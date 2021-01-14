redaktor 14-01-2021, 17:45 Просмотров: 71 0 автор:14-01-2021, 17:45Просмотров: 71

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Русское аптечное дело 14.01.21 Маркировка лекарств не работает и без "уведомительного" режима лекарственное обеспечение страны остановится. Утверждения организаторов, исполнителей и операторов маркировки лекарств носят провокационный характер и не соответсивуют действительности. Что подтверждается некачественной работой "системы" "Честный Знак". Achtung! Внимание! Это я к журналистам, скорее, и обществу. Чтобы потом не говорили, что были не в курсе. Не прекращаются попытки в очередной раз остановить лекарственное обеспечение в России. Одним из инструментов саботажа остается маркировка лекарств чудесными марочками " Честный Знак". На фоне чудовищного дефицита лекарств в России Очередным подтверждением деструктивной деятельности маркировщиков служит их лживый пресс-релиз о качественной работе "системы" и цитирую, "В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, - 99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1% соответственно. Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима... Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет." И тд. На самом деле, более менее, стабильно работать аптекам России с говнобюрократическими знаками сейчас позволяет, именно, только упрощённая, уведомительная система учета маркировки лекарств. Через которую проходит 100% препаратов Постоянные, многочисленные и настойчивые попытки участников оборота лекарств учитывать, находящиеся в обороте товарные позиции по, так называемой, основной схеме, успеха не имеют, как и ранее. При очередном запуске "системы" лекарсмтвенное обеспечения и продажи в аптеках вновь остановтся. Никакого отношения к борьбе с фальсификатами продукции, тем более к инструментам содействия законному бизнесу, вышеупомянутая "система" не имеет. Полностью "информационное сообщение" от ЦРПТ, которая является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%). Оператор-ЦРПТ, дочерняя

компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (Распоряжение Правительства №620-р. ЦРПТ на основе

государственно-частного партнерства создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России, приводим ниже. Уведомительным режимом в системе маркировки лекарств воспользовался

минимум больниц и аптек.

Уведомительные схемы в системе маркировки лекарств введены в начале

ноября в соответствии с постановлением правительства №1779 от 2 ноября

2020 года.

В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в

медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, -

99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1%

соответственно. Это означает, что отрасль повысила качество работы в

системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат

работы после выхода из упрощенного режима.

«Медучреждения государственного звена обеспечили готовность своих

систем еще до 1 июля 2020 года, на базе некоторых из них работали

центры компетенций. Поэтому они наработали опыт приемки и отгрузки

маркированных лекарств. Несмотря на то, что есть упрощенные схемы,

медучреждения предпочитают строгую прослеживаемость. Это объяснимо – в

этом сегменте очень строгий контроль. Низкая доля проведения операций

по уведомительному режиму в аптеках также связана с необходимостью

строгой отчетности и свидетельствует о повышении уровня компетенций.

Мы благодарим всех коллег за совместную выработку наиболее оптимальных

решений», - говорит руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

По данным на середину декабря, розничную продажу через онлайн-кассы

осуществляли 74% аптечных организаций, у 86% маркированные лекарства

были на балансе.

Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается

менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет.

Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки

прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и

качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром,

защищает потребителей и добросовестный бизнес.

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