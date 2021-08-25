В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» представили фотографии аптек 1970-х годов

Онлайн можно рассмотреть интерьеры аптек того времени и увидеть работу фармацевтов.





Главархив делится альбомом-отчетом 1973–1974 годов с фотографиями аптек и описанием работы фармацевтов. Узнать, как работали фармацевты в те годы, можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории»





В 1973-м в Москве насчитывалось 352 аптеки и 353 филиала аптек. На снимках в альбоме представлены общие виды аптек снаружи и внутри, показаны рабочие места сотрудников, детский и информационный уголки, комнаты отдыха фармацевтов.





Фасад аптеки №171. Начало 70-х годов

Фасад аптеки №337. Начало 70-х годов

Оборудование торгового зала аптеки №1. Начало 70-х

Организация рабочего места рецптара-контролера аптеке №1. Начало 1970-х годов. Главархив Москвы

Оборудование торгового зала аптеки №72. Начало 70-х

В начале 1970-х годов сеть аптечных складов обслуживала более 700 различных организаций: аптек, лечебно-профилактических учреждений, эндокринных центров. На них действовали машиносчетные станции, работали контрольно-аналитические лаборатории и другие службы. Благодаря фотографиям можно увидеть, как оформляли постеллажные карточки, хранили и перемещали лекарства.





В альбоме есть и данные по аптекам, которые занимались оптикой. Так, за 1973 год было изготовлено более 2,5 миллиона очков. Получил широкое развитие новый вид обслуживания — создание медицинских очков по образцам (с сокращенными сроками изготовления) в улучшенных оправах. На фотографиях можно увидеть оборудование для окраски, обрезки и калибровки очковых линз, панорамы торговых залов.





Для улучшения лекарственного обслуживания населения было организовано 45 аптек-школ, на базе которых проводились занятия по обмену опытом для аптечных работников по 18 профилям. В 1973 году в таких аптеках-школах занимались 875 человек.





А в 1974-м в аптечном управлении был проведен конкурс мастерства рецептаров-контролеров аптек Москвы. До заключительного этапа конкурса тогда дошли 12 человек. Специалистам нужно было выполнить ряд заданий. Например, найти ошибки в неправильно написанных рецептах, а также подготовить творческие номера на профессиональные темы.





Оборудование торгового зала аптеки №171.

Оборудование торгового зала аптеки №299. Начало 70-х

Организация рабочего места ассистента в аптеке №132. Начало 1970-х годов.

Дозирующее устройство с четырехходовым краном и дозатором жидкости на два миллиметра. Начало 70-х годов

По материалам сайта mos.ru