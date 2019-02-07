Новаторы фармацевтического Подмосковья. Вчера сказал Путин, сегодня областная Дума сделала

Мособлдума приняла закон, разрешающий подмосковным аптекам принимать электронные рецепты на лекарства наряду с обычными рецептами, оформленными на бумаге, передает корреспондент РИА Новости.

"Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы И.Брынцалов на заседании. Это сегодня. Вчера Президент России на форуме "фармацевта" А. Репика и "Деловой России", практически, да поручение. Мособлдума приняла закон, разрешающий подмосковным аптекам принимать электронные рецепты на лекарства наряду с обычными рецептами, оформленными на бумаге, передает корреспондент РИА Новости."Решение принято. Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы И.Брынцалов на заседании. Это сегодня. Вчера Президент России на форуме "фармацевта" А. Репика и "Деловой России", практически, да поручение.

Ясно вам. За ночь, практически, создана законодательная база.

Теперь, по ощущению депутатов, вопрос решен и есть, пусть для отдельного Подмосковья, возможность использовать в Московской области рецепты на лекарства не только в бумажной форме, но и в форме электронных документов. Так пояснил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы А. Голубев, который представил законопроект.

"параллельно нужно создавать эту электронную систему обмена информацией между лечебными заведениями и аптеками» ВВ Путин.

Скажу по секрету, что продвинутые российские аптекари, те кто хотел, давно наладили систему приема рецептов. Минимум потому, что в этой сфере никаких Законов и Постановлений не нужно было. Если говорить о рынке.

Правда, практика показывает, что речь идет об обмене информацией между аптеками и клиентами, которым и раньше ничего не мешало направить рецепт в аптеку с помощью мейла, или Интернет-приложения. Конечно же, подобные коммуникации не касаются лекарств предметно-количественного учета. Рецептурный бланка на которые, как бланк строго учета, аптекари обязаны хранить. Сюда же относятся препараты рецептурного отпуска, которые также отпускаются по рецепту из аптеки. По рецепту на бланке, имею ввиду.

Можно было бы предположить, что "своевременная" инициатива депутатов касается льготного обеспечения. Сомнительно. Ведь очевидно, что подобная элементарная схема взаимодействия уже должна существовать. Так как льготный отпуск лекарств полностью контролируется на местах минздравовскими частно-бюрократическими группами и ничего не мешает врачу, заносящему назначение в ПК, автоматически делать его доступным для аптечного ларька. Часто, как в Москве, находящегося в том же самом ЛПУ.

Получается, что важная депутатская работа в Подмосковье опять дешевая показуха. Ничего нового. Президент вчера сказал,

нужно наладить соответствующий электронный оборот информации между лечебным заведением, врачом и аптекой. Пока такой системы нет

Нет, Дорогой Владимир Владимирович, уже есть, уже чиновники сегодня выполнили. Словами подмосковного депутата Брынцалова,

Решение принято. Закон принят в целом

Позвольте, а законодательство об обращении Лекарств, электронные подписи, а рецепты, а электронный обмен, а контроль за расходованием бюджетных средств на льготные лекарства? Это совсем другие вопросы.





