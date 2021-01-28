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    Главная » Личный Опыт » Русское аптечное дело 28.01.21 Нас впервые заблокировали в Фейсбук. За что?


    Личный Опыт : Русское аптечное дело 28.01.21 Нас впервые заблокировали в Фейсбук. За что?
    автор: redaktor 29-01-2021, 12:55 Просмотров: 113
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     Русское аптечное дело 28.01.21 Нас впервые заблокировали в Фейсбук. За пост о грядущей вакцинации.

    Паблику пришелся не по вкусу пост про массовую вакцинацию в России и намерение Президента России вакцинировать гражадан 68 млн. доз.

    Может Facebook не понравилось наше, малоуважительное, отношение к российским чиновникам?

    Встали на защиту. Круто. Показательно, что сделали это осознано и остаивли блокировку после дополнительной проверки.

    Может не хотят читать про успехи страны, или про грядущий провал бюрократического саботажа в сфере лекарственного обеспечения? Непонятно.

    Цитирую,

    "Сегодня самый важный день, сегодня битва с дураками.."
    Слова известного автора прямо в точку, про фармацевтическую страну дураков. Где вместо промышленности годами тратили деньги на "фармкластеры" и "молекулы". 
    Сегодня мой Президент поставил задачу четко.
    68 млн. доз вакцины от коронавируса ждет Президент от своей эффективной команды. Долго будет ждать, лет 8-9.


    Сегодня у высокопоставленных чиновников, которые разваливали и доили, как в последний раз, российский фармацевтический рынок, важный день. У большинство из них, думаю, сегодня диарея.
    Долго врали обществу о готовности фармацевтического производства в России. 
    Долго издевались над отраслью, обязательным gmp,  криминальной маркировкой лекарств, ФАС России, со своим безумным регулированием минимальных цен производителя, агрессивное административное давление.
    До такой степени, что в России в 2021, практически, эффективных фармацевтических предприятий нет. Несмотря на годами выделяемые бюджетные средства.
    Предприятий, способных обеспечить лекарственную безопасность Родины, в целом, и производство "первой в мире" в минимальном , для массовой вакцинации, масштабе.

    Все государстенные программы развития фармации, все Фарма20 по Фарма30 с огромными бюджетами ушли в никуда, в свисток. И на "проекты" бюрократических кланов. 

    Непростительно долго Президент страны, мне кажется, слушал вранье Голиковой, Мантурова, Мишустина, Мурашко.
    Главных, по моему мнению, организаторов бюрократического саботажа в части лекарственного обеспечения Родины.
    Если бы не вакцина, то россияне так бы и не узнали, масштаб проблемы.

    «Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова докладывала вчера: 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией»,

    Президент России
    68 млн. доз вакцины от коронавируса ждет Президент от своей эффективной команды.

    Долго будет ждать, лет 8-9.

    1.5 млн. доз вакцины "СпутникV", пыхтя последними силами выдали местные производители. "ЭпивакКорона" вообще не может быть произведена, вроде как, в промышленных масштабах. Все понятно. Но теперь еще вопрос.

    Где же деньги, где же 100 млрд. бюджета на борьбу с коронавирусом.?

     
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