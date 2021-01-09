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Кто самый - самый, злодей

0% Мантуров Д.- министр промышленности и торговли - 1 (100%)

100% Артемьев И.- бывший руководитель ФАС России - 0 (0%)

0% Мурашко М.- министр здравоохранения - 0 (0%)Мантуров Д.- министр промышленности и торговли - 1 (100%)Артемьев И.- бывший руководитель ФАС России - 0 (0%)

Голосовать Результаты Русское Аптечное Дело / От редакции : Русское аптечное дело 2020. Цитаты. Итоги 2020 года redaktor 9-01-2021, 18:05 Просмотров: 168 0 автор:9-01-2021, 18:05Просмотров: 168

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Русское аптечное дело 2020. Цитаты. Итоги 2020 года. Итоги 2020 фармацевтического года уже традиционные, хуже не будет, если говорить об аптечном деле. Но мы живы и еще по -брыкаемся. Кажется, в 2020 году, из-за коронавирусного обострения и истерии каждый член общества столкнулся с нашей отраслью и продуктами. Главное достижение года это то, что теперь для всего общества, ранее не подозревающего о существовании в России фармации, очевидна преступная деятельность бюрократии в отрасли. Бюрократические кланы так зарегулировали рынок, так, мягко говоря, разбазарили бюджетные средства, выделенные на развитие отрасли, что не в состоянии произвести даже "первую в мире" вакцину от коронавируса в нужном стране объеме. Даже минимальном. Очень надеямся, что власть оценит и доберется до саботажников. Весь год собираем в пабликах и СМИ яркие представления и высказывания о фармцевтическом рынке и аптечном деле России от людей, имеющих слабое представление. Чтобы в новогодные праздники поделиться с обществом, которое должно знать ораторов и сказочников. Целая, уже почти 20- летняя традиция. Хотели еще устроить голосования за "лучшие мысли" о нашей специальности, но по ходу работы стало понятно, что хитов много и выбрать лучшего будет сложно. Одни перлы. Проще наслаждаться всеми спикерами. Номинаций несколько, мудрость "о лекарствах", "о лекарственном обеспечении", "о дефиците лекарств", "маркировке лекарств". Еще отдельные темы о "административном давлении на отрасль" и собственно, об "аптечном деле", где звездвми выступают новые и новейшие "аптекари". Самый популярный термин года это "фармацевтика", именно так публика называет нашу фармацию. Вторые по полулярности слова - дефицит лекарств. Который, усилиями чиновнкиов и властей неожиданно стал в России реальностью, которую мы наблюдали целый год. В 2021 проблема тоже никуда не денется. К сожалению, нет перспектив. Третье модное словосочетание 2020 года, отаржающее главные проблемы отрасли, это маркировка лекарств. От этой чудовищной бюрократической аферы рынок хлебнул в полной мере, так что не разгрести еще годы. Отметим и чиновников, нанесших отрасли максимальный урон. Таких много, но главные трое. Министр Минпромторга Мантуров Д., бывший руководитель ФАС России Артемьев И. и бывший хозяин фармацевтического рынка, бывший руководитель Росздравнадзора Мурашко М. За более гадкого, предлагаем коллегам проголосовать. Российская фармация не была под таким ужасающим админитративным давлением никогла, за всю историю рынка и страны. Отметим и группу депутатов Единой России, котрые год прикрывали издевательсва над нами, фармацевтической промышленостью и здравым смыслом. Конечно, Исаев А., конечно Петров А. Хотя последний, извинился за маркировку. При возможности, на выборах В Государственную Думу, просим коллег голосовать хоть за черта, а не за эти персоны. Реклама. Продаются домены Apteka-Econom.Com Apteka-Econom.Ru DrugBox.RU DragBox.Ru Cito.Pro Apteka.Fan доп.инф по запросу [email protected] Начнем с главного высказывания главного человека а стране. Не знаем, правда, о чем наш дорогой Владимир Владимировч. Не поняли, пока. "Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в сфере фармакологии" Президент России О Лекарствах. «На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово» В.В Путин (про российские лекарства) Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп" А.Попова "Мы попробовали применять, например, препараты, которые использовали для лечения малярии, в частности, «гидроксихлорохин». Он показал свою эффективность, она, конечно, не идеальна, не такова, которую нам бы хотелось иметь сегодня для борьбы с этим вирусом, но тем не менее мы видим, что использование препарата точно предотвращает нам развитие тяжелых форм инфекции. Это уже очень важно» Зам.дир Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава В. Чуланов «Есть обнадёживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать» Мурашко М. «Главное—не страна производства, а эффективность лекарства» М. Мишустин "да, дорого, но на ноги поднимает, буквально, за два дня" Р. Бабаян, ведущий НТВ (про фавипиравир) "Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой" фармаколог Н. Беспалов О лекарстенном обеспечении Мы ждали этого человека лет десять. Елена Максимкина в этих вопросах хорошо разбирается и знает о ситуации с лекарственным обеспечением. А.Саверский, пациентский общественник Фармацевтическое управление инфекционным процессом - это то, что должно появиться. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни. М.Мурашко "Очень важно знать, какие лекарства и в каком объеме находятся на рынке" зам. пред. Правительства Т. Голикова "на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 млн упаковок, что позволит полностью покрыть потребности, которые рассчитаны Минздравом, в онкологических препаратах" Т. Голикова "Стоимость препарата «Спинраза» в России может снизиться до 5 миллионов рублей за инъекцию" уполномоченный по правам ребенка А. Кузнецова. "Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом" М. Мурашко "если тестироваться раз в неделю, то есть шанс заметить, «когда что-то наступает». " Попова А. "По нашему федеральному закону №61-ФЗ, который регламентирует прохождение клинических испытаний, вообще нет деления на фазы. Есть необходимость доказать определенные свойства препарата. Если речь идет о вакцинном препарате, то это безопасность и иммуногенность. Тем не менее, для удобства рассмотрения мы продолжаем делить на фазы. Согласно постановлению №441, которое вышло в начале этого года, после того как была объявлена пандемия по коронавирусу, разделения на фазы тоже не требуется. Мы наш вакцинный препарат вводили в оборот и разрабатывали согласно этому постановлению, то есть по ускоренной схеме. " А. Гинцбург директор инстутута им.Гамалеи «Была создана информационная система… ее мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то. Также сейчас ведется работа над мобильным приложением, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях" М. Мурашко

О дефиците лекарств «Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может». Мантуров Д. "Все страны во всем мире испытывали большой дефицит лекарств, начиная с весны. Однако нам удалось справиться с этой проблемой в достаточно короткий срок" М. Мурашко "Вопрос под контролем, мониторится ситуация в ежедневном режиме, создан специальный центр по лекарственному обеспечению.. «Уверяю, никакого дефицита нужных лекарств никто не допустит. Всем надо успокоиться, покупать лекарства только по рецептам врачей и уменьшить ажиотажный спрос" В. Матвиенко "Мы планируем под вакцинацию около 60% взрослого населения... Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что они в состоянии покрыть потребность нашей страны" Мурашко М. «В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты» Пресс-служба Минздрава «Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно» «Если где-то есть дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств» В. Матвиенко «В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ» сайт Единая Россия (о несуществующих лекарствах от коронавируса.) "Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибьюции," Д.Мантуров "Саратовский аптечный склад прорабатывал поступление с поставщиками парацетамола. Он поступит в середине следующей недели - 15 числа. "Хорошо, только его сегодня нет. Наши объяснения, что он будет в аптеках завтра, никого не устроят. За это кто-то должен ответить". Вице-губернатор-председатель правительства Стрелюхин. Реклама. Продаются домены Apteka-Econom.Com Apteka-Econom.Ru DrugBox.RU DragBox.Ru Cito.Pro Apteka.Fan доп.инф по запросу [email protected] Административное давление на отрасль "нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями". "Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан" ВВП "Первый раз у нас такой плачевный результат. Каждая организация нарушала обязательные правила." нач. упр.лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Крупнова "самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия..." Мэр Собянин Для решения вопроса бесперебойного лекарственного обеспечения граждан нужно создать главное аптечное управление . М. Мурашко "У Центра развития перспективных технологий сегодня почти сотня частных партнеров-интеграторов.." статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации В. Евтухов «Теперь о новом механизме регулирования цен на лекарства. В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима" М. Мишустин "Реестр будет создан в 2021 году. Мы можем его сделать быстро, но не предоставлено финансирование для его создания. У нас готово уже техзадание" глава Роспатента Г. Ивлиев про реестр фармацевтических препаратов с указанием прав на лекарственные средства В обороте находятся как маркированные, так и немаркированные препараты, Маркированных лекарств всего 10–15% от общего числа. Таким образом, маркировка никак не могла влиять на доступность 85% лекарств, а после перехода на упрощенный порядок работы не влияет на скорость поставок и оставшихся 15%». зам. министра промышленности и торговли В. Евтухов "С системой маркировки правительство разобралось" "Уведомительный порядок существенно смягчил ситуацию." Д. Мантуров, "В настоящее время правительством РФ отрабатывается продление моратория на проведение плановых проверок в отношении микро- и малого бизнеса на 2021 год. Сразу скажу, за исключением проверок со стороны налоговых и таможенных органов. Планируем завершить эту работу в самое ближайшее время" вице-премьер А.Белоусов «Не стоит забывать, что обязанность передавать данные в систему мониторинга – лицензионное требование. За невыполнение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Для ИП – от 4 до 8 тыс. руб., для должностных лиц – от 5 до 10 тыс., для юрлиц – от 100 до 200 тыс. руб.» В. Косенко, чиновница Миндрава "У нас отдельный департамент, который отвечает за фармдеятельность, мониторит ситуацию, и, конечно же, Росздравнадзор - в тесной связи мы взаимодействуем. Но пока о каких-то глобальных проблемах, прежде всего, производители не заявляли" В. Евтухов Зам.руководителя Минпромторг «... очень многие предприниматели в России могли бы сказать серьезные слова благодарности всем нам. Многие компании мы спасли, мы сохранили десятки тысяч рабочих мест, мы поддержали малый и средний бизнес» И. Артемьев. «Если в ходе проверок Росздравнадзора в медицинских или аптечных организациях будет выявлено отсутствие маркировки, то организация будет нести суровую ответственность» ТО Росздравнадзора Р. Курынин Аптечое дело "У нас аптечная сеть обширная. Даже избыточная" В.В Путин "В первую очередь я займусь расширением аптечной сети». В.Малинников, бывший работник ЦВ "Протек" "Мы верим в аптечный формат "Магнита"... ..сеть "Магнит Аптека" является самой быстрорастущей аптечной сетью в России и уже вошла в число крупнейших игроков на этом рынке" Ян Дюннинг ( президент Магнит) "В виду высокой социальной ответственности и повышенным вниманием со стороны Государства, вынуждены отдавать приоритет в отгрузке клиентам на АПТЕКА.ру Спасибо за понимание." Л. Конобеев. В. Спиридонов ( руководители склада "Катрен" ) от их имени и от имени ГК "Катрен" Нас пытаются втянуть в рынок онлайн. А.Филипов дир.сетит Ригла "меня привлекли амбиции «Магнита» в аптечном бизнесе. А масштабы группы действительно позволяют ей со временем занять одно из лидирующих мест на розничном фармрынке." «СИА» рассчиталась со всеми долгами. Благодаря этому мы сейчас быстро восстанавливаем прямые контракты с производителями. "Перестройка «СИА» завершилась успешной интеграцией, за что спасибо коллегам, моим предшественникам. Сейчас мы используем для работы около 72 тысяч кв. м складов" В. Малинников дир. "Магнит Фармы" "Газпромбанк» ставит себе цель в получении прибыли после выхода из капитала АСНА в течение пяти – семи лет." Пресс- служба Газпромбанк «Основная проблема в том, что этот процесс на сегодняшний день должным образом не контролируется... Такое условие получения разрешения на доставку, как наличие десяти точек с лицензией на фармацевтическую деятельность, необходимо." А. Филиппов, директор сети Протек «Согласно постановлению Правительства, таким правом сегодня обладают только компании, включающие не менее десяти аптек. Не допущены не только дистрибьюторы, но и одиночные аптеки, и малые сети. Мы договорились, что вернемся к этому и внесем необходимые поправки», Депутат А. Исаев «..Мы считаем, что более правильно изучить наработанный опыт и двигаться вперед, поэтапно разрешая торговлю рецептурными препаратами. Начать с того, что оставить действующий список, в дальнейшем расширяя его» Депутат А. Исаев ничто не мешает аптекам, которые получают сейчас сверхприбыли, установить отдельные контейнеры, и сдавать потом собранное тем, кто занимается утилизацией медизделий профессионально». Депутат ГД В. Бурматов «Руководство компании все время на связи с сотрудниками: объясняем важность работы в этот период. Без аптек страна не справится с эпидемией» Е. Нифантьев владелец сети Об успехах российской фармацевтической промышленности ( под руководством Путина и Мантурова) "За рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции" премьер-министр России М. Мишустин. В России налажено производство полного цикла 14 из 17 препаратов для борьбы с COVID-19, рекомендованных Минздравом. министр промышленности и торговли Д. Мантуров «В Российской Федерации правила GMP приближены к европейским как наиболее универсальные глава Минпромторга Д. Мантуров. «Мы утвердили правила выдачи разрешений на их дистанционную продажу. Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты» М.Мишустин . . появились препараты, которые ранее никогда не производились и не выпускались, прошли процедуру регистрации и стали доступны для нашего населения. М. Мурашко. "Весенний период, летний период мы прошли достаточно ровно. В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться" М.Мурашко «Основное назначение ФКУ – исполнение полномочий, которые уже имеет Минздрав, определение текущей и перспективной потребностей в лекарственных препаратах" Е. Максимкина. "Самое сложное положение - в 27 областях, уже оперативно организована доставка лекарств в 27 регионов. Это и в Волгоградскую, Тульскую, Курганскую, Саратовскую области, в Бурятию, Северную Осетию и так далее. Теперь эту систему - комплексного и оперативного обеспечения лекарствами - причём, под жестким контролем ОНФ - надо запустить и по всей стране" Рошаль Л. доктор «На наших глазах идет цифровая революция, – Одно из ее ярчайших направлений – маркировка товарных категорий, а в числе передовых отрядов, на которых система «тренируется», оказались лекарственные препараты. Как говорят: если не можешь остановить движение – возглавь его." Г. Иноземцев. бывший релактор фарм вестник "российская фарминдустрия в настоящее время производит в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, которые были рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения COVID-19... ранее в России выпускали всего три препарата от коронавирусной инфекции. " Д. Мантуров "мы будем в состоянии производить 15 млн доз в месяц весной следующего года" Д.Мантуров "За последние семь лет в область фармацевтики было инвестировано более 200 млрд рублей. Построено огромное количество новых заводов" "повышения цен из-за внедрения маркировки не стоит ожидать" "с 2009 года, при совместных инвестициях государства и бизнеса, на рынок выведено 120 лекарственных препаратов" "С 2008 года количество отечественных производителей лекарственных средств увеличилось более чем на 140" "Запущено более 50 новых фармацевтических производств, в том числе иностранными компаниями построено 16 заводов в России" Зам.министра промышленности и торговли Российской Федерации С. Цыб "На сегодняшний день мы производим по полному циклу готовые формы 80% препаратов из этого перечня. Напомню, что в перечне 758 позиций", директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России А. Алехин. Про маркировку лекарств В нынешних условиях еще более важны уверенность в подлинности лекарств, прослеживаемость их движения на рынке и информированность граждан о препаратах» генеральный директор "ВЕРТЕКС» Г. Побелянский. в результате маркировки бизнес должен почувствовать облегчение, а не дополнительную нагрузку. Д. Мантуров Заканчиваем фармацевтические мудрости, буквально, наказом эффективного, по мнению Президента России министра, он же бывшмй хозяин фармацевтическго рынка России, он же сздатель бюрократичекой сиситемы Росздравнадзора. Как он скромно о себе, МЫ. "Лекарственная безопасность со всех сторон. Здесь мне известно, может быть, чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы. Есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное – уйти от варианта: у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как «внезапно», «вдруг». Нужно все-таки создать определенные плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли, как фармацевтической, так и медизделий, и мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся» Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



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