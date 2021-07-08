Голикова Т. назначена Мишустиным М. куратором российского фармацевтического рынка.

Российский фармацевтический рынок, похоже, с ума сводит чиновников всех рангов.

Главный в деле российской фармации это нынешний Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Много чего уже наделал, мягко говоря.

Преступной проказой чиновника в отрасти, считается назначение всей стране в прошлом году правительственным поставновлением, лекарственной терапии гидроксихирохином из китайской гуманитарной помощи.

Чем руководствовался чиновник, возомнивших себя лекарем, не скажем, а вот несколько десятков тысяч упаковок рецептурного препарата, совсем не предназначенного для лечения коронавируса, российская публика скушала только в этом году.

Теперь странный Премьер назначил рынку куратора.

Вице-премьер Татьяна Голикова будет отвечать за обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации и за развитие фармацевтической и медицинской промышленности.

Заметим, функция возложена на чиновницу, уже занимавшую пост министра здравоохранения страны, после очевидного провала государственной политики в развитиии фармацевтической промышленности, аптечного дела.

Последним примером провала служит срыв производства российских вакцин от коронавируса. В настоящее время объемов производства далеко не хватает даже для начала массовой вакцинации населения.

В России произведено всего 30 млн. доз вакцины, вместо необходимых уже в мае 2021 года 120 млн. доз, как минимум.

Ранее бюрократия уничтожала российскую фармацевтичекую промышленость насаждением импортных стандартов менеджмента качества, GMP коротко, со всеми вытекающими.

Ударом по отрасли стало так же внедрение дополнительной маркировки лекарств, которая, кроме дополнительных расходов и издержек для бизнеса и потребителей, не годится более не для чего. С точки зрения интересов государства.

Не можем не отметить смертельного влияния на российское аптечное дело Росздравнадзора, которому были предоставлены умопомрачительные бюрократические полномочия, направленные надзорным ведомством на уничтожение основы отрасли- российского аптечного дела. За это видимо, организатор активной "лекарственной прокуратуры" М. Мурашко был повышен в должности до министра всего Минздрава.

Теперь у фармацевтического рынка куратор. Будет контролировать государственную программу развития отрасли на 147 млрд. рублей.

Росздравнадзору предоставлены умопомрачительные бюрократические полномочия, направленные надзорным ведомством на уничтожение основы отрасли- российского аптечного дела.

Можно подумать, развалинам мало кураторов, или дополнительные миллионы бюджета смогут вырастить компетенции, ранее разорванной в клочья, российской фармацевтической промышленности.

Большая часть которой, процентов на 70, зависит и является частью бюрократический кланов, способных лишь фасовать таблетки и осваивать бюджет страны по строке НИОКР.

«Внедрение института кураторства сделает управление госпрограммами более гибким. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии»

пресс-служба правительства.