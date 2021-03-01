    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте

Опрос

Ваша Аптека уже готова к вводу маркировки?
 
 
Популярные статьи
  • Глава ФМБА бросает в бой с коронавирусом все новые разработки. Нашлась и новая "молекула"
  • Коммерческий подкуп в продаже лекарств как новый российский бюрократический налог. 09.03.2021
  • Мечта руского аптекаря. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возрождении производственных аптек. 101 раз
  • 01.03.2021 Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"
    		•
     
     
    Архив новостей
    Март 2021 (4)
    Январь 2021 (3)
    Декабрь 2020 (3)
    Октябрь 2020 (2)
    Сентябрь 2020 (2)
    Август 2020 (1)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    Главная » Наше мнение » 01.03.2021 Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"


    Наше мнение : 01.03.2021 Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"
    автор: redaktor 1-03-2021, 11:20 Просмотров: 106
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

    Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"

    Что за контора "Эндомедфарм" и какое отношение имеет к известному "МЭЗ"? Вопрос.

    Тот , что известный "Московский эндокринный завод", который под Минпромторгом, на которым опыт за опытом, новация за инновацией. 

    Всегда знали, что детские лекарства, вообще, по понятным причинам, готовятся в аптеках. Так было последние 100 лет. В общем-то ничего сложного для российского аптекаря в этом нет, умеючи. 

    Теперь наступили другие времена, нас пугают тем, что детские сильнодействующие леккрства стали производить на Московском эндокринном заводе. Еще вопрос, с чего бы?

    Целых два, или три. Хвала Богу, что только два.

    А так можно? Третий вопрос. Если это нужно чиновникам, да.

    Что может быть лучше работающего и эффективного российского фамацевическго производства. Еще лучше, когда это производство- настоящая российская марка. Такая как "Московский эндокринный завод". 

    Правда, известно, что любое хорошее дело местные чиновники могут убить. Быстро и легко.

    Вот тут, как раз, возникают сомнения, а не используется чиновниками этот известный фармацевтический бренд для создания лишь видимости очередного проекта "импортозамещения" и освоения бюджетных средств.  

    Вопросы можно задавать до бесконечности.

    «Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию

    Чтобы могло значить "перешел в активную стадию"? Ясно, проект согласовали с Москомархетиктурой.

    «Сейчас планируется строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса по производству лекарств на базе государственного предприятия “Московский эндокринный завод”. Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов. Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков»

    С. Кузнецов, главный архитектор Москвы

    Очевидно, что никакого отношения к фармацевтическим успехам и эта стадия "проекта" в части развития фармацевтическго производства не имеет.

    Акции чиновников на многострадальном МЭЗ проволятся в рамках инвестиционных проектов Минпромторга, а объем инвестиций бюджета планируется в 1.2 млрд. рублей.

    Дальше хуже. Снова участие в бюрократических субботниках, снова куратор, сам руководитель Минпромторга. 

    В сентябре было торжественно открыто с участием министра промышленности и торговли предприятие по производству защитных средств. Были обещанны миллионы медицинских масок в сутки.

    ФГУП «Московский эндокринный завод» был передан объект по уничтожению химоружия в «Почеп» в 2019-ом. Год назад – в марте 2020-го там решили обеспечить медиков и других граждан страны масками.

    Уже в феврале, сайт телеканала «Городского» сообщил, со ссылкой на занятых на производстве людей, работникам предложили уволиться из-за отсутствия заказов.

    Еще помнится, был проект по выращиванию конопли для медицинских нужд. И что? Тоже ничего. 

    Единственное, что мы знаем о полезной деятельности этого фармацевтического производства это участие в логистических цепочка по ввозу в Россию незарегистрированных лекарств. Правда, странно? 

    Известное производственное предприятие, как банальный торговый посредник.

    Дальше хуже. Снова участие в бюрократических субботниках, снова куратор, руководитель Минпромторга. 

    В сентябре было торжественно открыто с участием министра промышленности и торговли предприятие по производству защитных средств. Были обещанны миллионы медицинских масок в сутки.

    ФГУП «Московский эндокринный завод» был передан объект по уничтожению химоружия в «Почеп» в 2019-ом. Год назад – в марте 2020-го там решили обеспечить медиков и других граждан страны масками.

    Уже в феврале, сайт телеканала «Городского» сообщил, со ссылкой на занятых на производстве людей, работникам предложили уволиться из-за отсутствия заказов.

    Еще поинится, был проект по выращиванию конопли для медицинских нужд. И что? Тоже ничего. 

    «15 сентября 2020 г., численность персонала ФГУП «Московский эндокринный завод» — ЭНДОФАРМ составила 1800 человек. Прирост численности работников в сравнении с 2019 годом — более 65%»,

    зам. Ген. дир. по персоналу и административным вопросам К. Вигуль.

    В конце декабря 2018 года МЭЗ зарегистрировал дочернее предприятие - "Почеп". На площадке этого предприятия и будут проходить работы по производству активных фармсубстанций.

    Проходят? 

    О последних достижениях можно судить из публикаций в СМИ.

    "Московский эндокринный завод вложит 1 млрд рублей в производство 20 лекарств, в том числе анальгетиков, антидепрессантов, антибактериальных препаратов. А город будет закупать их для медучреждений в течение восьми лет"

    мэр Москвы

    Еще раз напомним, что завод это ФГУП в ведении Минпромторга Росии. Откуда возьмется, обещанный мэру Москвы млрд? 

    Разве что, предприятие зарабатывает на широком спектре оказания услуг. Но это тоже, от развития фармацевтического производства в России очень далеко.

     

     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • В конце сентября 2019 года слуг народа из "Едра" прямо осенило. Неужели
  • К уничтожению и саботажу лекарственного обеспечения России подключились активисты. Остановите, граждане,свою нелепую активность.
  • Русское аптечное дело 10.09.2019 .Медведев. Максимкина, Чиновники затейники. Протек. Эском
  • Московский рынок. Глюкокортикостероиды для наружного применения.2000 год.
  • Новые фармацевты теперь будут будут расплачиваться за свой маркетинг, российские компании - за глупость, а родственникам чиновников как всегда хорошо.
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 1998-2020 Редакция "Provizor.Ru"
    		  
       
    		 