|
автор: redaktor
14-07-2020, 22:12
Просмотров: 1 130
Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
Русское аптечное дело 14.07.20. ФАС России 30 лет. Следующие 30, в планах точно будет восстановления Закона на фармацевтическом рынке.
На улице защиты рынков от недобросовестной конкуренции праздник, контролерам исполняется 30 лет.
Фармацевтический рынок и ФАС ровесники получается.
Только не можем сказать, что поддерживаем хвалебные оды ведомству и его чиновникам.
Как так получилось, что ФАС России само по себе, в фармацевтический рынок, особенно в части аптечного дела, сам по себе.
Все 30 лет. Не потому же, что общественники из АСНА назвали их руководителя Юрием два месяца назад.
По нашим наблюдениям, в части защиты антимонопольного законодательства, на фармацевтическом рынке, конь не валялся. Почему? Даже не догадываемся. Возможно времени не хватило, возможно следующие 30 лет ведомство, наконец, займется законностью в нашем секторе экономики. Встанет на защиту рыночных отношений.
«... очень многие предприниматели в России могли бы сказать серьезные слова благодарности всем нам. Многие компании мы спасли, мы сохранили десятки тысяч рабочих мест, мы поддержали малый и средний бизнес», -
глава ФАС России Игорь Артемьев.
Много чего было прикрыто и положено под бюрократическое фасовское сукно.
Мелочи, типа многолетнего “сотрудничества”, например, “Протека” с “Файзером”, когда популярные препараты в аптеках, например, сети Ригла уходили, в течении нескольких лет, безнаказанно, в половину цены от рыночной, даже не вспоминаем.
Годами существующие на рынке, различные бюрократические перечни лекарств, на которые государство ограничивает наценку, ничего не давая участникам рынка взамен, многие из которых, носят, до сих пор, “открытый” характер, тоже не будем. На Провизоре за 25 лет было много материала на тему. Вот например, нашел умопомрачительный ответ от 2010 года местного монопольного контролера на обращение по поводу высокой активности ведомства в Москве, в отношении участников фармацевтического рынка.
Песня.
Обеспечение антимонопольного контроля проводится как посредством проверок (выездных и камеральных) в соответствии с ст. 23 Федерального закона «О защите конкуренции», так и путем постоянного наблюдения за хозяйственными процессами на товарных рынках, в том числе оценки состояния конкурентной среды с целью недопущения (предупреждения) монополистической деятельности и ограничения конкуренции.
руководитель Московского УФАС России Ефимова В.В
Из важного, что помню, и что было положено под бюрократическое сукно. На десятилетия. Как примеры.
Рекламная практика Google в России, где требуется американский сертификат интернет-аптеки. То есть, российские аптеки не могли размещать материалы в рекламной сети, так как поисковик требовал американский сертификат. Хотя почему требовал, и сейчас тоже.
Рекламная практика Яндекс, когда модерация рекламы шла на усмотрение лишь сотрудников поисковой компании. (яндекс-директ, например).
Проделки ключевых оптовиков отрасли “Протек” и “Катрен” с дистанционной торговлей лекарствами в розницу. Уже четвертый год пошел, как оптовики имеют наглость устанавливать по всей России у более чем 15000 юридических лиц низкие цены в рамках “проектов” Apteka.Ru и Zdravcity.Ru
Из совсем свежего, вопиющий пример бездействия регулятора.
Когда Росздравнадзор установил свои криминальные правила по допуску на розничный рынок дистанционной торговли лекарствами.
Где явно не только ограничивается предпринимательская деятельность, в большинстве случаев прямо запрещается.
Стыдно просителям не знать ФИО руководителя службы. Явно Игорь Артемьев обиделся и не захотел рассматривать заявление Ассоциации Независимых Аптек
Тут еще важный момент. Одна из двух саморегулируемых отраслевых организаций, прямо обратилась к руководителю ФАС России Артемьеву с требованием принять меры и восстановить законность.
И что думаете? Правильно и ничего. Какие наши годы.
Стоп коллеги, хотя тут может быть не бездействие, в обида.. Стыдно просителям не знать ФИО руководителя службы. Явно Игорь Артемьев обиделся и не захотел рассматривать заявление Ассоциации Независимых Аптек. Правда, какой он Юрий?
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.