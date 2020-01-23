redaktor 23-01-2020, 14:54 Просмотров: 2 045 0 автор:23-01-2020, 14:54Просмотров: 2 045

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Русское аптечное дело 23.01.2020 Росздравнадзор без головы. Рожать у Мурашко мечтали все. Про "рожать у министра" это цитата и это здорово. Есть и другие позитивные характеристики нового российского министра здравоохранения Михаила Мурашко. Наш, провизорский опыт пятилетнего взаимодействия с Росздравнадзором очень даже негативный. Хорошего слова не сказать.

В России новый министр здравоохранения. Обычно, нам кандидатуры и креатуры минздравовские не интересны. Но не в этот раз. Министром здравоохранения России, неожиданно для общества и профессионального сообщества, назначен Михаил Мурашко. Больше скажу, для него самого назначение было как гром. Буквально 9 января 2020 года сорвался его отъезд в один из крупных регионов России, где чиновник планировал занять пост министра здравоохранения области. Это тот самый Михаил Мурашко. Ставший частью нашей отрасли. Прямо уселся на шею, да и сумел посадить тысячи своих чиновников. Замечу, что до Мурашко Росздравнадзор был обычной, неприметной федеральной службой. Бюджетных денег много не потреблявшей, на бизнес не влияющей. После прихода туда М. Мурашко, все поменялось. Если коротко.



Прямо уселся на шею, да и сумел посадить тысячи своих чиновников.

Фобия с получением для своей конторы силовых полномочий. Окружение ММ бредило, называя публично свою бесполезную службу, “лекарственной прокуратурой”. Миллионы бюджетных денег на содержание аппарата, сеть территориальных органов, механизм административного, а чаще криминального давления на фармацевтический бизнес. Это все уважаемый Михаил Альбертович Мурашко. Да, забыл. при всем этом Росздравнадзор стал типичной бюрократической структурой, вредной для государства и бизнеса. Бесполезной для граждан. Нахлебники на бюджете, кровососы на бизнесе. Росздравнадзор стал типичной бюрократической структурой, вредной для государства и бизнеса. Бесполезной для граждан. Нахлебники на бюджете, кровососы на бизнесе Теневой “хозяин” российской торговли лекарствами, адепт криминальной маркировки лекарств, ярый противник государственных программ по поддержке бизнеса, главный саботажник программы внедрения в фармацевтической отрасли риск-ориентированного подхода и “регуляторной гильотины”. За все это, кстати, чиновник был награжден. “За заслуги перед Отечеством”. нам проще. Надеемся, что Росздравнадзор будет скоро Правительством России ликвидирован совсем. Как Михаил Альбертович оказался федеральным министром? Кто же знает. Как никто и не скажет, как, в свое время, региональный чиновник мелкого пошиба смог развить этот, мать его, бюрократический и бесполезный Росздравнадзор до такой численности, бюджета и уникальных, для России, полномочий. Полномочий, которые сотрудникам МВД редко достаются. Вот то, что фармацевтический рынок от него устал это да. Как устал и от обстановки беззакония, неисполнения федерального законодательства, произвола в территориальных органах. Теперь нам проще. Надеемся, что Росздравнадзор будет скоро Правительством России ликвидирован совсем. Российскому обществу, врачам и медсестрам как будет? Здравоохранению? Думаем, никак. По известным причинам. Приведу несколько цитат про ММ в СМИ и Интернете. Кушайте, господа, наслаждайтесь теперь вы. Дважды доктором наук.



он был на своем месте - когда пришел в ведомство, сделал рабочей систему фармаконадзора. И у производителей отношение к нему серьезное: созданы целые службы, которые отслеживают все нежелательные побочные явления после приема лекарств, налажена работа по обращению с гражданами. Д. Борисов, коммерческий директор «НТФФ «ПОЛИСАН»





“Министра Михаила Мурашко называют крепким организатором и строгим руководителем.” Комсомольская правда



Он требовательный руководитель, сильный лидер и мне кажется, что под его руководством роль Министерства здравоохранения усилится. ... на совещаниях в Минздраве Михаил Мурашко всегда выступал последним, звучал как завершающий аккорд. И практически всегда с очень жесткой критикой



теперь с приходом такого харизматичного лидера, есть ощущение, что будут усилены контролирующие функции Минздрава.

А. Митянина, вице-губернатор по социальным вопросам и здравоохранению



Михаила Мурашко можно назвать системным человеком, он прошел практически все ступени в иерархии здравоохранения Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова



Он человек, способный одновременно решать несколько задач. умеет слушать и слышать. При этом он человек жесткий и требовательный — с ним нелегко работать. А. Рубин, директор лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова



он очертил контрольно-надзорному ведомству правильные грани. Думаю, это удавалось, потому что он находился «внутри» принимаемых правительством решений, например, о формировании нового риск-ориентированного подхода к проверкам поднадзорных предприятий и организаций для снижения административной нагрузки на бизнес. При этом он так организовал контроль и надзор за деятельностью фармрынка, что мне не известно ни об одном конфликте в рамках контрольно-надзорной деятельности. Она, на мой взгляд, работает, действительно, эффективно. А. Малин, генеральный директор ООО «Натива»

Лично я считаю, что "гнездо" под названием Росздравнадзор должно быть ликвидировано. Не знаю как, правда, расследовать теперь то, чем в этом надзорном органе занимались. Надеюсь, что передача Росздравнадзора под прямое руководством Правительства России первый шаг. Назначение М. Мурашко на пост министра это, конечно, проблема руководства страны. В плане, им виднее.



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