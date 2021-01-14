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    Главная » Открытые письма » Русское аптечное дело 14.01.21 Маркировка лекарств не работает и без "уведомительного" режима лекарственное обеспечение страны остановится.


    Открытые письма / Личный Опыт / Пресс-релизы : Русское аптечное дело 14.01.21 Маркировка лекарств не работает и без "уведомительного" режима лекарственное обеспечение страны остановится.
    автор: redaktor 14-01-2021, 17:45 Просмотров: 71
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    Русское аптечное дело 14.01.21 Маркировка лекарств не работает и без "уведомительного" режима лекарственное обеспечение страны остановится. 

    Утверждения организаторов, исполнителей и операторов маркировки лекарств носят провокационный характер и не соответсивуют действительности.

    Что подтверждается некачественной работой "системы" "Честный Знак".

    Achtung! Внимание!
    Это я к журналистам, скорее, и обществу. Чтобы потом не говорили, что были не в курсе. Не прекращаются попытки в очередной раз остановить лекарственное обеспечение в России.
    Одним из инструментов саботажа остается маркировка лекарств чудесными марочками "Честный Знак". На фоне чудовищного дефицита лекарств в России
    Очередным подтверждением деструктивной деятельности маркировщиков служит их лживый пресс-релиз о качественной работе "системы" и цитирую,
    "В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, -99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1%
    соответственно.
    Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима...
    Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет."
    И тд.
    На самом деле, более менее, стабильно работать аптекам России с говнобюрократическими знаками сейчас позволяет, именно, только упрощённая, уведомительная система учета маркировки лекарств.
    Через которую проходит 100% препаратов
    Постоянные, многочисленные и настойчивые попытки участников оборота лекарств учитывать, находящиеся в обороте товарные позиции по, так называемой, основной схеме, успеха не имеют, как и ранее. При очередном запуске "системы" лекарсмтвенное обеспечения и продажи в аптеках вновь остановтся.
    Никакого отношения к борьбе с фальсификатами продукции, тем более к инструментам содействия законному бизнесу, вышеупомянутая "система" не имеет. 
    Полностью "информационное сообщение" от ЦРПТ, которая является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%). Оператор-ЦРПТ, дочерняя
    компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (Распоряжение Правительства №620-р. ЦРПТ на основе
    государственно-частного партнерства создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России, приводим ниже.
    Уведомительным режимом в системе маркировки лекарств воспользовался
    минимум больниц и аптек. 
    Уведомительные схемы в системе маркировки лекарств введены в начале
    ноября в соответствии с постановлением правительства №1779 от 2 ноября
    2020 года.
    В ноябре-декабре с прерыванием цепочки полной прослеживаемости в
    медорганизациях проведены 0,08% операций, по стандартным схемам, -
    99,92%. В аптечных организациях эти показатели 2,9% и 97,1%
    соответственно. Это означает, что отрасль повысила качество работы в
    системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат
    работы после выхода из упрощенного режима.
    «Медучреждения государственного звена обеспечили готовность своих
    систем еще до 1 июля 2020 года, на базе некоторых из них работали
    центры компетенций. Поэтому они наработали опыт приемки и отгрузки
    маркированных лекарств. Несмотря на то, что есть упрощенные схемы,
    медучреждения предпочитают строгую прослеживаемость. Это объяснимо – в
    этом сегменте очень строгий контроль. Низкая доля проведения операций
    по уведомительному режиму в аптеках также связана с необходимостью
    строгой отчетности и свидетельствует о повышении уровня компетенций.
    Мы благодарим всех коллег за совместную выработку наиболее оптимальных
    решений», - говорит руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.
    По данным на середину декабря, розничную продажу через онлайн-кассы
    осуществляли 74% аптечных организаций, у 86% маркированные лекарства
    были на балансе.
    Система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается
    менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет.
    Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки
    прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и
    качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром,
    защищает потребителей и добросовестный бизнес.

     
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