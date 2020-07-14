Русское аптечное дело 14.07.20. ФАС России 30 лет. Следующие 30, в планах точно будет восстановления Закона на фармацевтическом рынке.

Только не можем сказать, что поддерживаем хвалебные оды ведомству и его чиновникам.

На улице защиты рынков от недобросовестной конкуренции праздник, контролерам исполняется 30 лет.

Как так получилось, что ФАС России само по себе, в фармацевтический рынок, особенно в части аптечного дела, сам по себе.

По нашим наблюдениям, в части защиты антимонопольного законодательства, на фармацевтическом рынке, конь не валялся. Почему?

Все 30 лет. Не потому же, что общественники из АСНА назвали их руководителя Юрием два месяца назад.

умопомрачительный ответ от 2010 года местного монопольного контролера на обращение

Годами существующие на рынке, различные бюрократические перечни лекарств, на которые государство ограничивает наценку, ничего не давая участникам рынка взамен, многие из которых, носят, до сих пор, “открытый” характер, тоже не будем.

Мелочи, типа многолетнего “сотрудничества”, например, “Протека” с “Файзером” , когда популярные препараты в аптеках, например, сети Ригла уходили, в течении нескольких лет, безнаказанно, в половину цены от рыночной, даже не вспоминаем.

Много чего было прикрыто и положено под бюрократическое фасовское сукно.

Это про то, как руководитель ФАС хотел приравнять БАД к лекарствам.

Как заставить народ считать черное белым, а не лекарственные средства лекарствами...Знают в ФАС России

Собственно, в таком духе, духе бдения и ничего не делания, последние 20 лет. Вроде как ФАС на фармацевтическом рынке есть, в вроде как нет. Еще материал из 2010 года





Из важного, что помню, и что было положено под бюрократическое сукно. На десятилетия. Как примеры.

Рекламная практика Google в России, где требуется американский сертификат интернет-аптеки. То есть, российские аптеки не могли размещать материалы в рекламной сети, так как поисковик требовал американский сертификат. Хотя почему требовал, и сейчас тоже.

Рекламная практика Яндекс, когда модерация рекламы шла на усмотрение лишь сотрудников поисковой компании. (яндекс-директ, например).

Проделки ключевых оптовиков отрасли “Протек” и “Катрен” с дистанционной торговлей лекарствами в розницу. Уже четвертый год пошел, как оптовики имеют наглость устанавливать по всей России у более чем 15000 юридических лиц низкие цены в рамках “проектов” Apteka.Ru и Zdravcity.Ru





Из совсем свежего, вопиющий пример бездействия регулятора.

Когда Росздравнадзор установил свои криминальные правила по допуску на розничный рынок дистанционной торговли лекарствами.