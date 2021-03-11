Мечта руского аптекаря. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрождении производственных аптек. 101 раз

redaktor 11-03-2021, 12:00 Просмотров: 116 0 автор:11-03-2021, 12:00Просмотров: 116

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Мечта руского аптекаря. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрождении производственных аптек. Загололовки в российских СМИ соотвтсвующие. Праздник российской фармации и аптечного дела. Только это мечтой и остается. Порывы и инициативы депутатов это не про аптечное дело и для производственных аптек. Возможно на чей-то улице и праздник. В аптеки вернут производство лекарств Аптеки также смогут изготавливать зарегистрированные лекарственные препараты. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что количество аптек с... ИА Красная Весна вчера в 16:37 В российских аптеках опять будут готовить лекарства В российские аптеки вернутся провизоры. Вести.Ru вчера в 16:16 Аптекам снова разрешили изготавливать лекарства Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий аптекам право на изготовление лекарств, передает корреспондент «Росбалта». Изготавливать разрешается лекарства в малых дозировках для... Росбалт вчера в 18:07

Хотя один большой плюс есть, внимание общества в нашем положении, это уже большое дело. Нас настоящих аптекарей, начали уничтожать лет 10 назад, пристреливались. Последние пять лет под руководством нынешнего министра Мурашко, бывший шеф Росздравнадзора прямо выжигали. Душили как поганых котов. Сфабрикованными делами за изготовление фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных. Итог, вместо 3000 аптек, сегодня насчитываем едва 300 предприятий. депутатские заявления так и останутся словами. А мы так и останемся производственными аптеками. для которых главное, чтобы про нас забыли. И криминальные "надзоры". И депутаты. И вся эта бесполезная, в настоящем аптечном деле, государственная власть. А двадцать лет назад аптек без производства, практически, не было. Да и не аптека это без РПО. статья в газете "Московские Аптеки" 2007 года. И статья 2017 года "Ремедиум", там кстати, про изнасилование Росздравнадзором. Как примерв газете "Московские Аптеки" 2007 года. И2017 года "Ремедиум", там кстати, про изнасилование Росздравнадзором. Вчера лепутат "Единой России" А. Петров возбудил СМИ громким заявлением о производственных аптеках. Можно подумать озарение нашло. "Сегодня исторический момент , возвращаем производственные аптеки." А. Петров депутат ГД Перед этим заход на необходимость стране "производственных аптек" Тот же депутат делал в 2019 году. Себестоимость лекарств, изготовленных в производственной аптеке, высокая, поэтому производство создавать под силу только крупным сетям и региональным фармациям. Об этом рассказал член Комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров , выступая сегодня на «круглом столе» в «Парламентской газете». Писали отраслевые СМИ. Петров тогда даже схему придумал, грандиозную. «Врач выписывает рецепт, пациент с ним идет в обычную аптеку, которая отправляет рецепт в производственную аптеку, затем через один-два дня готовое лекарство с соблюдением всех правил доставляют в место заказа» Напомню. что ервые намерения спасти российское дело были нами замечены еще в 2019, таже "Единая Россия" подготовила проект федерального закона о возрождении и поддержке деятельности производственных аптек в субъектах РФ. Об этом сообщила первый заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина. До сих пор возрождают. Это к тому, что депутатские заявления так и останутся словами. А мы так и останемся производственными аптеками. для которых главное, чтобы про нас забыли. И криминальные "надзоры". И депутаты. И вся эта бесполезная, в настоящем аптечном деле, государственная власть. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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Свершилось. НДС. В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели Не иссякнет рвение лоббистов административного давления на отрасль, как и соответствующая активность депутатов "Единой России" Новаторы фармацевтического Подмосковья. Вчера сказал Путин, сегодня областная Дума сделала К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.