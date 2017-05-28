Русская аптека в мае. Новые лица русского фармацевтического рынка строят новые компании #насвои. Но за чей счет? Разбираем бюрократические схемы освоения бюджета. Золотые вакцины и инсулины. Чиновник в России лучше чем предприниматель.

Доход маленького предпринимателя и скажем даже успешного на фармацевтическом 2.5 млн. в год, из этого еще налоги, сборы. Отсюда же будет оплачиваться медицина, страховки и тд.

Доход высокопоставленного служащего государственной службы, ну например, одного из руководителей Росздравназора Д. Пархоменко за 2015, к примеру, год, более 3.5 млн. Плюс медицина, связь, питание, транспорт за государственный счет. Это из тех налогов и сборов, что уплачивает предприниматель, из того, что платим мы с вами.

Почему всегда жгут ляжку не свои деньги, а чужие? Почему свои средства всегда хочется придержать, а чужие всегда потратить? Почему в современной России, при нынешней экономической ситуации родственникам высших должностных лиц и бывшим чиновникам всегда в бизнесе “зеленый”? А почему общество не волнует, когда ведущие государственные банки финансируют чьи-то частные инициативы и компании на миллиарды? Как это называется? Поддержка бизнеса? Опять одни вопросы. Может быть в современной России не две напасти, дураки и дороги, а уже три. Третья может звучать как-то так, почему кому-то на Руси жить хорошо. До такой степени.

“Сиа” - #насвои, “Синтез” -#насвои. Аптечная сеть -#насвои. Есть еще странное явление на российском фармацевтическом рынке. Речь снова о многострадальной “Сиа Интернейшнл”. “Сиа” - #насвои, “Синтез” -#насвои. Аптечная сеть -#насвои.

Как может быть, что доли рынка нет, прибыли нет, а кредиторы заткнулись, а крупнейшие государственные банки предоставляют миллиардные кредиты. Ладно бы кредиты шли на погашение долгов и восстановление долей рынка, секторов влияния.

Почему российского фармацевтического производства как не было, так и нет. Нет ничего, нет из обещанного государственными деятелями “инновационного”, нет уже прошлого российского традиционного

Почему всегда жгут ляжку не свои деньги, а чужие? Почему свои средства всегда хочется придержать, а чужие всегда потратить? Почему в нынешней России, при нынешней экономической ситуации родственникам высших должностных лиц и бывшим чиновникам всегда в бизнесе “зеленый”?

А почему общество не волнует, когда ведущие государственные банки финансируют чьи-то частные инициативы и компании на миллиарды? Как это называется? Поддержка бизнеса? Опять одни вопросы.

Нет, не могу понять. Как на протяжении последних пяти лет государством могут финансироваться загадочные проекты в области фармацевтического производства, как никому не известные ранее талантливые “организаторы” становятся сначала владельцами компаний, а затем валютными миллионерами. Так что они организуют?

что было наследием фармации СССР, что не подошло некой бюрократической группе, так как “не соответствовало” международным стандартам.

Почему российского фармацевтического производства как не было, так и нет. Нет ничего, нет из обещанного государственными деятелями “инновационного”, нет уже прошлого российского традиционного, того, что было наследием фармации СССР, того, что не подошло некой бюрократической группе, так как “не соответствовало” международным стандартам.

Сколько времени прошло со дня внедрения в России международных стандартов GMP в 2014 году, а результатами так никто из чиновников-организаторов этого движения русской фармацевтической промышленности по “западному пути” и адептов этого движения не поделился.

Коль вспомнили про GMP в России, давайте коллеги хоть Гугл спросим “gmp итоги внедрения” в россии.

С 2014 года только планы и только обещания. Еще радость иностранных экспертов и поставщиков оборудования для организации “чистых помещений”.

Не находится в Сети и покаяний российских чиновников, которые, по -моему мнению, в 2017 просто обязаны были признаться, погорячились. Внедрять в России GMP, как обязательный стандарт, необходимости не было. Так и не поняли? Упорствуют в заблуждении? Нет, не думаю, российская бюрократия знала и знает, что делает.

Глобальный российский переворот удался и продолжается. Новых российских лекарств нет и не будет. Но процесс якобы развития, якобы реформирования, якобы перевода российской фармацевтические рельсы продолжается, деньги из бюджета выделяются, отчеты пишутся.

Не находится в Сети и покаяний российских чиновников, которые, по -моему мнению, в 2017 просто обязаны были признаться, погорячились. Внедрять в России GMP, как обязательный стандарт, необходимости не было

По моему ощущению, основные бюджетные потоки последние десять лет гуляют в секторе именно вакцин, если говорить о продуктах, а не о направлениях. В секторе где СССР был лучшим. И еще в секторе “отечественных” инсулинов. Видел хоть кто эти новые вакцины? А инсулины российские видели? Вот и я, нет.

Глобальный российский переворот удался и продолжается. Новых российских лекарств нет и не будет.

К нашему народному счастью, бюджета страны пока хватает на закупки современных импортных вакцин, инсулинов и препаратов. Столичные больницы, к счастью, снабжены, в том числе, и инсулинами последнего поколения типа апидра и тресибо. По цене 8000 рублей за 5 шприц-ручек.

Так куда, черт возьми, выделялись бюджетные деньги все последние десятилетие!

По моим данным только новых инсулиновых заводов и линий в России закладывалось не менее десяти. Где продукция от этих самых миллиардных государственных и бюджетных вложений?

Почему русские больницы до сих пор вынуждены закупать импортнуют тресибу по 30 долларов за недельную дозу для одного пациента. Не знаете, коллеги?

Спасибо ВВП и бюджету страны, а то бы, с успехами наших бюрократических кланов в “инновационных” лекарственных средствах, в вакцинах, инсулинах и препаратах от спида, только в простыню завернутся.

Не явление, а война. Про агрессию западного мира против России не говорю, страшно, если подумать, что явно мало вменяемые “лидеры западных стран”, могут ввести санкции в части запрета поставок хоть инсулина, хоть вакцины от какой-нибудь краснухи.

Неужели до наших властей и силовых органов не доходит, что есть некие проблемы. Если бюджет выделяет миллиарды на развитие фармацевтической отрасли, то итогом этого финансирования должны быть продукты, лекарства, решения.

Уж никак не заявления проф. Скворцовой о “снижении смертности”, или запуска очередного фармацевтического кластера, в цехах которого просто нечего производить. Фармацевтическое российское производство - самое загадочное явление в экономике. Черная дыра.

Если бюджет выделяет миллиарды на развитие фармацевтической отрасли, то итогом этого финансирования должны быть продукты, лекарства, решения.

Есть еще странное явление на российском фармацевтическом рынке. Речь опять о той же многострадальной “Сиа Интернейшнл”.

Опять попался материал в деловой прессе. Ссылка на наш ф-бук.

Как так бывает, что доли на рынке нет, прибыли нет, перспектив нет, а кредиторы заткнулись, а крупнейшие государственные банки предоставляют миллиардные кредиты. Чудны дела твои, господи.

Ладно бы кредиты, только ВТБ предоставил кредит почти в 100 млн.долларов, шли бы на погашение долгов и восстановление долей рынка, секторов влияния.

Думаю, что талантливые новые владельцы и из лихой менеджмент прямиком спустили эти средства на организацию “аптечной сети”. Сети заведомо убыточной и заведомо не управляемой. Сколько они разом, буквально за месяц в столице “на-открывали”? Сто, двести точек?

"Дистрибутор лекарств «Сиа интернейшнл» откроет 3300 аптек в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» до конца 2020 г., говорится в совместном пресс-релизе компаний. Инвестиции в проект со стороны акционеров «Сиа интернейшнл» составят около 6 млрд руб. за пять лет, отмечается там же.

доли на рынке нет, прибыли нет, перспектив нет, а кредиторы заткнулись, а крупнейшие государственные банки предоставляют миллиардные кредиты.

Полгода назад еще были уверены, что в российском фармацевтическом бизнесе круче, агрессивней и безбашенней, чем товарищи из “структур 36.6” быть не может.

Может. Группа, или как там ее, структура, как пишут созданная “на свои”, неизвестным ранее никому неким А. Винокуровым.

Структура не только неожиданно всосала в себя все, оставшееся наследие “Сиа Интернейшн”, вместе с долями в лучших фармацевтических заводах страны.

Некоторые из которых, кстати, до смены собственников “Сиа”, владели уникальными лекарственными брендами, но и где, как говорят в прессе, в свое время велись работы с “спорами сибирской язвы”.

“В советские годы «Синтез» входил в научно-производственное объединение «Биопрепарат», которое, кроме выпуска лекарств, вело секретную разработку биологического оружия. Именно из-за этого государство не может полностью передать актив в частные руки.”

Полностью актив в руки известному и уважаемому на рынке предпринимателю тогда в 2014 было передать нельзя. Было. Теперь, похоже, можно. Как так?

Где теперь эти активы никто не знает и не интересуется похоже, а буквально вчера созданная структура молодого предпринимателя, инвестора и гениального, как пишут, управленца продолжает поглощать производственные активы.

На что лучшие предприниматели России фармацевтического рынка потратили два десятилетия, молодому бизнесмену удалось построить за квартал. Сказка прям.

Как там в интервью вещает президент "Сиа Интернейшн", сидя в кабинете Игоря Рудинского - "лежала на боку, бери.."

Еще вопрос, как можно, не имея намека на прибыль и минимальных бизнес- перспектив, выкупать целые доли такого же убыточного бизнеса. Последний пример это покупка структурами А.В крупного пакета бизнеса бывшего чиновника Антона Катлинскогого. Кто ты загаточный бизнесмен #насвои?

На что лучшие предприниматели России фармацевтического рынка потратили два десятилетия, молодому бизнесмену удалось построить за квартал.

“А. Винокуров, муж дочери министра иностранных дел России, сделал блестящую карьеру в бизнесе. Именно сейчас он начал покорять фармрынок.” Есть и обьемный материал о предпринимателе в Вики.

Покорять, то покорять. Отлично. Но. Куда все это убыточное хозяйство и огромные задолженности и кредиты девать потом.

Есть веротяность, кажется мне, что подсобрав проблемные активы фармацевтической отрасли, в свое время щедро финансируемые из бюджета, предприниматель, так или иначе, выгодно продаст “крупный фармацевтический холдинг” какому-нибудь государственному Ростеху, а тот еще раз, в рамках какой-нибудь супер программы “Фарма-2020” спишет все убытки “на инновации”, да и получит за это очередную бюджетную компенсацию.

То есть, опять весь лекарственный бизнес оплатим мы нашими налогами. Как то, не хотелось бы.

По такой схеме, в том числе, по моим личным наблюдениям и мнению, растет в России число долларовых миллионеров, талантов.

Сколько их еще будет, зятьев, жен, сыновей уважаемых государственных людей. Великое дело делают, все во благо здоровья нации. Правда, если не они, то кто?

Вопрос в том, сколько нужно предпринимателей чтобы оплатить услуги таких как Д. Пархоменко. Услуги и работу тысяч чиновников того же Росздравнадзора. Услуги чиновников, как звучит.

Доход маленького предпринимателя и скажем даже успешного на фармацевтическом рынке 2.5 млн. в год, из этой же суммы уплачиваются налоги, сборы. Отсюда же будет оплачиваться медицина, страховки и тд.

Доход высокопоставленного служащего государственной службы, ну например, одного из руководителей Росздравназора Д. Пархоменко за 2015, к примеру год, более 3.5 млн. Плюс медицина, связь, транспорт за государственный счет. Это из тех налогов и сборов, что уплачивает предприниматель, из того, что платим мы с вами.

Вопрос лишь в том, сколько нужно предпринимателей чтобы оплатить услуги таких как Д. Пархоменко. Услуги и работу тысяч чиновников того же Росздравнадзора. Услуги чиновников, как звучит.

Не спорим, в 2017 году, наконец, можно говорить, что государственные служащие оказывают услуги народу. Только это опять не про Минздравсоцразвитие. Какие услуги может оказать гражданину Росздравнадзор? А предпринимателю? Никаких.

Подобные ведомства под прикрытием российских реформ лишь увеличивают свою численность.

Списочный состав Росздрава в 2013 году 1332 чел. В 2015 1476 чел. В 2016 году уже 1583. Для чего? Понятно, высасывать из бизнеса все новые и новые платежи.

Думаю, они это делают успешно, поэтому и доход руководителей Росздравнадзора и сотрудников растет, думаю премии всякие, лекции “для бизнеса”.

опять не про Минздравсоцразвитие. Какие услуги может оказать гражданину Росздравнадзор? А предпринимателю? Никаких.

Правда, ведь только одна протековская “Союзфарма” еженедельно проводит “конференции” для бизнеса, всегда с участием представителей “надзорных” органов Минздравсоцразвития. Развиваются чиновники. Крепнет бюрократическая армия.

Нам то всем, зачем это? Что сделано этими тысячами специалистов за последние три года. Конкретно. Вот в том то и дело.

Может быть все бюджетные средства, выделяемые на весь этот минздравовский разврат и надзор направить в другие области государственного строительства. Может функции регулирования медицинской и фармацевтической отрасли передать отраслевым общественникам, профессиональным участникам рыночных секторов. Съэкономить, наконец.

А то ведь не только вред от чиновничьей деятельности, они же расширяются, пытаются охватить все новые и новые области рынка.

все бюджетные средства, выделяемые на весь этот минздравовский разврат и надзор направить в другие области государственного строительства.

На нашей то предпринимательской шее, за счет, производимой нами добавленной стоимости.

Еще яркий пример, зарплата рядового сотрудника росздравнадзора 60-80 тыс. в месяц. Ведущий инженер оборонки получает 30-40, провизор в аптеке получает 40. Думать нечего. Перекос. Печальная картина. Нормально, да.