Русская аптека летом 2018





Аппетиты местного московского мэра Собянина и его управленческой команды растут, едва успевая за успехами. Прямо очень.

Кто пропустил, в столице торговый сбор для аптекарей увеличился в 2018 году почти на 50%, с 21 тысячи рублей до 30000. Это при тотальном государственном регулировании цен на лекарства то. Почувствуйте, как говориться разницу.

Торговец ТШП, который может включить налог в цену, и аптекарь, которому и брать не откуда.

Не то чтобы мы против Собянина, который вот-вот станет главой города еще раз, не то чтобы мы не замечаем позитивных изменений в городской инфраструктуре.

Но нам, независимым, микро и маленьким аптекарям, городским налогоплательщикам становится уж совсем как-то сложно жить. Можно сказать, заколебались. Так что, кто увидит нового Главу Москвы пусть так и передаст.

“новые фармацевты” модной группы “аптекаря” Винокурова “Марафон” сдулись и начали свои розничные точки закрывать

Не нужно только говорить, что худо, в бизнесе аптечном, не только нам, а всем, и том числе и нашим классовым врагам, новым аптекарям.

Повторим, аптечное и сетевое торговое, это господа, две совершенно разных занятия. Совсем, совсем разных.

Я к тому, что “новые фармацевты”, находящейся в начале года на слуху и самой модной группы “аптекаря” Винокурова “Марафон”, “Сиа” и прочее сдулись и начали свои розничные точки закрывать. На дохлых местах.

Можно подумать, что сразу было не понятно, что места для размещения аптек провальные. По нашим оценкам, таких точек у марафонщиков было уж никак не меньше половины. Пришло осознание?

Даже не думаю, что до них, наконец, дошла суть нашего дела и понимание того, где нужно и можно аптечную торговлю разворачивать.

Все просто, кончились деньги. Там же, насколько помним, щедрое финансирование-кредитование ВТБ, вроде как было. Дальше будет как обычно, время камни собирать.

Отсюда явно пойдет свежий вектор и деятели эти, хоть и уважаемые люди в стране, могут спокойно начать динамить поставщиков.

Каковы шансы у этого молодого фармацевта Винокурова?

Стремятся к нулю. День простоять, да ночь продержаться. Если в ближайшей перспективе, нынешнее Правительство не слетит, по понятным пенсионным причинам, дело плохо. Ничего из фармацевтической затеи инвесторы группы не соберут.

Если слетит, и новый Премьер и новые исполнительные власти достанут с полки программу либерализации отрасли, тогда будет круто. Лекарства эксклюзивно и правильной рекой потекут прямо со склада “Сиа” на точки в “Магните”.

Почему? Повторяться не будем. Кто пропустил, наш материал про гениальный и смелый ход марафонщиков на фармацевтическом рынке тут.

Так что шансы, Лавровского зятя и его гениальной управленческой команды можно оценить как 50 на 50.

независимым, микро и маленьким аптекарям, городским налогоплательщикам становится уж совсем как-то сложно жить. Можно сказать, заколебались.

Отдельное спасибо господам, которые делятся с нами успехами отрасли в ленте фейсбука, рассказывая о грядущих мероприятиях и успехах, тех или иных персон отрасли.

Вывод простой, за 20 лет ничего не поменялось. Успешная кадровая политика это половина успеха компании на рынке и в конкурентной борьбе.

Только выходит, что «успешная» КП, минимум последние 15 лет на российском фармацевтическом рынке не растет, подбирать правильные кадры, так и не у кого и не выходит.

Получается, что время и негативный опыт предпринимателей и инвесторов российского фармацевтического рынка не учит. Ни капли. Ну же упорство, ну же до тупости.

Недальновидность инвесторов и предпринимателей, использующих услуги, спорные даже очень, и нанимающих одних и тех же “управленцев” никуда не делась раз. Все те же все там же. На постах, на важных задачах развития “фармацевтических” направлений. 90% топов уже буквально состарились.

«успешная» кадровая политика, минимум последние 15 лет на российском фармацевтическом рынке не растет, подбирать правильные кадры, так и не у кого и не выходит.

Исчезло и уважение участников рынка к самим к себе. Опять на публике, как лица отрасли, протокольные рожи, чиновники, опять делятся “опытом” на известных, модных отраслевых мероприятиях и в профильных СМИ. Элитная массовка с удовольствием кушает, слушает и еще руки жмет, что вообще удивительно.

Один провал, ну два. Там остались миллионные долги, здесь, там обманутые инвесторы, здесь.

Когда же до фармацевтической элиты дойдет, что провал в бизнесе, предпринимательские риски-опыты и откровенное мошенничество не одно и тоже. Как и установка некоторых персон на совершение неэтичных, а то и преступных действий.

“общества-лиги” дело доходное и им, время от времени, удается отсосать у производителей часть рекламных и маркетинговых бюджетов. Прямо отдельный сектор рынка

Не заканчиваются в России специалисты по лекарствам, их свойствам, лекарственной бесполезности, или пользе. Хотя конечно в 80 процентах мнений и комментариев речь о вреде, неэффективности и тд. Активные такие товарищи, злые, типа принципиальные.

Подавляющее число таких спикеров, знатоков врачи, к счастью для пациентов чаще бывшие и несостоявшиеся в специальности.

С чего бы такая компетентность возникла? Помниться еще пять десять лет назад даже минимальная информированность в этом вопросе фармакологии и лекарственной терапии не наблюдалась. Не то, что рецепт выписать, пробелы в знаниях в элементарной заменяемости и совместимости.

Что произошло? Раз. Щедрый мировой производитель в массе своей перестал башлять. Два. Айболиты, выдавленные из специальности, стали общественниками, адептами различных лиг, обществ и прочее. Вот и прет. Практически всегда не по делу.

Летом 2018 число таких исследователей и “лекарственных” аналитиков продолжает расти, что конечно, тенденция и даже иногда фон в отрасли.

Что может говорить о том, что все эти “общества-лиги” дело доходное и им, время от времени, удается отсосать у производителей часть рекламных и маркетинговых бюджетов. Прямо отдельный сектор рынка. Рынка, конечно, продажных услуг.

Не нужно производителям лекарств и аптекарям расслабляться. А то эта гнида всезнайства и отрицания нас сожрет. Про угрозу негативного информационного фона со стороны медиков- писателей конечно шучу.

Работаем коллеги. Без лекарств, к счастью, никуда, да и отступать нам некуда. И пусть еще несколько сотен недоученных медицинских работников, считающих себя знатоками в лекарственной терапии, похудеют с голоду без коррупционных денег.

Мы пока остаемся на страже фармацевтической специальности. Провизор Ру в интернет эфире. На рынке провизор хоть скромен и незаметен, но важен.