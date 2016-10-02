Русская аптека в октябре. Шувалов, Артемьев, сказочники, или незнайки? Конец эры аптечных сетей. Неэтичный Амбробене, опять дети и пропаганда самолечения.

На прошедшем на неделе мероприятии ФАС, расширенном заседания коллегии, Игорь Шувалов публично посетовал, что цены на лекарства в разных регионах России разные, а лекарства, закупаемые за счет бюджета, одинаковые. Обещал разобраться и поправить положение.

Есть мнение, что вице-премьер И. Шувалов в компании руководителя ФАС И.Артемьева не в курсе принципов лекарственного обеспечения в стране.

Принципы эти простые, все лекарственное обеспечение, то, что за государственный счет, четко и давно поделено между группами, кланами, пулами.

Есть мнение, что это отдельный, очень темный и загадочный сектор российской фармацевтической около бюрократической экономики. Где все, понятно, регулируется, управляется и контролируется чиновниками.

все лекарственное обеспечение за государственный счет, четко и давно поделено между группами, кланами, пулами.



Только И. Шувалов и И. Артемьев не могут этого не знать, так что делать вид, что вопрос актуален и неожиданно поднялся, как-то некрасиво.

Хорошо что, профильный министр В. Скворцова, рядом с государственными деятелями крыльями не махала, сетуя на "сложность" проблемы и уверяя общественность, что меры будут приняты. Позорище.

Не будут. Никогда. Уж очень деньги выделяются огромные, уж очень система распределения лекарств и расходования средств на их закупку сложная и запутанная.

Правда интересно, финансирование из бюджета одинаковое, организация закупок через конкурсы тоже, государственное регулирование цен на лекарства носит тотальный характер, правила для всех одни, малый бизнес в торгах участвует и в хвост и гриву, это шутка конечно, чиновники- организаторы здравоохранения одного поля ягоды.

А цена разная. Как так?

Не может быть, чтобы цена на лекарства в государственных закупках лекарств при одинаковых условиях и практически одинаковых, по текущему законодательству, наценках, была разная в регионах одной страны. Быть не может. Пусть и живут чиновники, делая вид, что не понимают, о чем речь.

ужас розничной торговли лекарствами это увлечение сетевым устройством аптечного дела .



Сегодня начнем с информации для предпринимателей, решивших попробовать себя на розничном фармацевтическом рынке. Тех, кто еще не наделал управленческих ошибок. Главное заблуждение, фобия и ужас розничной торговли лекарствами это увлечение сетевым устройством аптечного дела.

Последнее время, лет двадцать последних, считалось, что сетевой аптечный бизнес это единственно возможная форма существования аптечной торговли. Так вот, в 2016 году стало понятно даже самым туповатым и необразованным, это заблуждение.

Такое устройство розничного бизнеса кому то может и подходит. Но, исключительно, монстрам с холдинговым устройством, для которых первичен объем сбыт, марка и идея обладания всем рынком. Да и и прибыль таким компаниям, как известно, не важна.

Еще подходит очень, очень богатым финансистам, или банкирам, которые на яхты, автопарки и развлечения тратят огромные суммы. Что для них копейки, необходимые на "собственный аптечный бизнес". Понимаем, хобби, социальная, в каком- то роде, ответственность.

производитель сиропа "амбробене” испытывает проблемы с этикой и бросает вызов российским контролирующим структурам.



Но отвлечемся на секунду. Коллеги, что происходит в рекламе лекарств, опять по основным каналам ТВ отвратительная, на наш взгляд, реклама. Опять пропаганда самолечения и вновь использование в рекламе лекарств детей.

В этот раз нами был замечен производитель сиропа "амбробене”, именно он испытывает проблемы с этикой и бросает вызов российским контролирующим структурам.

Кто пропустил, ролик тут.

Еще бросается в глаза, что из-за отсутствие свежих идей, и вероятно вкуса, при одновременном и явном излишке рекламных бюджетов, каждый второй рекламодатель- производитель использует в рекламе банальный принцип расширения "полезных” характеристик.

Натягивают свойств, сколько в голову придет. Амбробенщики, к примеру, раздули "полезность” амброксола гидрохлорида до пяти "свойств”.

Авторитетная европейская фармацевтика, наука, "большая фарма", скажете, все может. Лидеры и все такое. Вот и смогли синтезировать из банального муколитика чудо… Ага, вот потребитель, наверное, верит.

Хотя, на внимательный провизорский взгляд, амброксол "улучшенный" до амбробене-амбробене, больше напоминает попытку ввести потребителя в заблуждение. Мягко говоря.

Нельзя заработать и преуспеть на продаже лекарств в розницу, организовав "сеть” с большим количеством точек.



Что касается устройства современного розничного рынка в виде "сетей”. Да, было такое, но сегодня модель устарела и кончилась. Забудьте.

Максимум, что можно сегодня иметь в пуле аптек 20-30 на рынке одного города, или населенного пункта, все что больше либо афера, либо экономически обречено.

Нельзя заработать и преуспеть на продаже лекарств в розницу, организовав "сеть” с большим количеством точек.

Все потому, что становится невозможно контролировать процесс аптечной торговли и качества услуг, если аптеки объединены в горизонталь, где более 30 аптечных предприятий.

Если, хоть на одну точку больше, заработают все. Ушлые управленцы, организовав систему откатов для себя любимых, владельцы помещений, где будут открываться аптеки, изготовители мебели и вывесок, рекламщики, бухгалтера, юристы, консультанты.

Все заработают, кроме владельцев и инвесторов такого аптечного бизнеса.

реальных продаж аптечного сетевого бизнеса и не было, что говорит о конце самой идеи "аптечная сеть” в организации аптечного бизнеса



Последний, кто действительно смог, возможно, заработать "на сети” был нынешний грузинский политический деятель Борис Григорьевич Иванишвили, который, буквально последним, по нашему мнению, смог вставить свою розничную сеть за деньги соратникам по фармацевтическому бизнесу. И то кажется, продал в составе других российских активов.

В дальнейшем, фактов реальных продаж аптечного сетевого бизнеса и не было, что говорит о конце самой идеи "аптечная сеть” в организации аптечного бизнеса.

То есть, сетевые проекты изначально всегда предназначались не для ведения фармацевтического бизнеса, а для последующей продажи, кому-то более дурному и богатому. Судя по всему таких в российской экономике все меньше и меньше.

Значит и настало время заниматься, именно, аптечным бизнесом, тем кто хочет, конечно.

"Аптечная сеть” нужна была лишь для формирования структуры не для предпринимательской фармацевтической деятельности, а как продукта. Забудьте.

Многолетняя управленческая практика формирования аптечных сетей, как эффективного инструмента розничных аптечных продаж, так и осталась сказкой. Красивой историей про большой аптечный бизнес.

За все время жизни сетевого аптечного движения, от первой московской сети "Мультифарма” до агрессора оптовых цен "Горздрав”, не было и нет ни одного подтверждения прибыльности предприятия с такой структурой.

Спустить деньги инвесторов, акционеров- да. Сделать дырку в бюджете оптовика- поставщика- да. Огромная и неподъемная кредиторская задолженность- да.

Прибыли - нет. Эффективности нет. Аптечного бизнеса, тоже нет.

Последний пример, когда успешные и эффективные по отдельности аптечные предприятия, объединенные в столичную сеть "Столичные аптеки”, были превращены за несколько лет в неуправляемое, убыточное предприятие.

По состоянию на сегодня, единственная сеть, которая в наших глазах, как бизнес, и в глазах потребителя, как аптека, пусть не совсем полноценная, но аптека, это Протековская розница. "Ригла”, пожалуй, единственный пример настоящего аптечного сетевого бизнеса. Но, с несколькими "но".

Если конечно, не знать тонкостей. Как минимум, что донор аптечного бизнеса это крупнейшая оптовая компания, с огромным некогда потенциалом и возможностями.

Не факт, кстати, что "Протек” просел по всем сегментам рынка не из-за увлечения розничными проектами, и возникшими отсюда перекосами в определении путей стратегического развития.

Все, на этой позитивной ноте заканчиваем. Продолжим обсуждение практик ведения аптечного дела позже. Хороших вам коллеги, выходных.



