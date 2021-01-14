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автор: redaktor
14-01-2021, 17:45
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Русское аптечное дело 14.01.21 Маркировка лекарств не работает и без "уведомительного" режима лекарственное обеспечение страны остановится.
Утверждения организаторов, исполнителей и операторов маркировки лекарств носят провокационный характер и не соответсивуют действительности.
Что подтверждается некачественной работой "системы" "Честный Знак".
Achtung! Внимание!
Это я к журналистам, скорее, и обществу. Чтобы потом не говорили, что были не в курсе. Не прекращаются попытки в очередной раз остановить лекарственное обеспечение в России.
Одним из инструментов саботажа остается маркировка лекарств чудесными марочками "Честный Знак". На фоне чудовищного дефицита лекарств в России
Очередным подтверждением деструктивной деятельности маркировщиков служит их лживый пресс-релиз о качественной работе "системы" и цитирую,
"В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, -99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1%
соответственно.
Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима...
Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет."
На самом деле, более менее, стабильно работать аптекам России с говнобюрократическими знаками сейчас позволяет, именно, только упрощённая, уведомительная система учета маркировки лекарств.
Через которую проходит 100% препаратов
Постоянные, многочисленные и настойчивые попытки участников оборота лекарств учитывать, находящиеся в обороте товарные позиции по, так называемой, основной схеме, успеха не имеют, как и ранее. При очередном запуске "системы" лекарсмтвенное обеспечения и продажи в аптеках вновь остановтся.
Никакого отношения к борьбе с фальсификатами продукции, тем более к инструментам содействия законному бизнесу, вышеупомянутая "система" не имеет.
Полностью "информационное сообщение" от ЦРПТ, которая является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%). Оператор-ЦРПТ, дочерняя
компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (Распоряжение Правительства №620-р. ЦРПТ на основе
государственно-частного партнерства создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России, приводим ниже.
Уведомительным режимом в системе маркировки лекарств воспользовался
минимум больниц и аптек.
Уведомительные схемы в системе маркировки лекарств введены в начале
ноября в соответствии с постановлением правительства №1779 от 2 ноября
2020 года.
В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в
медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, -
99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1%
соответственно. Это означает, что отрасль повысила качество работы в
системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат
работы после выхода из упрощенного режима.
«Медучреждения государственного звена обеспечили готовность своих
систем еще до 1 июля 2020 года, на базе некоторых из них работали
центры компетенций. Поэтому они наработали опыт приемки и отгрузки
маркированных лекарств. Несмотря на то, что есть упрощенные схемы,
медучреждения предпочитают строгую прослеживаемость. Это объяснимо – в
этом сегменте очень строгий контроль. Низкая доля проведения операций
по уведомительному режиму в аптеках также связана с необходимостью
строгой отчетности и свидетельствует о повышении уровня компетенций.
Мы благодарим всех коллег за совместную выработку наиболее оптимальных
решений», - говорит руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.
По данным на середину декабря, розничную продажу через онлайн-кассы
осуществляли 74% аптечных организаций, у 86% маркированные лекарства
были на балансе.
Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается
менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет.
Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки
прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и
качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром,
защищает потребителей и добросовестный бизнес.
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