименований лекарств, пары тысяч наименований пищевых добавок и столько же других “товаров для здоровья”, еще при этом сомнительного качества.

Что власть не в курсе ситуации с потреблением ЛС? Или “элиты” не позволяют задуматься? Чиновники высокого и среднего уровня из тех, кто внедрял в России преступный стандарт GMP, или сейчас втягивает страну и рынок в кодирование всех лекарств, “как в развитых странах”.

следует ограничить ввоз тысячи наименований лекарств, пары тысяч наименований пищевых добавок и столько же других “товаров для здоровья”, еще при этом сомнительного качества.

По нашему мнению, если запретить ввоз лекарственной и около лекарственной номенклатуры из Европы и Америки, то не только никто не почувствует, но и нации здоровее будет.

Не знают власти, что минимум 50% номенклатуры это лекарства с “не доказанными” лечебными свойствами, а тех импортных лекарств, что работают, в России уже достаточно своих.

Но-шпа на дротаверин. К примеру. Но-пы этой в 2016 году западные капиталисты продали в России на 48 млн. долларов.

Эссенциале продано более чем на 100 млн. долларов. Актовегина - такой же порядок.

Одного англосакского ибупрофена завезено в Россию и скормлено потребителю с помощью агрессивной рекламы миллионов на 80 долларов. Ограничить ввоз импортной лекарственной продукции. Не метод воздействия, а рычаг- сука. Мягкая сила. Кто не понимает!

Если взять 100 самых продаваемых лекарств в России, что из них 70 импортные и именно, бренды, раздутые западным маркетингом, поддержанные на рынке России огромными рекламными бюджетами. Сколько рекламный бюджет ибупрофенщиков? Миллионы, десятки миллионов? Запретить ввоз этих 70 нужно было давно. Всех и без сомнений.

Из 25 корпораций-лидеров по продажам в России, 19 это производители из стран инициаторов санкционной войны против России. Первая тройка - Новартис, Санофи, Такеда.

Несмотря на то, что у многих фармацевтических гигантов уже есть пусть и обрезанные, но производства в России, эффект от запрета ввоза ЛС из Евросоюза и Америки, по моему, был бы такой, что охота давить на Россию отпала бы быстро.

А какое санкционной поле имеется в секторе БАД. Бомба. Объем продаж в России в 2016 этих импортных товаров “для здоровья” более 150 млн. долл.

Один руссофобо-канадский “Фарма-мед” в 2016 реализовал своих “формул” более чем на 30 млн.

На этом фоне намерение российских властей расширить санкционный список на импортную питьевую воду, объем продаж которой, наверное, не более половины процента от обьема всей воды.

если запретить ввоз лекарственной и около лекарственной номенклатуры из Европы и Америки, то не только никто не почувствует, но и нации здоровее будет

В заключении несколько слов о “новых фармацевтах”, которые совсем распоясались. Скоро тридцать лет работаю аптекарем, а никак не найду объяснения некоторым фактам на российском фармацевтическом рынке.

Кому-то можно вытирать ноги не только о нас, профессиональных аптекарей и небольшие аптечные предприятия. Можно буквально плевать на фармацевтическую специальность и элементарные этические нормы. Можно, наконец, игнорировать действующие в России законы.

Как показывает практика, этот кто-то “особенный” всегда из крупного бизнеса. Всегда. Капитал, черт возьми.

Ладно, наше дело маленькое, аптечное. Фиксировать. Будем в каждом номере говорить о конкретных проделках этих фармацевтических монстров, клеймить позором и прочее. Мало. Будем вручать метки “новых фармацевтов”. Хотя бы ради собственного профессионального удовольствия, может у всех этих важных руководителей-управленцев хоть здравый смысл проснется. Вдруг перестанут думать, что их нескончаемые деньги, решают в русской фармации все. Вдруг станут прислушиваться.

Кому-то можно вытирать ноги о профессиональных аптекарей и небольшие аптечные предприятия.

Еще глядишь и какой-никакой захудалый силовой орган заинтересуется и выяснит, почему в России откровенно нарушается элементарные законы, а отраслевая бюрократия, призванная осуществлять надзор и контроль, этого не замечает.

Вот просто каждый день мимо ходит и не замечает. Может быть имеет место и коррупция, подкуп, злоупотребление полномочиями.

В этот раз незамеченными “в упор” гос.регуляторами остались проделки производителя “Мерк и Шарп и Дохме слеш Фрост” и уже давно перешедшего грани доброго и фармацевтического, известного всем аптекарям, вездесущего “Протека”.

Тот что Мерк, по моему мнению, грубо имел профессиональную этику, антимонопольное законодательство и УК. “Протек” тоже плевать хотел на этику, правила лицензирования фармацевтической деятельности и УК, в части незаконного предпринимательства. Ну и натягивал потребителей, откровенно вводя их в заблуждение. Хотите факты? Сколько угодно.

незамеченными “в упор” гос.регуляторами остались проделки производителя “Мерк и Шарп и Дохме слеш Фрост” и уже давно перешедшего грани доброго и фармацевтического, известного всем аптекарям, вездесущего “Протека”.

Вопиющие маркетинговые задачи ставит известный в мире производитель, сука такая. Устраивает дефицит, чтобы получать дополнительную выгоду, продавая ходовой препарат “с нагрузкой”. Такого маркетинга хотели аптекари, такого отношения к себе и интересам своих потребителей? Фирма Merck Sharp & Dohme/Frosst Iberica, как мне кажется преступно, создала на рынке ограниченный спрос на “Дипроспан”, а продает его, через крупных оптовиков, с условием покупки аптеками дипроспана с “нагрузкой”, лекарством вообще из другой группы. Аркоксия, если конкретно. Это дорогущий банальный НПВС, кто не сталкивался.

Это где, интересно, западных реализаторов лекарств учили так управлять спросом. Нате вам “черную” провизорскую метку. И давайте, аптекари вообще подобные продукты выводить.

Следующий летний лидер в фармацевтических пакостях “Протек”. Великие протековские ударники складского труда, такое впечатление, что им все разрешено на рынке.

К примеру. Совершенно беспринципным образом протековские торговцы называют все свои точки дорогим нам названием -”аптека”. На самом же деле большинство протековских “точек” это аптечные пункты. Следовательно, все эти тысячи точек, по условиям лицензирования, не должны называться “аптеками”.

Это вводит покупателей в заблуждение, они же доверчивые, не знают законов об обращении лекарств, где аптека и аптечный пункт это разные вещи.

Здесь же имеет место и нарушение законов о конкуренции. Люди из ФАС! Нарушение конкуренции.

Еще меня возмущает последний проект “Протека” в “маркетиноговой сфере, который является ничем иным, а “дистанционной торговлей” лекарствами в розницу. По сути, это не маркетинговый проект, а розничная продажа лекарств, в том числе рецептурных, складом ЦВ “Протек” напрямую потребителям, то есть в розницу.

Делают это протековские коммерсанты открыто через специально организованный сайт “здравсити”, где организован розничный сбыт огромного числа лекарств конечному потребителю от имени “Протека” . Вопиющее неуважение к российскому фармацевтическому законодательству. И эта компания когда- то была лидером отрасли, задавала долгие годы вектора развития всей отрасли и является, к тому же членом какой то международной оптовой конторы, чем видимо, очень гордится. Бессовестный местный капитализм, все ради наживы и монополии на рынке. Как вызов звучит, размещенная на корпоративном ресурсе “Протека”информация.

Как там говорится, комплаенс – соответствие деятельности сотрудников ЦВ «ПРОТЕК» действующему законодательству РФ. Где же соответствие законодательству РФ. Позор, а не соответствие.

Получается совсем не комплаенс, а надувательство клиентов и соратников по бизнесу.