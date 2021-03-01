01.03.2021 Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"

Чиновники продолжают вливать имущество и средства в "Московский эндокринный завод"

Что за контора "Эндомедфарм" и какое отношение имеет к известному "МЭЗ"? Вопрос.

Тот , что известный "Московский эндокринный завод", который под Минпромторгом, на которым опыт за опытом, новация за инновацией.

Всегда знали, что детские лекарства, вообще, по понятным причинам, готовятся в аптеках. Так было последние 100 лет. В общем-то ничего сложного для российского аптекаря в этом нет, умеючи.

Теперь наступили другие времена, нас пугают тем, что детские сильнодействующие леккрства стали производить на Московском эндокринном заводе. Еще вопрос, с чего бы?

Целых два, или три. Хвала Богу, что только два.

А так можно? Третий вопрос. Если это нужно чиновникам, да.

Что может быть лучше работающего и эффективного российского фамацевическго производства. Еще лучше, когда это производство- настоящая российская марка. Такая как "Московский эндокринный завод".

Правда, известно, что любое хорошее дело местные чиновники могут убить. Быстро и легко.

Вот тут, как раз, возникают сомнения, а не используется чиновниками этот известный фармацевтический бренд для создания лишь видимости очередного проекта "импортозамещения" и освоения бюджетных средств.

Вопросы можно задавать до бесконечности.

«Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию

Чтобы могло значить "перешел в активную стадию"? Ясно, проект согласовали с Москомархетиктурой.

«Сейчас планируется строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса по производству лекарств на базе государственного предприятия “Московский эндокринный завод”. Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов. Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков»

С. Кузнецов, главный архитектор Москвы

Очевидно, что никакого отношения к фармацевтическим успехам и эта стадия "проекта" в части развития фармацевтическго производства не имеет.

Акции чиновников на многострадальном МЭЗ проволятся в рамках инвестиционных проектов Минпромторга, а объем инвестиций бюджета планируется в 1.2 млрд. рублей.

Дальше хуже. Снова участие в бюрократических субботниках, снова куратор, сам руководитель Минпромторга.

В сентябре было торжественно открыто с участием министра промышленности и торговли предприятие по производству защитных средств. Были обещанны миллионы медицинских масок в сутки.

ФГУП «Московский эндокринный завод» был передан объект по уничтожению химоружия в «Почеп» в 2019-ом. Год назад – в марте 2020-го там решили обеспечить медиков и других граждан страны масками.

Уже в феврале, сайт телеканала «Городского» сообщил, со ссылкой на занятых на производстве людей, работникам предложили уволиться из-за отсутствия заказов.

Еще помнится, был проект по выращиванию конопли для медицинских нужд. И что? Тоже ничего.

Единственное, что мы знаем о полезной деятельности этого фармацевтического производства это участие в логистических цепочка по ввозу в Россию незарегистрированных лекарств. Правда, странно?

Известное производственное предприятие, как банальный торговый посредник.

Дальше хуже. Снова участие в бюрократических субботниках, снова куратор, руководитель Минпромторга.

В сентябре было торжественно открыто с участием министра промышленности и торговли предприятие по производству защитных средств. Были обещанны миллионы медицинских масок в сутки.

ФГУП «Московский эндокринный завод» был передан объект по уничтожению химоружия в «Почеп» в 2019-ом. Год назад – в марте 2020-го там решили обеспечить медиков и других граждан страны масками.

Уже в феврале, сайт телеканала «Городского» сообщил, со ссылкой на занятых на производстве людей, работникам предложили уволиться из-за отсутствия заказов.

Еще поинится, был проект по выращиванию конопли для медицинских нужд. И что? Тоже ничего.

«15 сентября 2020 г., численность персонала ФГУП «Московский эндокринный завод» — ЭНДОФАРМ составила 1800 человек. Прирост численности работников в сравнении с 2019 годом — более 65%»,

зам. Ген. дир. по персоналу и административным вопросам К. Вигуль.

В конце декабря 2018 года МЭЗ зарегистрировал дочернее предприятие - "Почеп". На площадке этого предприятия и будут проходить работы по производству активных фармсубстанций.

Проходят?

О последних достижениях можно судить из публикаций в СМИ.

"Московский эндокринный завод вложит 1 млрд рублей в производство 20 лекарств, в том числе анальгетиков, антидепрессантов, антибактериальных препаратов. А город будет закупать их для медучреждений в течение восьми лет"

мэр Москвы

Еще раз напомним, что завод это ФГУП в ведении Минпромторга Росии. Откуда возьмется, обещанный мэру Москвы млрд?

Разве что, предприятие зарабатывает на широком спектре оказания услуг. Но это тоже, от развития фармацевтического производства в России очень далеко.