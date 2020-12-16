redaktor 16-12-2020, 16:25 Просмотров: 335 100 автор:16-12-2020, 16:25Просмотров: 335

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - В России дефицит лекарств длится уже год. При том, что власть не сделала, абсолютно, ничего. Ровно год назад в нашем паблике в Facebook @aptekaporn появилось первое сообщение о явлении, которое называется дефицит лекарств. До этого дефицит был в СССР и в 90е в годы. В 2020 российский фармацевтический рынок не смог противопоставить товарному дефициту ничего. По одной простой причине, рынок не в состоянии реагировать на увеличение спроса при жестком государственном регулировании. Последним фактором, вызвавшим такой длитеьный и глубокий дефицит лекарств в стране стала маркировка лекарств. Чтобы не говорили, заинтересоваанные чиновники, это так. Еще одним фактором стала политика ФАС России в части безумного регулирования отпускных цен производитеей лекарств. До этого российская бюрократия нанесла удар по отрасли, внедрением обязательного GMP со всеми вытекающими. В декабре 2019 все негативное факторы сработали против рынка и лекарственного обеспечения. Дефицит лекарств в России уже год, и похоже, мало кто понимает, что с этим делать. Что можем сказать, дорегулировались. Наш первый пост от 16 декабря 2019 выглядел так,

На рынке как не было так и нет. Преднизолона, ампулы, таблетки. Нет и нет гидрокортизона. Никакого.

Заканчивается, похоже дексаметазон. Ампулированный Это проблема.

Дальше били в барабаны буквально каждый день и похоже, нас никто не слышал. Приведу некоторые выдержки по хронологии. Январь 2020. По состоянию на 23.01.20 даже рынок не может закрыть незаживающие "дырки" преднизолона, гидрокортизона. Что касается сектора государственных закупок, здесь ситуация Ух-уд-Шается. По информации коллег, Минздрав уже, с нового года, например, проводит аукционы республиканских заказчиков с ценой НМЦК, свыше 10 млн.,которые будут "играться" по реестровой. цене (жнвлп). Есть "мнение", что все ради производителей и для того, чтобы отсечь российскую фармацевтическую дистрибуцию, которая не сможет не включать в стоимость лекарства наценку. Кто не в курсе, основа российского лекарственного обеспечения, фармацевтического рынка это оптовики. Оптовики. Мне кажется, что это не "ход", а продолжение бюрократического саботажа. Что приводило, приводит и будет приводить к срыву аукционов на поставку жизненно-важных лекарств. Возможно приведет к коллапсу системы лекарственного обеспечения.

продолжение бюрократического саботажа. Что приводило, приводит и будет приводить к срыву аукционов на поставку жизненно-важных лекарств.

Возможно приведет к коллапсу системы лекарственного обеспечения.

Март 2020 В России на фармацевтических складах кончился парацетамол. Виноваты, опять, проклятые спекулянты. Нет, не чиновники, убивающие последние шесть лет российскую фармацевтическую промышленность. Все они, не только на свободе, но и руководят промышленностью и здравоохранением. Август 2020 В стойком дефиците фраксипарины, клексаны. Это уже похоже на преступление. В нынешней коронавирусной ситуации. Робко надеюсь, что запасы есть в российских ЛПУ. Нет банального анаприлина, нет лазикса, и много чего еще. Дефектура лекарств растет на глазах. Меновазин вырос цене с начала с 10 до 50 рублей. В воздухе и СМИ одна "важная" для потребителей маркировка лекарств. Депутаты- лоббисты #ЕдинаяРоссия , чиновники - саботажники и сектанты- маркировщики отступать не собираются. Видимо пойдут во банк. Тревожно. То ли еще будет.

В стойком дефиците фраксипарины, клексаны. Это уже похоже на преступление. В нынешней коронавирусной ситуации

Ноябрь 2020 15 % увеличение спроса на лирику и триттико, на фраксипарин и клексан, на еще 100 наименований лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке министр Минпромторга Мантуров не ждал. Не предполагал, что 15%, даже сезонное, увеличение потребления лекарств, практически, полностью остановит сектор. Съели на 15 % лекарств больше и это привело к дефициту лекарств Неожиданно, правда. Как и мы подумать не могли, что Мантуров забуреет и станет списывать свой косяк ( буквально преступление) на сезон ОРВИ ( причем к ОРВИ дешевая декса и парацетамол) тоже никак не ожидали. И новый жизнерадостный премьер тоже. Депутаты профильного комитета Единой России, прикрывающие проделки чиновников на фармацевтическом рынке, не думали даже. Даже Президент Путин не ждал. Ему нужен был такой позор? Так получилось. Предупреждали. Есть русская поговорка. Не плюй в колодец, пригодится, воды напиться. Пятый год фармацевтический рынок просит чиновников остановиться в бюрократических опытах административного затравливания и дать вздохнуть. Хоть немного. Пациентам то, какое до этого дело? Даже, если Мантуров лично не устраивал ( хотя точно устраивал) Сказки про нормализацию ситуации в аптеках, росте производства, о создании государственной компании, которая будет снабжать лекарствами российское здравоохранение. Ничего этого нет. И мер со стороны власти нет. Никаких. Одна болтовня.

Пятый год фармацевтический рынок просит чиновников остановиться в бюрократических опытах административного затравливания и дать вздохнуть. Хоть немного.

Прошлые две недели, саботажники из правительства, маркировщики и чиновники на местах переводили стрелки с огромного дефицита лекарств на повышенный сезонный спрос, усиленный коронавирусом. Судя по СМИ и настроению общества, прокатило. Интересно, как будут привязывать злодеи к вирусам на этой хроническое исчезновение метилпреднизолонов, ампулированных антигистаминных (тавегила с супрастином) , димедрола, и прочих, в вдогонку к десяткам, исчезнувших ранее препаратов. Декабрь 2020 Т. Голикова сегодня начала признаваться. «Был реализован ряд мер, но они оказались недостаточными. В последние месяцы была установлена дефектура, а именно недостаток таких лекарственных средств в обороте. Таких препаратов мы насчитали 26» Правильно, нужно как- то продолжать скрывать массовый дефицит лекарств в стране. Как-то подойти к признанию, что российская фармация вытрахана и высушена чиновниками "административным регулированием" от #gmp до #маркировкалекарств и идиотским регулированием цен на лекарства. Когда неразрешимой проблемой в стране, стали примитивные лекарства типа фуросемида и десаметазона. Но причина такого откровения, конечно, не в осознании проблемы. Причина, скорее в том, что чиновница уже начала искать, на кого перевести стрелки за провал и предстоящий позор. На следующей неделе, по указанию Путина, нужно начать массовую вакцинацию "первой в мире". Для массовой вакцинации обязательно нужно серийное производство. Для серийного производства нужна, та самая, хваленая российская фармацевтическая промышленность, на развитие которой, десятилетие выделялся огромный бюджет. На кластеры, заводы, молекулы, на огромный "надзирающий" отрасль, аппарат. Что, ничего нет? Кроме упаковочных, в лучшем случае, линий? Не может быть. Совсем в России кончился ампулированный дексаметазон. Пока министр Мурашко и министр Мантуров стахановскими темпами наращивали производство, на 200% азитромицина и на 300% местных фавипиравиров. Азитромицин, кстати, в России тоже огромный дефицит. Получается, что министр Мурашко опять нагло врет, про принятые меры, и сокращающийся дефицит.

министр Мурашко опять нагло врет, про принятые меры, и сокращающийся дефицит.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



Рекомендуем в этой теме:

Мы сопротивляемся остановке лекарственного обеспечения в стране, маркировка лекарств и ее атаман Мантуров сопротивляются тоже. Маркировка лекарств то левая какая-то. Над Россией бродит призрак дефицита лекарств?! Русское аптечное дело. 31.10.2019. Хеллоуин. В России настало время камни собирать. В России хронически нет жизненно важных лекарств. Ответственных, кстати, тоже нет. Импортозамещение в фармации и лекарственном обеспечении на 90 млрд.минимум...Где? Русское аптечное дело 10.09.2019 .Медведев. Максимкина, Чиновники затейники. Протек. Эском