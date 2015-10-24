Российская бюрократия доработалась, до-регулировала фармацевтический рынок. Даже в Москве не купить банальной противогриппозной вакцины. У оптовиков первой десятки вакцин нет и не будет. У монстра государственного снабжения, который еще пол года назад грозился поглотить известную российскую компанию, неожиданно оставшуюся бесхозной, той что "Сиа Интернейшнл”, кончилась и когда будет не известно.

Как нам аптекарям объяснить нашим потребителям, что перед сезоном гриппа вакцины нет. Нет за деньги, Нет за дорого. Как это называется?

Понятно, что грипп переживем, но аналогичная ситуация, когда чиновники влезают на рынок и монополизируют его, имеет место везде. Перебои, к примеру, с инсулином наши потребители так легко не перенесут.

Случайно вспомнили про "Сиа Интернейшнл”, которая еще два года назад была первой компанией страны, оценивалась еще пять лет назад в 1,5 млрд. долларов. Оценивалась, котировалась и исчезла. Полностью.

Прошел год со дня смерти Игоря Рудинского. Сегодня в Москве на Дербеневской набережной собирались люди, любившие, уважающие. Поминали. Был Человек. Веха в истории отечественного фармацевтического рынка, хотя и личность спорная. Таких сегодня рынку не хватает явно.

Был Человек. Веха в истории отечественного фармацевтического рынка, хотя и личность спорная. Таких сегодня рынку не хватает явно

Похоже нас, российский народ, бюрократия начинает шантажировать. Некоторое время назад из Минздрава поступала информация, что все проекты, которые финансировались из бюджета и были направлены на разработку препаратов от СПИДа оказались неудачными. То есть, чиновники буквально, признали что деньги потрачены зря. Никого при этом не повесили и не расстреляли. Да и все на местах своих остались.

Теперь, по моему, бюрократия начала "борзеть”. Как еще можно расценивать утверждения министра. Года не прошло.

Об угрозе эпидемии ВИЧ министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан, передает Интерфакс. Скворцова отметила, что «текущий размер финансирования» позволит в 2015 году обеспечить антиретровирусной терапией около 200 тыс.

Это похоже на шантаж. Судя по утверждениям Скворцовой, мер по противодействию СПИДУ не достаточно раза в три, или четыре.. В деньгах, надо думать.

Так, чтобы через некоторое время нам опять сказали, что средств и лекарств от Спида в России нет. Не проще ли поменять организаторов? Местного здравоохранения.

мер по противодействию СПИДУ не достаточно раза в три, или четыре.. В деньгах, надо думать

Товарищ, имя которого у нас однозначно ассоциируется с уничтожением российской фармации, заверил народ, что в российской фармацевтике бум. Радостью за чиновника и его бум поделилась газета "Фармацевтический вестник”.

Бум на российском фармацевтическом рынке. Бум. Мы всегда по-другому воспринимали рынок и методы государственной политики, но предположить, что в сегодня в России "инвестиционный бум” можно только, разве что во сне.

В отрасли происходит «инвестиционный бум» как со стороны российских, так и зарубежных компаний-производителей», заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий», которая прошла в Москве.

«За последние пять лет мы наблюдаем активное развитие фармацевтической и медицинской промышленности», – подчеркнул замминистра.

По его словам, объем инвестиций в фармацевтическую отрасль частных иностранных и отечественных компаний составил свыше 120 млрд рублей. За последние три года в России введено в действие более 10 новых фармзаводов, в том числе с участием иностранного капитала.

Что же чиновник называет новыми "фармзаводами”? То, что обещано и не построено, к примеру, в Питере, об этом бюрократическом "обсере” ниже.

Про бум с разных сторон, согласимся, Правда впечатление, что украсть весь выделяемый бюджет хотят полностью. А как без "инвестиционного бума” сп-ить то?

предположить, что в сегодня в России "инвестиционный бум” можно только, разве что во сне

Кажется начался процесс обратный "развитию российской фармацевтической промышленности”. Компания "Санофи” решила не строить завод в Ленинградской области.

Это может значить, что инвестиционный планы местных чиновников под угрозой. Значит важнейшая государственная задача по созданию фарм. кластеров и других "потемкинских деревень” накрывается медным тазом. Скандал.

Ведь последние 5 лет нам рассказывали о повсеместном развитии "русской промышленности”. Получая огромные бюджетные средства, чиновники и близкие им предприниматели показывали на бумаге намерения "по участвовать”. Выдавая всю эту громаду планов за выполнение важных государственных программ.

Sanofi приняла решение не реализовывать проект, основываясь на своей внутренней стратегии развития и анализе рынка, пишет г-та «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Максима Кисельникова.

Представители Sanofi провела ряд встреч с партнерами по вопросу изучения перспектив открытия собственного производства в Ленинградской области. По результатам анализа рынка и встреч, проведенных с партнерами, компания приняла решение сконцентрироваться на других проектах, нацеленных на развитие сотрудничества с российскими фармацевтическими компаниями.

В сентябре 2014 г. Sanofi и администрация Ленобласти подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал проработку возможности создания на территории региона фармацевтического производства. Меморандум в первую очередь был направлен на реализацию комплексных информационно-просветительских проектов и программ в области здравоохранения, утверждает М. Кисельников. По его словам, компания не обращалась по вопросу выделения участка под проект.

начался процесс обратный "развитию российской фармацевтической промышленности”. Компания "Санофи” решила не строить

Рыночные игроки сектора продаж лекарств по сниженным ценам могут вздохнуть спокойно, вот вот и сектор оставит крупнейший московский сервис Еаптека ру.. Это пожалуй был самый успешный проект в этой области с точки зрения цен и качества услуг. Был. Совсем недавно, так сказать, из проекта вышел основатель и ключевой менеджер Максим Ржезников. Судя по информации, проект перешел под управление структур аптечной сети А5. Получить комментарии директора сети Гусева нам не удалось. Ббосс аптекарь Гусев оказался либо занят, либо не в курсе.

Так или иначе, уже изменена структура и базовые принципы. Так например, Еаптека скопировала принцип обслуживания покупателей лекарств, примененный при реализации сервиса Apteka.Ru когда покупатель, заказывая лекарств и медицинские товары через сайт, получает свой заказ в одной из аптек партнеров.

"Пятерочка” заявляет о возможностях самовывоза заказов из 400 точек. Что, наверное, круто, но скорее всего работать не будет. Месяц, два, три и на столичном рынке освободиться еще немного места.

вот вот и сектор оставит крупнейший московский сервис Еаптека ру..



Все аптекари, вам конец, Сливки розничной торговли лекарствами подготовились к выживанию в современных условиях. Зря, наверное, мы думали, что сетки из этих монстров, сегодня строит только тупой. Ну или очень богатый. Компания infor-media Russiaс провела Аптечный форум «Эффективное управление аптечной сетью». Организаторы "особо обратили внимание на высочайший уровень аудитории — в таком составе и качестве российская аптечная розница не собирается нигде! Участие примут владельцы и генеральные директора крупнейших аптечных сетей и лично обсудят стратегии выживания на высоко конкурентном рынке!”

Не будем говорить в духе, а вы ребята как не садитесь, пожелаем лишь удачи и терпения собственникам.

сетки из этих монстров, сегодня строит только тупой. Ну или очень богатый.

В заключении хочу отметить работу коллектива отраслевого издания и сайта "Фармацевтический Вестник”. Не заголовки, хиты. Без юмора в наших кризисных условиях сложно. Так держать. Сегодня читайте новый хит на сайте "Roche будет выпускать российские препараты”.

Так и запомните. Очередные "российские лекарства” станут ближе к россиянам. Да, у нас же "инвестиционный бум”.

Провизоры, аптекари, понимаем, что нас осталось мало. Мало, но не до такой же степени! Мы опять про голосование, не ленитесь, заходите под аккаунтом и голосуйте. Пожалуйста.

Дальше традиционное, с надеждой, что дойдет хоть до кого...Последние аптекарские требования к власти.

Пока в России не запрещена свободная продажа энергетиков, мы будем утверждать, что власти плевать на здоровье нации и на здравоохранение. Пока в России не начнет развиваться и всячески, на самом высоком уровне, поддерживаться производство фармацевтических субстанций, не перестанем считать, что страна продана чиновниками и никакой фармацевтической промышленность тут не намечается.

Разницу понимаем, деньги выделяемые бюджетом, на развитие фармацевтического производства, если их выделять на создание и развитие собственно производства субстанций, придется тратить и тратить. Так как создавать промышленность это и сложно и дорого. Если тратить бюджетные средства на кластеры и тп. криминал, то украсть можно все. Украсть все целиком.

По первому обращению к власти, тоже все очевидно. Преступно разрешать массовую продажу пищевых продуктов с такими дозами, содержащейся там активных веществ. Еще пять лет назад подобные препараты обязательно регистрировались в России как лекарственные средства.



Чтобы наша аптекарская совесть перед народом была чиста, станем повторять этот абзац в каждом материале.